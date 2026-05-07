450MHz LTE專網，護航巴西智能電網

巴西電力行業，是全球規模最大、也最複雜的行業之一：約9000萬個用電單元、超過70萬公里的配電網。這是一套永遠不能停擺的基礎設施。正是在這樣的背景下，米納斯吉拉斯州能源公司(CEMIG)決定加速自身的數字化轉型。

Cemig電力通信經理Sandro Bernardes說道：CEMIG被認為是巴西最大的綜合電能公司，業務覆蓋發電、輸電、配電及電力交易。公司服務於米納斯吉拉斯州774個城市，在整個特許經營區域內，為超過900萬客戶提供電力。CEMIG運營著巴西規模最大的電網之一，其使命是為米納斯吉拉斯州人民提供優質電能，從大城市到農村，從工業到農業，送去安全的電力。為履行這一使命，CEMIG正在執行史上最大規模的投資計劃：變電站數量翻倍、擴容升級並推動運營現代化。但在支撐這一擴張的過程中，我們發現了瓶頸：通信解決方案的覆蓋能力不足。CEMIG的電力系統為持續發展，以服務米納斯吉拉斯州人民，需要不斷提升安全水平、供電質量和抗風險能力。我們的通信基礎設施，必須跟上這一發展節奏，覆蓋每一個場站。在這樣的背景下，CEMIG開始尋找戰略合作伙伴。華為在我們的公開招標中脫穎而出，他們提交的方案完全滿足既定的各項技術要求。

借助華為電力解決方案，CEMIG將擁有一張大容量通信網絡，網絡覆蓋全州，由控制中心統一集中管理。對CEMIG而言，這次合作，遠不止於技術本身，它代表著以最優性價比實現高效的資金配置。同時也推動資產現代化升級。此外，完善的通信系統，是安全運行和自動化的重要保障。放眼未來，電力行業的方向是採用LTE等專用網絡。而CEMIG在完成內外部研究之後選擇了450MHz頻段。該頻段遵循3GPP標准，擁有成熟的端到端生態，既能實現廣覆蓋，也能支撐海量連接，可靠性高，成本效益突出，已被全球能源行業廣泛採用。而華為正是電力解決方案的領先者之一。

華為高級客戶經理Mitsuo Nonaka表示：華為在電力領域擁有豐富經驗，已在全球60多個國家的多個行業，部署了超過一千張專用網絡。如今，華為正為CEMIG帶來安全、創新、高度可靠的連接解決方案。CEMIG打造的LTE 450MHz專用網絡項目完全契合電力行業的市場需求。華為以諮詢與協同的方式，與CEMIG緊密合作，共同應對自動重合器、智能電表、變電站傳感系統以及其他關鍵業務，在自動化與通信方面的連接挑戰。

華為企業無線Marketing與解決方案銷售部部長陳龍表示：450MHz頻段，不僅是3GPP公認的頻譜，更被譽為廣域大規模連接的最佳頻段。得益於其出色的廣覆蓋能力，該方案無論是在現網商用中，還是在現場測試中，都表現優異：功耗降低20%，性能提升30%。CEMIG與華為的合作，將構建一個永遠在線的通信底座，為巴西數百萬家庭提供可靠的電力保障。

今天的CEMIG，已與幾年前截然不同，它是業務遍布全州的企業，是網絡不斷擴張、卻不犧牲品質的企業，是把可靠的電力送到從前沒有電的地方的企業，也是在智能、安全、使命驅動下持續成長的企業。在這場轉型中，華為不只是一家技術供應商，它是理解這場挑戰有多大規模的合作伙伴，是帶來經過全球驗證方案的電力合作伙伴，是幫助CEMIG建設通信基礎設施、支撐其史上最大規模擴張計劃的合作伙伴。

CEMIG與華為，正在攜手共建智能基礎設施。

SOURCE Huawei