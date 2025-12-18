HANÓI, Vietnam, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Banking Academy of Vietnam (BAV) y Vantage Foundation formalizaron oficialmente una alianza estratégica a través de la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) en una ceremonia de firma que se llevó a cabo en la sede de Banking Academy en Hanói el día 16 de diciembre. El acuerdo establece un marco colaborativo para respaldar futuras iniciativas educativas. La ejecución del programa está prevista para 2026.

Banking Academy of Vietnam y Vantage Foundation formalizan una alianza estratégica para promover la educación financiera (PRNewsfoto/Vantage Foundation) La ceremonia contó con la asistencia de altos directivos y representantes de ambas instituciones (PRNewsfoto/Vantage Foundation)

La ceremonia contó con la asistencia de altos directivos y representantes de ambas instituciones. En representación de Banking Academy of Vietnam estuvieron la Prof. Asociada Dra. Pham Thi Hoang Anh, presidente interina; la Prof. Asociada Dra. Nguyen Thanh Phuong, vicepresidente; el Prof. Asociado Dr. Tran Viet Dung, director de Banking Research Institute; y el Prof. Asociado Dr. Le Ngoc Thang, director del Departamento de Recursos Humanos. Vantage Foundation estuvo representada por el Sr. Adam Siew, vicepresidente de Desarrollo de Negocios; el Sr. Floyd Wang, Representante Oficial en Vietnam; y la Sra. Monica Wang, directora del Departamento de Proyectos Globales.

El evento comenzó con una recepción formal y la presentación de los delegados, seguidas de videos introductorios que expusieron las misiones y fortalezas institucionales de BAV y Vantage. Estas presentaciones sentaron las bases para una alianza basada en prioridades en común en materia de educación, generación de capacidades y desarrollo del capital humano a largo plazo.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de la Prof. Asociada Dra. Pham Thi Hoang Anh, quien reafirmó el compromiso de Banking Academy de colaborar con socios internacionales para fortalecer la calidad académica y la relevancia práctica en educación financiera. A continuación, el Sr. Adam Siew pronunció unas palabras para destacar la creciente importancia de la educación en la preparación de talentos futuros ante un sector financiero cada vez más impulsado por los datos y habilitado por la tecnología. Señaló que la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible, especialmente a medida que la inteligencia artificial y el análisis de datos están transformando la toma de decisiones financieras.

El momento destacado de la ceremonia fue la firma formal del acuerdo de cooperación estratégica, lo que confirma oficialmente la alianza entre las dos instituciones. El MoU describe áreas de colaboración como el desarrollo conjunto de programas educativos, la movilización de experiencia y recursos internacionales y los esfuerzos coordinados de comunicación para promover el valor de la educación financiera.

Como concepto inicial del programa dentro del marco de la alianza, BAV y Vantage planean colaborar en una capacitación de un día titulada "Análisis de datos financieros y toma de decisiones en la era de la IA". De manera preliminar, el programa está previsto para fines de febrero o comienzos de marzo de 2026 y se llevará a cabo de manera presencial en la Banking Academy of Vietnam en Hanói y se podrá participar en línea desde otras ciudades. Los participantes recibirán un certificado de finalización y se espera que el programa se implemente en colaboración con otras universidades vietnamitas de primer nivel.

La ceremonia finalizó con un intercambio simbólico de flores y regalos conmemorativos, una foto grupal oficial y actividades de networking entre los representantes. El evento tiene como único propósito el anuncio oficial de la alianza estratégica y no incluye el dictado de cursos, la implementación de capacitaciones ni las actividades estudiantiles en esta etapa.

Vantage Foundation

Vantage Foundation es una organización benéfica independiente creada en el centro tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación se ha asociado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la Fundación iREDE de Nigeria, Teach For Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de alto impacto.

Para obtener más información, visite www.vantage.foundation

Banking Academy of Vietnam

Banking Academy of Vietnam (BAV) es una institución pública de educación superior líder, especializada en banca, finanzas, economía y administración de empresas. Establecida bajo el State Bank of Vietnam, BAV ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de la fuerza laboral del sector financiero y bancario del país. Con un fuerte énfasis en la excelencia académica, la investigación aplicada y la relevancia para la industria, la Academia actúa como una fuente clave de talento para los sectores financieros público y privado de Vietnam.

Para obtener más información, visite https://en.hvnh.edu.vn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847701/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847702/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

FUENTE Vantage Foundation