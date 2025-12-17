Akademia Bankowości Wietnamu i Fundacja Vantage sformalizowały strategiczne partnerstwo, którego celem jest rozwój edukacji finansowej

HANOI (Wietnam), 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Akademia Bankowości Wietnamu (BAV) i Fundacja Vantage oficjalnie sformalizowały partnerstwo strategiczne poprzez podpisanie protokołu ustaleń (MoU) podczas ceremonii podpisania, która odbyła się 16 grudnia w siedzibie Akademii Bankowości w Hanoi. Umowa ustanawia ramy współpracy, których celem jest wspieranie przyszłych inicjatyw edukacyjnych, a realizacja programu planowana jest na 2026 r.

W ceremonii wzięli udział członkowie kadry kierowniczej i przedstawiciele obu instytucji. Akademię Bankowości Wietnamu reprezentowali: prof. dr Pham Thi Hoang Anh, pełniący obowiązki rektora, prof. dr Nguyen Thanh Phuong, prorektor, prof. dr Tran Viet Dung, dyrektor Instytutu Bankowości, oraz prof. dr Le Ngoc Thang, kierownik działu kadr. Fundację Vantage reprezentowali: Adam Siew, wiceprezes ds. rozwoju biznesowego, Floyd Wang, główny przedstawiciel w Wietnamie oraz Monica Wang, kierownik działu projektów globalnych.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego przyjęcia i przedstawienia delegatów, po czym zaprezentowano filmy wprowadzające przedstawiające misje i mocne strony akademii BAV i fundacji Vantage. Prezentacje te stworzyły kontekst dla partnerstwa opartego na wspólnych priorytetach w zakresie edukacji, budowania potencjału i długoterminowego rozwoju kapitału ludzkiego.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosiła prof. dr Pham Thi Hoang Anh, która potwierdziła zobowiązanie Akademii Bankowej do współpracy z międzynarodowymi partnerami w celu podnoszenia jakości akademickiej i praktycznej przydatności edukacji finansowej. Następnie głos zabrał Adam Siew, który podkreślił rosnące znaczenie edukacji w przygotowywaniu przyszłych pracowników do aktywności zawodowej w sektorze finansowym, który w coraz większym stopniu opiera się na danych i technologii. Zaznaczył, że edukacja odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza w sytuacji, gdy sztuczna inteligencja i analiza danych zmieniają sposób podejmowania decyzji finansowych.

Najważniejszym punktem uroczystości było oficjalne podpisanie umowy o współpracy strategicznej, potwierdzającej partnerstwo pomiędzy obiema instytucjami. Porozumienie określa obszary współpracy, w tym wspólne opracowywanie programów edukacyjnych, mobilizację międzynarodowej wiedzy specjalistycznej i zasobów oraz skoordynowane działania komunikacyjne mające na celu promowanie wartości edukacji finansowej.

W ramach wstępnej koncepcji programu partnerstwa BAV i Vantage planują współpracę przy jednodniowym szkoleniu zatytułowanym „Analiza danych finansowych i podejmowanie decyzji w erze sztucznej inteligencji". Program jest wstępnie zaplanowany na koniec lutego lub początek marca 2026 r. i będzie realizowany stacjonarnie w Akademii Bankowości Wietnamu w Hanoi, z możliwością udziału online dla innych miast. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia, a program ma zostać wdrożony we współpracy z innymi wiodącymi wietnamskimi uniwersytetami.

Ceremonia zakończyła się symboliczną wymianą kwiatów i pamiątkowych upominków, oficjalnym zdjęciem grupowym oraz spotkaniem networkingowym przedstawicieli. Celem wydarzenia było wyłącznie oficjalne ogłoszenie strategicznego partnerstwa i na tym etapie nie obejmowało ono realizacji kursów, szkoleń ani zajęć dla studentów.

Vantage Foundation

Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami na całym świecie, w tym Grab Indonesia, The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia i Instituto Claret w Brazylii, realizując inicjatywy na rzecz realnej zmiany społecznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.vantage.foundation .

Akademia Bankowości Wietnamu

Akademia Bankowości Wietnamu (BAV) jest czołową publiczną instytucją szkolnictwa wyższego specjalizującą się w bankowości, finansach, ekonomii i zarządzaniu biznesem. Utworzona przy Banku Państwowym Wietnamu, BAV odgrywa kluczową rolę w rozwoju krajowej kadry finansowej i bankowej. Kładąc silny nacisk na osiągnięcia akademickie, praktyczne badania naukowe i przydatność dla branży, Akademia stanowi kluczowe źródło talentów dla publicznego i prywatnego sektora finansowego Wietnamu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://en.hvnh.edu.vn/

