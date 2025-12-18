Банковская академия Вьетнама и фонд Vantage Foundation оформили стратегическое партнерство для развития финансового образования
Dec 18, 2025, 08:24 ET
ХАНОЙ, Вьетнам, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Банковская академия Вьетнама (Banking Academy of Vietnam, BAV) и фонд Vantage Foundation официально оформили стратегическое партнерство, подписав Меморандум о взаимопонимании (МОВ) на церемонии подписания, состоявшейся 16 декабря в штаб-квартире Банковской академии в Ханое. В соглашении определяются рамки сотрудничества для поддержки будущих инициатив в сфере образования, а реализация программы запланирована на 2026 год.
В церемонии приняли участие старшие руководители и представители обоих учреждений. Банковскую академию Вьетнама представляли: доцент доктор Фам Тхи Хоанг Ань (Pham Thi Hoang Anh), исполняющий обязанности президента; доцент доктор Нгуен Тхань Фуонг (Nguyen Thanh Phuong), вице-президент; доцент доктор Тран Вьет Дунг (Tran Viet Dung), директор Института банковских исследований; и доцент доктор Ле Нгок Тханг (Le Ngoc Thang), начальник отдела кадров. Фонд Vantage был представлен г-ном Адамом Сью (Adam Siew), вице-президентом по развитию бизнеса; г-ном Флойдом Вангом (Floyd Wang), главным представителем во Вьетнаме; и г-жой Моникой Ванг (Monica Wang), руководителем департамента глобальных проектов.
Мероприятие началось с официального приема и представления делегатов, после чего последовала демонстрация вводных видеороликов, представляющих миссию и институциональные возможности обеих организаций, BAV и Vantage. Эти презентации обеспечили контекст для партнерства, основанного на общих приоритетах в области образования, наращивания потенциала и долгосрочного развития человеческого капитала.
Со вступительным словом выступил доцент доктор Фам Тхи Хоанг Ань, который подтвердил приверженность Банковской академии сотрудничеству с международными партнерами для повышения качества научной работы и практической релевантности в сфере финансового образования. Далее последовали замечания г-на Адама Сью, который подчеркнул растущую важность образования в подготовке будущих кадров для финансового сектора, все шире опирающегося на данные и технологии. Он отметил, что образование играет решающую роль в устойчивом развитии, особенно в условиях, когда искусственный интеллект и анализ данных коренным образом меняют процесс принятия финансовых решений.
Главным событием церемонии стало официальное подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве, официально подтверждающего партнерство двух учреждений. В меморандуме о взаимопонимании определены области сотрудничества, включая совместную разработку образовательных программ, привлечение международного опыта и ресурсов, а также скоординированные информационные усилия по продвижению ценности финансового образования.
В качестве первоначальной концепции программы в рамках партнерства организации BAV и Vantage планируют совместно организовать однодневный тренинг на тему «Анализ финансовых данных и принятие решений в эпоху ИИ». Программа ориентировочно запланирована на конец февраля – начало марта 2026 года и будет проводиться очно в Банковской академии Вьетнама в Ханое с онлайн-участием, доступным для других городов. Участники получат сертификат об окончании. Ожидается, что программа будет развернута в сотрудничестве с другими ведущими университетами Вьетнама.
Церемония завершилась символическим обменом цветами и памятными подарками, официальным групповым фото и неформальным общением представителей. Мероприятие служит исключительно официальным объявлением о стратегическом партнерстве и на этом этапе не включает проведения учебных курсов, обучения или мероприятий для студентов.
О фонде Vantage Foundation
Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в Технологическом центре McLaren (McLaren Technology Centre) в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с организациями во всем мире, включая Grab Indonesia, iREDE Foundation в Нигерии, Teach for Malaysia и Instituto Claret в Бразилии, поддерживая важные социальные инициативы.
За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.vantage.foundation
Банковская академия Вьетнама
Банковская академия Вьетнама (Banking Academy of Vietnam, BAV) является ведущим государственным высшим учебным заведением со специализацией в области банковского дела, финансов, экономики и делового администрирования. Академия BAV, созданная при Государственном банке Вьетнама, сыграла ключевую роль в развитии финансовых и банковских кадров страны. Уделяя особое внимание научному совершенствованию, прикладным исследованиям и отраслевой актуальности, академия служит основным конвейером подготовки кадров для государственного и частного финансовых секторов Вьетнама.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://en.hvnh.edu.vn/
