450 MHz LTE: Brezilya için Daha Güçlü, Daha Akıllı Şebeke

BELO HORIZONTE, Brezilya, 7 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Her gün milyonlarca Brezilyalı bir tuşa basıyor. Bilgisayarı açıyorlar. Bir üretim makinesini çalıştırıyorlar. Ve enerji kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ancak o düğmenin ardında yatan şey, eskisine kıyasla çok daha karmaşık hale geldi. Talep değişti: Yeni teknolojiler, yeni tüketim alışkanlıkları, yeni kalite standartları. Ve bu yeni senaryoda, herhangi bir ekonomik hedefin gerçekleştirilmesi için tek bir şey mutlak bir ön koşul olmaya devam ediyor: Erişilebilir, kesintisiz ve verimli enerji.

Brezilya enerji sektörü, dünyanın en büyük ve en karmaşık sektörlerinden biridir: Yaklaşık 90 milyon abone. 700.000 kilometreden fazla dağıtım ağı. Asla durması mümkün olmayan bir altyapı. İşte tam da bu bağlamda CEMIG ortaya çıktı. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), dijital dönüşümünü hızlandırma kararı aldı.

Sandro Bernardes, CEMIG VPI/TC Ağ ve Telekomünikasyon Proje Müdürü, şunları söyledi: CEMIG enerji üretimi, iletim, dağıtım ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Brezilya'nın en büyük entegre elektrik enerjisi şirketi olarak kabul edilmektedir. Minas Gerais eyaletinde 774 belediyeye hizmet verilmekte olup, tüm imtiyaz alanımızın tamamında 9 milyondan fazla müşteriye hizmet sunulmaktadır. CEMIG, Minas Gerais halkına kaliteli enerji, büyük şehirlerden kırsal alanlara, sanayiden tarım sektörüne kadar güvenli enerji sağlama misyonuyla Brezilya'daki en kapsamlı elektrik şebekelerinden birini işletmektedir. Bu sorumluluğu yerine getirmek için CEMIG, tarihindeki en büyük yatırım planını hayata geçiriyor:

Trafo merkezi sayısının iki katına çıkarılarak kapasitenin artırılması ve operasyonların modernize edilmesi. Ancak bu büyümeyi sürdürmek için bir sınırlama belirledik: Telekomünikasyon çözümlerimizin kapsama alanı sayesinde, CEMIG'in elektrik şebekesi, Minas Gerais halkına giderek artan güvenlik, kalite ve dayanıklılık düzeyleriyle hizmet vermek üzere büyümeye devam ediyor. Telekomünikasyon altyapımızın bu büyümeye ayak uydurması ve tüm tesislerimizde mevcut olması gerekiyordu.

Bu senaryoda, CEMIG stratejik bir ortak arayışına girdi. Huawei, elektrik enerjisi çözümleri için belirlenen şartları teknik açıdan en iyi şekilde karşılayan teklifi sunarak, açık ihale süreci sonucunda seçildi. Huawei'nin elektrik sektörü için tasarlanmış eLTE Özel Ağ Çözümü sayesinde CEMIG, kontrol merkezlerimizden merkezi olarak yönetilen ve eyaletin tamamını kapsayan yüksek kapasiteli bir telekomünikasyon ağı işletecek. CEMIG için bu ortaklık, teknolojinin ötesine geçiyor. En iyi maliyet-fayda oranına sahip verimli bir sermaye dağılımını temsil etmektedir. Ayrıca varlıkların modernizasyonunu da mümkün kılar. Ayrıca, güvenli çalışma ve otomasyon için yeterli bir telekomünikasyon sistemi şarttır. Buna ek olarak, sektörün bir sonraki adımı LTE gibi özel ağların benimsenmesidir. CEMIG ise hem iç hem de dış araştırmalar yürüttükten sonra 450 MHz frekansını seçti. Bu frekans, 3GPP standardına uygundur ve olgun bir uçtan uca ekosistem sunar. Geniş kapsama alanı ve çok sayıda bağlantı sağlar. Yüksek güvenilirlik ve üstün maliyet verimliliği sunar. Enerji sektörü tarafından dünya çapında benimsenmiştir. Huawei, elektrik enerjisi çözümleri alanında önde gelen şirketlerden biridir.

