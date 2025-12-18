Банковская академия Вьетнама и фонд Vantage Foundation оформили стратегическое партнерство для развития финансового образования

ХАНОЙ, Вьетнам, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Банковская академия Вьетнама (Banking Academy of Vietnam, BAV) и фонд Vantage Foundation официально оформили стратегическое партнерство, подписав Меморандум о взаимопонимании (МОВ) на церемонии подписания, состоявшейся 16 декабря в штаб-квартире Банковской академии в Ханое. В соглашении определяются рамки сотрудничества для поддержки будущих инициатив в сфере образования, а реализация программы запланирована на 2026 год.

Banking Academy of Vietnam and Vantage Foundation Formalised Strategic Partnership to Advance Financial Education The Ceremony was Attended by Senior Leaders and Representatives from both Institutions

В церемонии приняли участие старшие руководители и представители обоих учреждений. Банковскую академию Вьетнама представляли: доцент доктор Фам Тхи Хоанг Ань (Pham Thi Hoang Anh), исполняющий обязанности президента; доцент доктор Нгуен Тхань Фуонг (Nguyen Thanh Phuong), вице-президент; доцент доктор Тран Вьет Дунг (Tran Viet Dung), директор Института банковских исследований; и доцент доктор Ле Нгок Тханг (Le Ngoc Thang), начальник отдела кадров. Фонд Vantage был представлен г-ном Адамом Сью (Adam Siew), вице-президентом по развитию бизнеса; г-ном Флойдом Вангом (Floyd Wang), главным представителем во Вьетнаме; и г-жой Моникой Ванг (Monica Wang), руководителем департамента глобальных проектов.

Мероприятие началось с официального приема и представления делегатов, после чего последовала демонстрация вводных видеороликов, представляющих миссию и институциональные возможности обеих организаций, BAV и Vantage. Эти презентации обеспечили контекст для партнерства, основанного на общих приоритетах в области образования, наращивания потенциала и долгосрочного развития человеческого капитала.

Со вступительным словом выступил доцент доктор Фам Тхи Хоанг Ань, который подтвердил приверженность Банковской академии сотрудничеству с международными партнерами для повышения качества научной работы и практической релевантности в сфере финансового образования. Далее последовали замечания г-на Адама Сью, который подчеркнул растущую важность образования в подготовке будущих кадров для финансового сектора, все шире опирающегося на данные и технологии. Он отметил, что образование играет решающую роль в устойчивом развитии, особенно в условиях, когда искусственный интеллект и анализ данных коренным образом меняют процесс принятия финансовых решений.

Главным событием церемонии стало официальное подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве, официально подтверждающего партнерство двух учреждений. В меморандуме о взаимопонимании определены области сотрудничества, включая совместную разработку образовательных программ, привлечение международного опыта и ресурсов, а также скоординированные информационные усилия по продвижению ценности финансового образования.

В качестве первоначальной концепции программы в рамках партнерства организации BAV и Vantage планируют совместно организовать однодневный тренинг на тему «Анализ финансовых данных и принятие решений в эпоху ИИ». Программа ориентировочно запланирована на конец февраля – начало марта 2026 года и будет проводиться очно в Банковской академии Вьетнама в Ханое с онлайн-участием, доступным для других городов. Участники получат сертификат об окончании. Ожидается, что программа будет развернута в сотрудничестве с другими ведущими университетами Вьетнама.

Церемония завершилась символическим обменом цветами и памятными подарками, официальным групповым фото и неформальным общением представителей. Мероприятие служит исключительно официальным объявлением о стратегическом партнерстве и на этом этапе не включает проведения учебных курсов, обучения или мероприятий для студентов.

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в Технологическом центре McLaren (McLaren Technology Centre) в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с организациями во всем мире, включая Grab Indonesia, iREDE Foundation в Нигерии, Teach for Malaysia и Instituto Claret в Бразилии, поддерживая важные социальные инициативы.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.vantage.foundation

Банковская академия Вьетнама

Банковская академия Вьетнама (Banking Academy of Vietnam, BAV) является ведущим государственным высшим учебным заведением со специализацией в области банковского дела, финансов, экономики и делового администрирования. Академия BAV, созданная при Государственном банке Вьетнама, сыграла ключевую роль в развитии финансовых и банковских кадров страны. Уделяя особое внимание научному совершенствованию, прикладным исследованиям и отраслевой актуальности, академия служит основным конвейером подготовки кадров для государственного и частного финансовых секторов Вьетнама.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://en.hvnh.edu.vn/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2847626/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2847627/2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg