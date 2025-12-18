Banking Academy of Vietnam dan Vantage Foundation Resmikan Kemitraan Strategis untuk Memajukan Pendidikan di Sektor Keuangan

Acara ini dihadiri pimpinan dan perwakilan senior dari kedua institusi. Perwakilan pihak BAV antara lain Associate Professor, Dr. Pham Thi Hoang Anh; Acting President; Associate Professor, Dr. Nguyen Thanh Phuong; Vice President; Assoc. Prof., Dr. Tran Viet Dung, Director, Banking Research Institute; serta Assoc. Prof., Dr. Le Ngoc Thang, Head, Human Resources Department. Vantage Foundation diwakili oleh Adam Siew, Vice President, Business Development; Floyd Wang, Chief Representative di Vietnam; serta Monica Wang, Head, Global Projects Department.

Acara dibuka dengan penyambutan resmi dan perkenalan para delegasi, lalu dilanjutkan pemutaran video pengantar yang menampilkan misi serta keunggulan masing-masing institusi. Presentasi tersebut menjadi dasar bagi kemitraan yang dibangun atas kesamaan visi dalam bidang edukasi, peningkatan kapasitas, dan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Sambutan disampaikan oleh Associate Professor Dr. Pham Thi Hoang Anh yang menegaskan komitmen BAV untuk bekerja sama dengan mitra internasional guna meningkatkan kualitas akademik dan keahlian praktis dalam edukasi finansial. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Adam Siew. Menurutnya, dunia pendidikan harus mempersiapkan talenta masa depan untuk sektor keuangan yang semakin berorientasi pada data dan teknologi. Ia juga menyoroti peran penting pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah maraknya perkembangan kecerdasan buatan dan data analytics dalam proses pengambilan keputusan.

Acara ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis yang menegaskan kemitraan antara kedua institusi. MoU tersebut mencakup ruang lingkup kerja sama seperti pengembangan program pendidikan, pemanfaatan keahlian dan sumber daya internasional, serta koordinasi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi keuangan.

Sebagai konsep awal dalam kerangka kemitraan ini, BAV dan Vantage berencana menggelar program pelatihan satu hari bertajuk "Analisis Data Keuangan dan Pengambilan Keputusan pada Era AI." Program ini akan berlangsung pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, serta berlangsung secara tatap muka di BAV, Hanoi, dengan opsi partisipasi daring untuk kota-kota lain. Peserta akan menerima sertifikat program, dan program ini diharapkan dapat dikembangkan secara lebih lanjut bersama universitas-universitas terkemuka lain di Vietnam.

Puncak acara mencaku sesi-sesi pertukaran simbolis bunga dan cenderamata, sesi foto bersama, serta networking. Acara ini hanya berfungsi sebagai pengumuman resmi kemitraan strategis dan belum mencakup pelaksanaan program edukasi, kegiatan pelatihan, maupun aktivitas mahasiswa pada tahap ini.

Vantage Foundation

Vantage Foundation adalah lembaga amal independen yang diluncurkan di McLaren Technology Centre, Inggris, pada 2023. Vantage Foundation telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga amal lain di seluruh dunia, termasuk Grab Indonesia, iREDE Foundation di Nigeria, Teach For Malaysia, dan Instituto Claret di Brazil untuk menjalankan inisiatif sosial berdampak positif.

Informasi selengkapnya: www.vantage.foundation

Banking Academy of Vietnam

Banking Academy of Vietnam (BAV) adalah adalah lembaga pendidikan tinggi negeri terkemuka yang berfokus pada bidang perbankan, keuangan, ekonomi, dan administrasi bisnis. Bernaung di bawah Bank Negara Vietnam, BAV berperan penting mengembangkan tenaga kerja di sektor perbankan dan keuangan nasional. Dengan mengutamakan keunggulan akademik, riset terapan, dan relevansi industri, BAV menjadi salah satu pemasok utama SDM untuk sektor keuangan publik dan swasta di Vietnam.

Informasi selengkapnya: https://en.hvnh.edu.vn/

