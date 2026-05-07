450 MHz LTE: silnejšia a inteligentnejšia sieť pre Brazíliu
May 07, 2026, 12:10 ET
BELO HORIZONTE, Brazília, 7. máj 2026 /PRNewswire/ – Každý deň milióny Brazílčanov stláčajú tlačidlo. Zapínajú počítač. Spúšťajú výrobný stroj. A energia jednoducho plynie. Ale to, čo sa skrýva za týmto tlačidlom, je stále zložitejšie. Zmenil sa dopyt: Nové technológie, nové spotrebiteľské vzorce, nové štandardy kvality. Ale jedna vec zostáva aj v tomto novom prostredí absolútnym predpokladom akejkoľvek ekonomickej ambície: Dostupná, nepretržitá a efektívna energia.
Brazílsky energetický sektor je jedným z najväčších a najzložitejších na svete: zahŕňa okolo 90 miliónov spotrebiteľských jednotiek. Je tu viac ako 700 000 kilometrov distribučných sietí, infraštruktúra, ktorá sa jednoducho nikdy nezastaví. A práve v tomto kontexte sa spoločnosť Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) rozhodla pokročiť vo svojej digitálnej transformácii.
Sandro Bernardes, projektový manažér pre siete a telekomunikácie, VPI/TC spoločnosti CEMIG, povedal: Spoločnosť CEMIG je považovaná za najväčšiu integrovanú spoločnosť zameranú na elektrickú energiu v Brazílii, ktorá pôsobí v oblasti výroby, distribúcie a komercializácie elektrickej energie. V štáte Minas Gerais pôsobí 774 obcí s viac ako 9 miliónmi zákazníkov v rámci celej našej koncesnej oblasti. CEMIG prevádzkuje jednu z najrozsiahlejších elektrických sietí v Brazílii a snaží sa poskytovať kvalitnú energiu obyvateľom Minas Gerais, bezpečnú energiu z veľkých miest do vidieckych oblastí, od priemyslu až po agropodnikanie. Aby mohla spoločnosť CEMIG plniť túto zodpovednosť, realizuje najväčší investičný plán vo svojej histórii:
zdvojnásobuje počet rozvodní, rozširuje kapacity a modernizuje prevádzky. Aby sme však túto expanziu udržali, identifikovali sme jedno obmedzenie: vďaka pokrytiu našich telekomunikačných riešení sa elektrický systém CEMIG neustále rozrastá, aby slúžil obyvateľstvu Minas Gerais s narastajúcou úrovňou bezpečnosti, kvality a odolnosti. Naša telekomunikačná infraštruktúra musí udržať krok s týmto rastom a rozšíriť sa na všetky naše zariadenia.
V tomto scenári spoločnosť CEMIG potrebovala strategického partnera. Spoločnosť Huawei bola vybraná cez verejné obstarávanie, v ktorom predložila najlepší návrh technicky spĺňajúci požiadavky pre riešenia v oblasti elektrickej energie. Vďaka riešeniu súkromnej siete eLTE od Huawei bude môcť CEMIG prevádzkovať vysokokapacitnú telekomunikačnú sieť pokrývajúcu celý štát a centrálne riadenú z našich riadiacich centier. Pre CEMIG toto partnerstvo presahuje rámec technológií. Predstavuje efektívne rozloženie kapitálu s najlepším pomerom nákladov a výnosov. Zároveň umožňuje modernizáciu aktív. Primeraný telekomunikačný systém je navyše nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku a automatizáciu. Okrem toho je ďalším krokom pre tento sektor prijatie súkromných sietí, ako je LTE. Po vykonaní interných aj externých štúdií vybrala spoločnosť CEMIG frekvenciu 450 MHz. Táto frekvencia nasleduje štandard 3GPP a ponúka zrelý ekosystém typu end-to-end. Umožňuje široké pokrytie a masívne pripojenia. Ponúka vysokú spoľahlivosť a silnú nákladovú efektívnosť. Využíva sa v energetickom sektore celosvetovo. Huawei je v oblasti riešení pre elektrickú energiu jedným z popredných hráčov.
