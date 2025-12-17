La Banking Academy of Vietnam et la Vantage Foundation ont officialisé un partenariat stratégique pour faire progresser l'éducation financière

HANOÏ, Vietnam, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ : L'Académie bancaire du Vietnam (BAV) et la Fondation Vantage ont officialisé un partenariat stratégique en signant un protocole d'accord lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue au siège de l'Académie bancaire à Hanoï le 16 décembre. L'accord établit un cadre de collaboration afin de soutenir les futures initiatives éducatives, l'exécution du programme étant prévue pour 2026.

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables et de représentants des deux institutions. Les représentants de L'Académie bancaire du Vietnam était représentée par le Pr associé Pham Thi Hoang Anh, président par intérim ; le Pr associé Nguyen Thanh Phuong, vice-président ; le Pr associé Tran Viet Dung, directeur de l'Institut de recherche bancaire, et le Pr associé Ngoc Thang, chef du département des ressources humaines. La Fondation Vantage était représentée par M. Adam Siew, vice-président chargé du développement commercial, M. Floyd Wang, représentant principal au Vietnam, et Mme Monica Wang, responsable du département des projets mondiaux.

L'événement a débuté par une réception officielle et la présentation des délégués, suivies de vidéos d'introduction présentant les missions et les forces institutionnelles de la BAV et de Vantage. Ces présentations ont établi le contexte d'un partenariat fondé sur des priorités communes en matière d'éducation, de renforcement des capacités et de développement du capital humain à long terme.

L'allocution d'ouverture a été prononcée par le Pr Associé Pham Thi Hoang Anh, qui a réaffirmé l'engagement de la Banking Academy à collaborer avec des partenaires internationaux afin d'améliorer la qualité académique et la pertinence pratique de l'éducation financière. M. Adam Siew a ensuite souligné l'importance croissante de l'éducation dans la préparation des futurs talents d'un secteur financier de plus en plus orienté données et technologie. Il a indiqué que l'éducation joue un rôle essentiel dans le développement durable, en particulier à l'heure où l'intelligence artificielle et l'analyse des données remodèlent la prise de décision financière.

Le point d'orgue de la cérémonie a marqué par la signature officielle de l'accord de coopération stratégique, qui confirme officiellement le partenariat entre les deux institutions. Le protocole d'accord définit les domaines de collaboration, notamment l'élaboration conjointe de programmes éducatifs, la mobilisation de l'expertise et des ressources internationales et la coordination des efforts de communication pour promouvoir la valeur de l'éducation financière.

En tant que concept de programme initial dans le cadre du partenariat, la BAV et Vantage comptent collaborer pour créer une formation d'une journée intitulée « Analyse des données financières et prise de décision à l'ère de l'IA. » Le programme est provisoirement prévu pour fin février ou début mars 2026 et se déroulera en présentiel à l'Académie bancaire du Vietnam à Hanoï, avec possibilité de participation en ligne pour d'autres villes. Les participants recevront un certificat de fin d'études et le programme devrait être mis en place en collaboration avec d'autres universités vietnamiennes de premier plan.

La cérémonie s'est achevée par un échange symbolique de fleurs et de cadeaux commémoratifs, une photo de groupe officielle et une mise en réseau des représentants. L'événement a pour seul but l'annonce officielle du partenariat stratégique et ne suppose pas, à ce stade, la prestation de cours, la mise en œuvre de formations ou d'activités pour les étudiants.

Fondation Vantage

La Fondation Vantage est une organisation caritative indépendante créée au centre technologique McLaren, au Royaume-Uni, en 2023. La fondation s'est associée à des organisations du monde entier, notamment Grab Indonesia, la Fondation iREDE au Nigeria, Teach for Malaysia et l'Instituto Claret au Brésil, afin de mener des initiatives sociales à fort impact.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vantage.foundation

Académie bancaire du Vietnam

La Banking Academy of Vietnam (BAV) est un établissement public d'enseignement supérieur de premier plan spécialisé dans la banque, la finance, l'économie et l'administration des affaires. Établie sous l'égide de la Banque d'État du Vietnam, la BAV a joué un rôle essentiel dans le développement du personnel financier et bancaire du pays. En mettant fortement l'accent sur l'excellence académique, la recherche appliquée et la pertinence pour l'industrie, l'Académie constitue un vivier de talents pour les secteurs financiers publics et privés du Vietnam.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://en.hvnh.edu.vn/

