DXC stellt DXC OASIS vor, um Managed Services für das KI-Zeitalter neu zu gestalten

DXC OASIS ist eine intelligente Orchestrierungsplattform, die sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren lässt und die gesamte IT-Infrastruktur von Unternehmen in Echtzeit vernetzt und aktiv verwaltet

DXC OASIS führt ein neues Betriebsmodell für Managed Services ein, das menschliches Fachwissen mit autonomer KI verbindet, um vorausschauende, widerstandsfähige und sich kontinuierlich verbessernde Betriebsabläufe in großem Maßstab zu fördern und den Übergang von reaktivem Support zu intelligenter Ausführung zu vollziehen

ASHBURN, Virginia, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, hat heute DXC OASIS vorgestellt, eine intelligente Orchestrierungsplattform, die ein neues Betriebsmodell für Managed Services einführt. DXC OASIS wurde als einheitliche, kontrollierte und sichere Ebene konzipiert und lässt sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur eines Unternehmens integrieren. Es definiert die Bereitstellung von Managed Services neu, indem es menschliches Fachwissen mit agentischer KI kombiniert, den Fokus von reaktivem Support auf intelligente Echtzeit-Abläufe in der gesamten Technologieumgebung verlagert und so mehr Vertrauen in geschäftskritische Abläufe schafft. DXC OASIS nutzt die jahrzehntelange Lieferkompetenz von DXC, die durch den „Customer-Zero"-Ansatz von DXC validiert und durch direkte Zusammenarbeit mit Kunden geprägt wurde. Es verbindet jedes System, jedes Signal und jede Technologieentscheidung und vereint menschliches Urteilsvermögen mit agentenbasierter KI, um kritische Systeme mit höherer Geschwindigkeit, Klarheit und Kontrolle zu betreiben.

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Eine neue Technologieplattform für mehr Sicherheit im Betrieb

Unternehmen arbeiten heute in komplexen Umgebungen mit Lösungen verschiedener Anbieter, verfügen jedoch oft nicht über einen einheitlichen Überblick über Leistung, Kosten, Risiken und den Betriebszustand. Die IT-Infrastrukturen sind über Jahre, oft sogar Jahrzehnte hinweg gewachsen, was zu isolierten Datenbeständen und fragmentierten Arbeitsabläufen geführt hat, die die Transparenz einschränken und es erschweren, schnell und sicher zu handeln. Infolgedessen sind Führungskräfte und IT-Verantwortliche oft gezwungen, sich durch mehrere voneinander getrennte Systeme zu bewegen, um die benötigten Daten und Erkenntnisse zusammenzufügen, was die Reaktionszeiten verlangsamt und das Betriebsrisiko erhöht.

DXC OASIS begegnet dieser Komplexität durch die Schaffung einer vertrauenswürdigen, unternehmensweiten Übersicht über den Technologiebetrieb, indem Daten, Workflows und Systeme in einem intelligenten Betriebsmodell zusammengeführt werden. Dies ermöglicht es Teams, Maßnahmen, Entscheidungen und Ergebnisse unternehmensweit in Echtzeit aufeinander abzustimmen, sodass jede Maßnahme nachvollziehbar und jede Erkenntnis erklärbar ist. Anstatt bestehende Tools zu ersetzen, fungiert es als offene, agentenbasierte Orchestrierungsschicht, die deren Zusammenarbeit verbessert, um ein vernetzteres, reaktionsschnelleres und anpassungsfähigeres Betriebsmodell zu schaffen, das Teams dabei unterstützt, im Laufe der Zeit eine stärkere Leistung zu erzielen, ohne die Komplexität zu erhöhen.

„DXC definiert eine neue Kategorie im Bereich Managed Services. Wir verfügen über jahrzehntelanges Vertrauen, Erfahrung und liefern zuverlässige Ergebnisse für die weltweit führenden Unternehmen", sagte Chris Drumgoole, President, Global Infrastructure Services, DXC Technology. „Aber die Art und Weise, wie die Branche heute Dienstleistungen erbringt, hat nicht mit der tatsächlichen Arbeitsweise von Unternehmen Schritt gehalten. DXC führt den Wandel zu etwas Besserem an. Mit DXC OASIS stellen wir auf koordinierte, agentenbasierte Echtzeit-Abläufe in der gesamten IT-Umgebung um. Speziell für moderne, KI-gesteuerte IT-Landschaften entwickelt, bietet es Kunden klare, kontinuierliche Kontrolle über die Leistung und hilft ihnen, einen höheren Geschäftswert zu erzielen."

