LTE 450 MHz Dukung Jaringan Listrik Brasil agar Beroperasi Lebih Andal dan Cerdas

Sektor ketenagalistrikan Brasil termasuk yang terbesar dan paling kompleks di dunia, melayani sekitar 90 juta pelanggan dengan jaringan distribusi lebih dari 700.000 kilometer. Infrastruktur ini harus beroperasi tanpa henti. Dalam konteks tersebut, Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) mempercepat transformasi digitalnya.

Menurut Manajer Proyek Jaringan dan Telekomunikasi CEMIG, Sandro Bernardes, CEMIG merupakan perusahaan listrik terintegrasi terbesar di Brasil yang bergerak dalam bidang pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan energi. CEMIG melayani 774 kota di negara bagian Minas Gerais dengan lebih dari 9 juta pelanggan. CEMIG mengelola salah satu jaringan gardu listrik terbesar di Brasil yang memenuhi kebutuhan energi berkualitas untuk warga Minas Gerais, mengalirkan energi dengan aman dari kota besar hingga pedesaan, dari industri hingga agribisnis. Untuk itu, CEMIG menjalankan program investasi terbesar dalam sejarahnya.

CEMIG menggandakan jumlah gardu induk, meningkatkan kapasitas, serta memodernisasi aktivitas operasional. Namun, ekspansi ini menghadapi kendala pada cakupan infrastruktur telekomunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh fasilitas. Sistem ketenagalistrikan CEMIG terus berkembang guna melayani penduduk Minas Gerais dengan sistem keamanan, mutu, dan daya tahan yang semakin optimal. Infrastruktur telekomunikasi CEMIG harus mengikuti pertumbuhan tersebut, serta menjangkau seluruh fasilitasnya.

Untuk itu, CEMIG mencari mitra strategis melalui proses tender terbuka, serta memilih Huawei. Dengan solusi jaringan privat eLTE dari Huawei, CEMIG akan mengoperasikan jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang mencakup seluruh wilayah di negara bagian tersebut, serta dikelola secara terpusat dari pusat kendali. Kemitraan ini tidak hanya terkait teknologi, namun juga efisiensi investasi dan modernisasi aset. Sistem telekomunikasi yang memadai berperan krusial untuk mendukung operasi yang aman serta otomatisasi jaringan listrik. Sebagai bagian dari pengembangan infrastrukturnya, CEMIG mengadopsi jaringan privat berbasiskan LTE pada frekuensi 450 MHz. Frekuensi ini mengikuti standar 3rd Generation Partnership Project (3GPP) dan memiliki ekosistem yang matang, cakupan luas, serta mampu menangani koneksi dalam skala besar dengan tingkat keandalan tinggi dan efisiensi biaya. Teknologi ini juga telah banyak digunakan di sektor energi secara global. Huawei merupakan salah satu pemain utama yang menyediakan solusi untuk sektor ketenagalistrikan.

SOURCE Huawei