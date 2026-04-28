DXC présente DXC OASIS pour réimaginer les services gérés à l'ère de l'IA

DXC OASIS est une plateforme d'orchestration intelligente qui s'intègre de manière transparente dans les environnements informatiques existants, connectant et gérant activement l'ensemble du parc informatique des entreprises en temps réel.

DXC OASIS introduit un nouveau modèle d'exploitation de services gérés qui allie l'expertise humaine à l'IA agentique pour aider à conduire des opérations prédictives, résilientes et en constante amélioration à grande échelle, passant d'un support réactif à une exécution intelligente.

ASHBURN, Virginie, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation des entreprises, a annoncé aujourd'hui DXC OASIS, une plateforme d'orchestration intelligente qui introduit un nouveau modèle d'exploitation des services gérés. Conçu comme une couche unique, gouvernée et sécurisée, DXC OASIS s'intègre de manière transparente dans le parc informatique existant des entreprises. Il réimagine la manière dont les services gérés sont fournis en alliant l'expertise humaine à l'IA agentique, passant d'un support réactif à des opérations intelligentes en temps réel dans l'ensemble de l'environnement technologique et permettant une plus grande confiance dans les opérations critiques. S'appuyant sur des décennies d'expertise de mise en œuvre de DXC, validée par l'approche du client zéro de DXC et façonnée par la collaboration directe avec les clients, DXC OASIS connecte chaque système, signal et décision technologique, réunissant le jugement humain et l'IA agentique pour exécuter des systèmes critiques avec plus de rapidité, de clarté et de contrôle.

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Une nouvelle plateforme technologique conçue pour offrir la confiance opérationnelle

Aujourd'hui, les entreprises sont actives dans des environnements multifournisseurs complexes, mais manquent souvent d'une vision unifiée des performances, des coûts, des risques et de la santé opérationnelle. Les parcs technologiques ont été constitués au fil des années, voire des décennies, ce qui se traduit par un cloisonnement des données et une fragmentation des flux de travail, ce qui limite la visibilité et empêche d'agir avec rapidité et confiance. En conséquence, les dirigeants et les responsables informatiques sont souvent contraints de naviguer dans plusieurs systèmes déconnectés pour rassembler les données et les informations dont ils ont besoin, ce qui ralentit les temps de réponse et accroît les risques opérationnels.

DXC OASIS répond à cette complexité en établissant une vision fiable des opérations technologiques à l'échelle de l'entreprise, en réunissant les données, les flux de travail et les systèmes dans un modèle d'exploitation intelligent. Cela permet aux équipes de mettre les actions, les décisions et les résultats en adéquation dans l'ensemble de l'entreprise en temps réel, afin que chaque action soit traçable et que chaque idée puisse être expliquée. Plutôt que de remplacer les outils existants, il s'y intègre comme une couche d'orchestration agentique ouverte, améliorant la façon dont ils fonctionnent ensemble pour créer un modèle opérationnel plus connecté, plus réactif et plus adaptatif, aidant les équipes à fournir de meilleures performances au fil du temps sans accroître la complexité.

« DXC définit une nouvelle catégorie de services gérés. Nous avons des décennies de confiance, d'expérience et de résultats fiables à offrir aux plus grandes entreprises du monde », a déclaré Chris Drumgoole, président, Services d'infrastructure mondiaux, DXC Technology. « Mais la façon dont l'industrie fournit des services aujourd'hui n'a pas suivi le rythme de fonctionnement des entreprises. DXC est à l'avant-garde de la transition vers quelque chose de mieux. Avec DXC OASIS, nous passons à des opérations agentiques orchestrées en temps réel dans l'ensemble de l'environnement informatique. Conçu pour les parcs modernes, pilotés par l'IA, il offre aux clients un contrôle clair et continu sur les performances, les aidant ainsi à accroître la valeur de l'entreprise. »

Un modèle plus transparent et connecté pour les services gérés

Les capacités clés de DXC OASIS qui, ensemble, créent un modèle opérationnel transparent, gouverné et en constante amélioration comprennent :

une visibilité unifiée sur l'ensemble du patrimoine technologique - Il connecte les données entre les systèmes, les fournisseurs et les environnements pour créer une vue unique et en temps réel des performances, afin que les équipes puissent immédiatement comprendre ce qui est important et où agir,

- Il connecte les données entre les systèmes, les fournisseurs et les environnements pour créer une vue unique et en temps réel des performances, afin que les équipes puissent immédiatement comprendre ce qui est important et où agir, l'intelligence prédictive pilotée par l'IA - Il identifie les modèles, prévoit les risques et recommande des actions avant que les problèmes aient un impact sur l'entreprise, aidant ainsi les équipes à anticiper les perturbations plutôt qu'à réagir après coup,

- Il identifie les modèles, prévoit les risques et recommande des actions avant que les problèmes aient un impact sur l'entreprise, aidant ainsi les équipes à anticiper les perturbations plutôt qu'à réagir après coup, une collaboration humaine + IA à grande échelle - Les agents gèrent le volume et automatisent les tâches de routine, ce qui permet aux experts d'exercer leur jugement et de se concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée afin que les équipes puissent agir plus rapidement et avec une plus grande précision.

Conçu pour le mode de fonctionnement des entreprises

DXC OASIS établit une nouvelle base pour la façon dont les services gérés sont conçus, fournis et évolueront à l'ère de l'IA et reflète les réalités de l'entreprise moderne, où les équipes dépendent d'un contexte partagé, d'une coordination continue et d'une vision claire pour gérer la complexité. Sa conception centrée sur l'humain rassemble les ingénieurs, les opérateurs et les dirigeants d'entreprise autour d'une vue unique et en temps réel des performances, alignant les équipes sur ce qui compte le plus et en permettant une action plus rapide et mieux informée.

Au cœur de ce modèle se trouve l'approche Human+ de DXC, qui réunit les personnes et la technologie pour intégrer l'IA directement dans le mode de fourniture des services. DXC OASIS utilise des agents d'IA basés sur le contexte, l'expertise et la responsabilité pour interpréter en permanence les signaux, identifier les modèles et prendre des mesures en temps réel. Travaillant aux côtés des experts de DXC, ces agents réduisent les efforts manuels, font ressortir ce qui est important et permettent aux équipes de se concentrer sur des décisions à plus forte valeur ajoutée au lieu de naviguer dans des systèmes fragmentés. Dans les environnements critiques où l'échec n'est pas envisageable, cette approche allie la vitesse de l'IA au jugement humain pour fournir des opérations plus cohérentes, gouvernées et résilientes à grande échelle.

« DXC OASIS est un contexte qui ne dort jamais. Grâce à lui, les responsables informatiques peuvent se concentrer sur la gestion de leurs opérations plutôt que sur la recherche d'alertes ou la conception, l'élaboration et la génération de rapports », a déclaré Dan Gray, vice-président, directeur technique, Services d'infrastructure mondiaux, DXC Technology. « Les agents d'IA fonctionnent en permanence avec rapidité et précision aux côtés des humains qui apportent leur jugement et leur expertise. DXC OASIS établit un lien entre les dépenses informatiques et les résultats commerciaux concrets en offrant une vue holistique et en temps réel des indicateurs de performance clés. À une époque où il est essentiel d'aller plus vite et d'accélérer le temps de création de valeur, DXC OASIS en fait une réalité. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Ashley Houk-Temple, Relations avec les médias, [email protected]

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