Ein transparenteres, vernetztes Modell für Managed Services

Zu den wichtigsten Funktionen von DXC OASIS, die zusammen ein transparentes, geregeltes und sich kontinuierlich verbesserndes Betriebsmodell schaffen, gehören:

Einheitliche Transparenz über die gesamte Technologieinfrastruktur – Verbindet Daten über Systeme, Anbieter und Umgebungen hinweg, um eine einheitliche Echtzeit-Übersicht über die Leistung zu schaffen, sodass Teams sofort erkennen können, was wichtig ist und wo sie handeln müssen.

– Verbindet Daten über Systeme, Anbieter und Umgebungen hinweg, um eine einheitliche Echtzeit-Übersicht über die Leistung zu schaffen, sodass Teams sofort erkennen können, was wichtig ist und wo sie handeln müssen. Vorausschauende, KI-gesteuerte Intelligenz - Erkennt Muster, prognostiziert Risiken und empfiehlt Maßnahmen, bevor Probleme das Geschäft beeinträchtigen, sodass Teams Störungen vorbeugen können, anstatt erst im Nachhinein zu reagieren

- Erkennt Muster, prognostiziert Risiken und empfiehlt Maßnahmen, bevor Probleme das Geschäft beeinträchtigen, sodass Teams Störungen vorbeugen können, anstatt erst im Nachhinein zu reagieren Menschliche + KI-Zusammenarbeit in großem Maßstab - Agenten bewältigen das Arbeitsvolumen und automatisieren Routineaufgaben, sodass Experten ihr Urteilsvermögen einsetzen und sich auf höherwertige Arbeit konzentrieren können, wodurch Teams schneller und präziser arbeiten können

Entwickelt für die Arbeitsweise von Unternehmen

DXC OASIS schafft eine neue Grundlage dafür, wie Managed Services im Zeitalter der KI konzipiert, bereitgestellt und weiterentwickelt werden, und spiegelt die Realitäten moderner Unternehmen wider, in denen Teams auf gemeinsamen Kontext, kontinuierliche Koordination und klare Einblicke angewiesen sind, um Komplexität zu bewältigen. Sein menschenzentriertes Design bringt Ingenieure, Betreiber und Führungskräfte an einem gemeinsamen Echtzeit-Überblick über die Leistung zusammen, stimmt die Teams auf das Wesentliche ab und ermöglicht schnellere, fundiertere Maßnahmen.

Im Zentrum dieses Modells steht der Human+-Ansatz von DXC, der Menschen und Technologie zusammenbringt, um KI direkt in die Art und Weise der Servicebereitstellung zu integrieren. DXC OASIS nutzt KI-Agenten, die auf Kontext, Fachwissen und Verantwortlichkeit basieren, um Signale kontinuierlich zu interpretieren, Muster zu erkennen und in Echtzeit Maßnahmen zu ergreifen. In Zusammenarbeit mit DXC-Experten reduzieren diese Agenten den manuellen Aufwand, bringen das Wesentliche ans Licht und ermöglichen es Teams, sich auf Entscheidungen mit höherem Mehrwert zu konzentrieren, anstatt sich durch fragmentierte Systeme zu kämpfen. In geschäftskritischen Umgebungen, in denen Ausfälle keine Option sind, kombiniert dieser Ansatz die Geschwindigkeit von KI mit menschlichem Urteilsvermögen, um konsistentere, kontrollierte und widerstandsfähige Abläufe in großem Maßstab zu gewährleisten.

„DXC OASIS ist ein Kontext, der niemals schläft. Damit können sich IT-Führungskräfte auf die Leitung ihrer Abläufe konzentrieren, anstatt Alarmen hinterherzujagen oder Berichte zu entwerfen, zu erstellen und zu generieren", sagte Dan Gray, VP, Chief Technology Officer, Global Infrastructure Services, DXC Technology. „KI-Agenten arbeiten kontinuierlich mit Geschwindigkeit und Präzision an der Seite von Menschen, die Urteilsvermögen und Fachwissen einbringen. DXC OASIS stellt den Zusammenhang zwischen IT-Ausgaben und greifbaren Geschäftsergebnissen her, indem es eine ganzheitliche Echtzeit-Übersicht über KPIs liefert. In einer Zeit, in der es entscheidend ist, schneller voranzukommen und die Amortisationszeit zu verkürzen, macht DXC OASIS dies zur Realität."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

MEDIENKONTAKT: Ashley Houk-Temple, Medienarbeit, [email protected]

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