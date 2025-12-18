Banking Academy of Vietnam a Vantage Foundation formálne uzavreli strategické partnerstvo s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie
Dec 18, 2025, 08:51 ET
HANOJ, Vietnam, 18. december 2025 /PRNewswire/ – Banking Academy of Vietnam (BAV) a nadácia Vantage Foundation oficiálne formalizovali strategické partnerstvo podpísaním memoranda o porozumení na slávnostnej ceremónii, ktorá sa 16. decembra konala v sídle Banking Academy v Hanoji. Dohoda vytvára rámec spolupráce na podporu budúcich vzdelávacích iniciatív, pričom program sa má realizovať v roku 2026.
Na ceremónii sa zúčastnili vysokí predstavitelia a zástupcovia oboch inštitúcií. Banking Academy of Vietnam zastupovali doc. Prof. Dr. Pham Thi Hoang Anh, úradujúci prezident; doc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Phuong, viceprezident; doc. Prof. Dr. Tran Viet Dung, riaditeľ Banking Research Institute; a doc. Prof. Dr. Le Ngoc Thang, vedúci oddelenia ľudských zdrojov. Nadáciu Vantage Foundation zastupovali pán Adam Siew, viceprezident pre rozvoj podnikania; pán Floyd Wang, hlavný zástupca vo Vietname; a pani Monica Wang, vedúca oddelenia globálnych projektov.
Podujatie sa začalo formálnym prijatím a predstavením delegátov. Potom nasledovali úvodné videá, ktoré predstavili poslanie a inštitucionálne silné stránky BAV a Vantage. Tieto prezentácie vytvorili kontext pre partnerstvo založené na spoločných prioritách v oblasti vzdelávania, budovania kapacít a dlhodobého rozvoja ľudského kapitálu.
Úvodný príhovor predniesol doc. Prof. Dr. Pham Thi Hoang Anh, ktorý potvrdil záväzok Banking Academy spolupracovať s medzinárodnými partnermi, so zámerom zvýšiť akademickú kvalitu a praktickú relevantnosť finančného vzdelávania. Nasledoval príhovor pána Adama Siewa, ktorý zdôraznil rastúci význam vzdelávania v príprave budúcich talentov pre finančný sektor, ktorý je čoraz viac založený na dátach a technologickej podpore. Poznamenal, že vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu v udržateľnom rozvoji, najmä preto, že umelá inteligencia a analýza údajov transformujú proces finančného rozhodovania.
Vrcholom ceremónie bolo formálne podpísanie dohody o strategickej spolupráci, ktorá oficiálne potvrdila partnerstvo medzi dvomi inštitúciami. Memorandum o porozumení načrtáva oblasti spolupráce, ktoré zahŕňajú spoločný vývoj vzdelávacích programov, mobilizáciu medzinárodných odborných znalostí a zdrojov, ako aj koordinované komunikačné úsilie na podporu hodnoty finančného vzdelávania.
Ako počiatočný programový koncept v rámci partnerského rámca plánujú BAV a Vantage spolupracovať na jednodňovom školení pod názvom „Analýza finančných údajov a rozhodovanie v ére AI". Program je predbežne naplánovaný na koniec februára až začiatok marca 2026 a bude prebiehať prezenčne na Banking Academy of Vietnam v Hanoji, pričom online účasť je možná aj z iných miest. Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní a program by mal byť podľa očakávania spustený v spolupráci s ďalšími poprednými vietnamskými univerzitami.
Ceremónia sa skončila symbolickou výmenou kvetov a pamätných darov, oficiálnou spoločnou fotografiou a networkingom medzi zástupcami. Podujatie slúži výlučne na oficiálne oznámenie strategického partnerstva a v tejto fáze zatiaľ nezahŕňa poskytovanie kurzov, implementáciu školení ani študentské aktivity.
Nadácia Vantage Foundation
Vantage Foundation je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá vznikla v technologickom centre McLaren v Spojenom kráľovstve v roku 2023. Nadácia uzavrela spoluprácu s organizáciami po celom svete, vrátane Grab Indonesia, nadácie iREDE Foundation v Nigérii, Teach For Malaysia a Instituto Claret v Brazílii, na podporu pôsobivých sociálnych iniciatív.
Viac informácií nájdete na stránke www.vantage.foundation
Banking Academy of Vietnam
Banking Academy of Vietnam (BAV) je popredná verejná inštitúcia vyššieho vzdelávania so špecializáciou na bankovníctvo, financie, ekonomiku a obchodnú administratívu. BAV, založená v rámci Vietnamskej štátnej banky, zohrala kľúčovú úlohu v rozvoji finančnej a bankovej pracovnej sily v krajine. Akadémia s dôrazom na akademickú excelentnosť, aplikovaný výskum a relevantnosť pre odvetvie slúži pre Vietnam ako kľúčový zdroj talentov pre verejný aj súkromný finančný sektor.
Viac informácií nájdete na stránke https://en.hvnh.edu.vn/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2847626/1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2847627/2.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg
