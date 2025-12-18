베트남 금융 아카데미와 밴티지 재단, 금융 교육 증진을 위한 전략적 파트너십 체결

하노이, 베트남 2025년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 베트남 금융 아카데미(Banking Academy of Vietnam, BAV)와 밴티지 재단(Vantage Foundation)이 12월 16일 하노이에 위치한 베트남 금융 아카데미 본부에서 열린 서명식에서 양해각서(MOU)를 체결하고 전략적 파트너십을 공식화했다. 이번 협약은 향후 교육 이니셔티브를 지원하기 위한 협력 체계를 구축하며, 프로그램 실행은 2026년으로 예정되어 있다.

이번 서명식에는 양 기관의 주요 리더 및 대표자들이 참석했다. 베트남 금융 아카데미 측에서는 팜 티 황 안(Pham Thi Hoang Anh) 총장 대행, 응우옌 탄 프엉(Nguyen Thanh Phuong) 부총장, 쩐 비엣 중(Tran Viet Dung) 금융연구소 소장, 레 응옥 탕(Le Ngoc Thang) 인사부 부장이 참석했다. 밴티지 재단 측에서는 아담 시우(Adam Siew) 사업 개발 부사장, 플로이드 왕(Floyd Wang) 베트남 수석 대표, 모니카 왕(Monica Wang) 글로벌 프로젝트 부문 책임자가 참석했다.

행사는 공식 환영 인사와 대표단 소개로 시작되었으며, 이어 BAV와 밴티지 재단의 사명과 기관별 강점을 소개하는 홍보 영상이 상영됐다. 이러한 발표를 통해 교육, 역량 강화 및 장기적인 인적 자원 개발이라는 공통된 우선순위에 기반한 파트너십의 배경이 마련됐다.

개회사를 맡은 팜 티 황 안 부교수는 금융 교육의 학술적 질과 실무적 관련성을 높이기 위해 국제 파트너와 협력하겠다는 베트남 금융 아카데미의 의지를 재확인했다. 이어 아담 시우 부사장은 데이터 중심 및 기술 기반으로 변화하는 금융 부문에서 미래 인재를 양성하기 위한 교육의 중요성이 커지고 있음을 강조했다. 그는 특히 인공지능과 데이터 분석이 금융 의사결정의 지형을 바꾸고 있는 상황에서 교육이 지속 가능한 발전에 핵심적인 역할을 한다고 언급했다.

이번 행사의 하이라이트는 전략적 협력 협약의 공식 서명으로, 이를 통해 양 기관의 파트너십이 공식적으로 확정됐다. 양해각서에는 교육 프로그램 공동 개발, 국제적 전문 지식 및 자원 동원, 금융 교육의 가치를 알리기 위한 공동 홍보 활동 등의 협력 분야가 명시되어 있다.

파트너십 체결에 따른 첫 번째 프로그램 구상으로, BAV와 밴티지 재단은 'AI 시대의 금융 데이터 분석 및 의사결정(Financial Data Analysis and Decision-Making in the Era of AI)'이라는 주제의 원데이 트레이닝을 함께 진행할 계획이다. 이 프로그램은 잠정적으로 2026년 2월 말에서 3월 초 사이에 개최될 예정이며, 하노이 소재 베트남 금융 아카데미에서 대면으로 진행되는 동시에 다른 도시에서도 온라인으로 참여할 수 있도록 구성된다. 참가자들에게는 수료증이 발급되며, 해당 프로그램은 향후 베트남 내 다른 주요 대학과의 협력을 통해 확대 시행될 것으로 기대된다.

서명식은 기념 화환 및 선물 교환, 공식 단체 사진 촬영, 대표단 간 네트워킹을 끝으로 마무리됐다. 본 행사는 전략적 파트너십에 관한 공식 발표 목적으로만 개최되었으며, 현재 단계에서 실제 강의 제공, 교육 실시 또는 학생 활동을 포함하고 있지는 않다.

밴티지 재단

밴티지 재단은 2023년 영국 맥라렌 테크놀로지 센터(McLaren Technology Centre)에서 출범한 독립 자선 단체다. 재단은 영향력 있는 사회적 이니셔티브를 추진하기 위해 인도네시아의 그랩(Grab), 나이지리아의 iREDE 재단(iREDE Foundation), 티치 포 말레이시아(Teach for Malaysia), 브라질의 인스티튜토 클라레(Instituto Claret) 등 전 세계 여러 기관과 파트너십을 맺어왔다.

상세 정보는 www.vantage.foundation에서 확인할 수 있다.

베트남 금융 아카데미

베트남 금융 아카데미는 은행, 금융, 경제 및 경영학을 전문으로 하는 베트남의 선도적인 국립 고등교육 기관이다. 베트남 중앙은행(State Bank of Vietnam) 산하에 설립된 BAV는 베트남의 금융 및 은행 인력을 양성하는 데 중추적인 역할을 해왔다. 학문적 우수성, 응용 연구 및 산업 현장과의 연계성에 중점을 둔 이 아카데미는 베트남 공공 및 민간 금융 부문의 핵심 인재 공급원 역할을 수행하고 있다.

상세 정보는 https://en.hvnh.edu.vn/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Vantage Foundation