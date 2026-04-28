DXC、AI時代のマネージドサービスを再構築するDXC OASISを発表

DXC OASISは、既存のIT環境をシームレスに統合するインテリジェントなオーケストレーションプラットフォームで、企業のIT資産全体をリアルタイムで接続し、アクティブに管理します。

DXC OASISは、人間の専門知識とエージェント型AIを組み合わせた新しいマネージドサービスのオペレーティングモデルを導入します。これにより、大規模かつ予測可能で、回復力があり、継続的に改善される運用を実現し、事後対応型のサポートからインテリジェントな実行へと移行します。

バージニア州アッシュバーン, 2026年4月29日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのリーディング・パートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は、新しいマネージド・サービスのオペレーティング・モデルを導入するインテリジェント・オーケストレーション・プラットフォームであるDXC OASISを発表しました。DXC OASISは、単一で管理されたセキュアなレイヤーとして設計されており、組織の既存のIT資産をシームレスに統合します。人間の専門知識とエージェント型AIを組み合わせることで、マネージドサービスの提供方法を再構築し、テクノロジー環境全体にわたって、リアクティブなサポートからリアルタイムのインテリジェントな運用へとシフトし、ミッションクリティカルな運用に対する信頼性を高めることを可能にします。DXC OASISは、DXCのCustomer Zeroアプローチによって検証された数十年にわたるDXCデリバリーの専門知識と、顧客との直接的なコラボレーションによって形成された技術を活用し、あらゆるシステム、信号、テクノロジーの意思決定を結び付け、人間の判断とエージェント型AIを組み合わせることで、重要なシステムをより迅速、明瞭、かつコントロールしやすくします。

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運用の信頼性を提供するために設計された新しいテクノロジー・プラットフォーム

今日の企業は、複雑なマルチベンダー環境で事業を展開していますが、パフォーマンス、コスト、リスク、運用の健全性を統一的に把握できていないことが多いのが実態です。テクノロジー・エステートは何年も、場合によっては何十年もかけて構築され、その結果、サイロ化されたデータと断片化されたワークフローが生じ、可視性が制限され、迅速かつ確信を持って行動することが難しくなっています。その結果、経営幹部やITリーダーはしばしば、必要なデータやインサイトをまとめるために、複数の切り離されたシステムを操作することを余儀なくされ、レスポンスタイムが遅くなり、オペレーショナルリスクが高まっています。

DXC OASISは、データ、ワークフロー、システムを1つのインテリジェントなオペレーティングモデルに統合し、信頼できる全社的なテクノロジーオペレーションのビューを確立することで、この複雑性に対処します。これにより、チームはリアルタイムで企業全体の行動、意思決定、結果を調整することができ、すべての行動が追跡可能になり、すべての洞察が説明可能になります。既存のツールを置き換えるのではなく、オープンなエージェント・オーケストレーション・レイヤーとしてツール間に位置し、それらの連携方法を強化することで、より接続性、応答性、適応性の高いオペレーティング・モデルを構築し、チームが複雑さを増すことなく、長期にわたってより強力なパフォーマンスを発揮できるよう支援します。

「DXCはマネージド・サービスの新しいカテゴリーを定義しています。私たちには、数十年にわたる信頼と経験があり、世界の一流企業に信頼できる成果を提供してきました」と、DXC Technologyのグローバル・インフラストラクチャー・サービス担当プレジデントであるChris Drumgooleは述べています。「しかし、今日の業界のサービス提供方法は、企業の実際の業務運営のあり方に追いついていません。DXCはより良いものへのシフトをリードしています。DXC OASISによって、私たちはIT環境全体にわたって、リアルタイムでオーケストレーションされたエージェント業務へと移行しています。AIを駆使した最新の施設向けに構築されたこのシステムは、顧客がパフォーマンスを明確かつ継続的に管理できるようにすることで、ビジネス価値の向上を支援します。」

マネージド・サービスのより透明性の高い接続モデル

DXC OASISの主要な機能は、相互に連携して、透明性が高く、ガバナンスが確立され、継続的に改善される運用モデルを構築します。主な機能は以下の通りです。

テクノロジーエステート全体の統一された可視性 - システム、プロバイダー、環境を横断してデータを接続し、パフォーマンスに関する単一のリアルタイムビューを作成します

- システム、プロバイダー、環境を横断してデータを接続し、パフォーマンスに関する単一のリアルタイムビューを作成します AI主導の予測型インテリジェンス - パターンを特定し、リスクを予測し、問題がビジネスに影響を与える前にアクションを推奨することで、チームが事後対応ではなく、混乱に先手を打つことを支援します

- パターンを特定し、リスクを予測し、問題がビジネスに影響を与える前にアクションを推奨することで、チームが事後対応ではなく、混乱に先手を打つことを支援します 人間とAIの大規模な連携 - エージェントが大量のタスクを処理し、定型的なタスクを自動化することで、専門家が判断を下し、より価値の高い仕事に集中できるようになり、チームはより速く、より正確に業務を遂行できるようになります

企業の運営方法に合わせて設計

DXC OASISは、AI時代におけるマネージドサービスの設計、提供、そして今後の進化に向けた新たな基盤を確立するものであり、チームが複雑性を管理するために共有されたコンテキスト、継続的な調整、明確な洞察に依存する現代企業の現実を反映します。その人間中心の設計は、エンジニア、オペレーター、ビジネスリーダーを、パフォーマンスをリアルタイムで見ることのできる単一のビューに集結させ、最も重要なことにチームの足並みを揃え、より迅速で情報に基づいた行動を可能にします。

このモデルの中核となるのが、DXCのHuman+アプローチであり、人とテクノロジーを結びつけ、サービスの提供方法に直接AIを組み込みます。DXC OASISは、コンテキスト、専門知識、説明責任に基づいて構築されたAIエージェントを使用して、継続的に信号を解釈し、パターンを特定し、リアルタイムで行動を起こします。これらのエージェントは、DXCのエキスパートと連携することで、手作業を減らし、重要なことを明確にし、チームは断片化されたシステムを操作する代わりに、より価値の高い意思決定に集中することができます。失敗が許されないミッションクリティカルな環境において、このアプローチは、AIのスピードと人間の判断を組み合わせることで、より一貫性のある、統制された、レジリエントなオペレーションを大規模に提供します。

「DXC OASISは眠らないコンテキストです。これによってITリーダーは、アラートを追いかけたり、レポートを設計、構築、生成したりするのではなく、業務をリードすることに集中できるようになります」と、DXC Technologyのグローバル・インフラストラクチャ・サービス部門の最高技術責任者（CTO）兼バイスプレジデントである Dan Grayは述べています。「AIエージェントは、判断と専門知識を提供する人間とともに、スピードと正確さをもって継続的に活動します。 DXC OASISは、KPIの包括的かつリアルタイムな可視化を実現することで、IT投資と具体的なビジネス成果との関連性を明らかにします。DXC OASISは、より速く、価値実現までの時間を短縮することが重要な今、それを現実のものにしてくれます。」

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門組織にソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのリーディング・パートナーです。急速かつ指数関数的に変化する時代において、AIを活用して成果の創出を加速することを支援しています。 DXC Technologyは、マネージド・インフラストラクチャ・サービス、アプリケーションの近代化、業界特化型ソフトウェア・ソリューションにおける深い専門知識を活かし、世界で最も複雑な技術資産の一部を近代化、保護、運用しています。 詳細については、dxc.comをご覧ください。

メディア連絡先：Ashley Houk-Temple、Media Relations、 [email protected]

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2966612/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_DXC_OASIS_to_Reimagine_Man.jpg

SOURCE DXC Technology Company