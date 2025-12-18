Vietnamská bankovní akademie a nadace Vantage Foundation uzavřely strategické partnerství za účelem rozvoje finančního vzdělávání

HANOJ, Vietnam, 18. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Vietnamská bankovní akademie (BAV) a nadace Vantage Foundation oficiálně uzavřely strategické partnerství podpisem memoranda o porozumění na slavnostním ceremoniálu, který se konal 16. prosince v sídle bankovní akademie v Hanoji. Dohoda stanoví rámec spolupráce na podporu budoucích vzdělávacích iniciativ, přičemž realizace programu je plánována na rok 2026.

Ceremoniálu se zúčastnili vedoucí představitelé a zástupci obou institucí. Vietnamskou bankovní akademii zastupovali docentka Pham Thi Hoang Anh, úřadující ředitelka, docentka Nguyen Thanh Phuong, náměstkyně ředitele, docent Tran Viet Dung, ředitel Bankovního výzkumného institutu, a docent Le Ngoc Thang, vedoucí oddělení lidských zdrojů. Nadace Vantage Foundation byla zastoupena panem Adamem Siewem, náměstkem ředitele pro rozvoj podnikání, panem Floydem Wangem, hlavním zástupcem ve Vietnamu, a paní Monicou Wang, vedoucí oddělení globálních projektů.

Akce začala slavnostním přijetím a představením delegátů, po kterém následovala úvodní videa ukazující poslání a institucionální silné stránky BAV i Vantage. Tyto prezentace nastolily kontext pro partnerství založené na společných prioritách v oblasti vzdělávání, budování kapacit a dlouhodobého rozvoje lidského kapitálu.

Úvodní projev přednesla docentka Pham Thi Hoang Anh, která znovu potvrdila závazek Vietnamské bankovní akademie spolupracovat s mezinárodními partnery s cílem zvýšit akademickou kvalitu a praktickou relevanci finančního vzdělávání. Následoval projev pana Adama Siewa, který zdůraznil rostoucí význam vzdělávání při přípravě budoucích talentů pro finanční sektor, který je stále více založen na datech a technologiích. Poznamenal, že vzdělávání hraje klíčovou roli v udržitelném rozvoji, zejména v souvislosti s tím, jak umělá inteligence a analýza dat mění finanční rozhodování.

Vrcholem obřadu bylo slavnostní podepsání dohody o strategické spolupráci, která oficiálně potvrdila partnerství mezi oběma institucemi. Memorandum o porozumění nastiňuje oblasti spolupráce, včetně společného vývoje vzdělávacích programů, mobilizace mezinárodních odborných znalostí a zdrojů a koordinovaných komunikačních snah o propagaci hodnoty finančního vzdělávání.

Jako první program v rámci partnerství plánují BAV a Vantage spolupráci na jednodenním školení s názvem „Analýza finančních dat a rozhodování v éře umělé inteligence". Program je předběžně naplánován na přelom února a března 2026 a bude se konat s osobní účastí ve Vietnamské bankovní akademii v Hanoji, s možností online účasti pro ostatní města. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování a program by měl být spuštěn ve spolupráci s dalšími předními vietnamskými univerzitami.

Ceremoniál byl zakončen symbolickou výměnou květin a pamětních darů, oficiální skupinovou fotografií a networkingem mezi zástupci. Akce slouží pouze jako oficiální oznámení strategického partnerství a v této fázi nezahrnuje poskytování kurzů, realizaci školení ani studentské aktivity.

Nadace Vantage Foundation

Nadace Vantage Foundation je nezávislá charitativní organizace založená v roce 2023 v McLaren Technology Centre ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s organizacemi po celém světě, včetně Grab Indonesia, nadace iREDE v Nigérii, Teach for Malaysia a Instituto Claret v Brazílii, s cílem podporovat významné sociální iniciativy.

Další informace naleznete na stránkách www.vantage.foundation.

Vietnamská bankovní akademie

Vietnamská bankovní akademie (BAV) je přední veřejná vysoká škola specializující se na bankovnictví, finance, ekonomii a obchodní administrativu. BAV byla založena pod záštitou Státní banky Vietnamu a hraje klíčovou roli v rozvoji finančních a bankovních pracovníků v zemi. Akademie klade velký důraz na vysokou odbornou úroveň, aplikovaný výzkum a relevanci pro obor a slouží jako klíčový zdroj nadaných pracovníků pro veřejný a soukromý finanční sektor ve Vietnamu.

Další informace naleznete na https://en.hvnh.edu.vn/

