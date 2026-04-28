DXC presenta DXC OASIS: un nuovo approccio ai servizi gestiti nell'era dell'IA

DXC OASIS è una piattaforma di orchestrazione intelligente, che si integra perfettamente negli ambienti IT esistenti, connettendo e gestendo attivamente e in tempo reale tutto il patrimonio IT delle organizzazioni

DXC OASIS presenta un nuovo modello operativo di servizi gestiti, che unisce l'esperienza umana con l'IA agentica, per favorire operazioni predittive, resilienti e in continuo miglioramento su larga scala, passando da un supporto reattivo a un'esecuzione intelligente

ASHBURN, Virginia, 28 aprile 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader in ambito tecnologico e nell'innovazione aziendale, ha presentato oggi DXC OASIS, una piattaforma di orchestrazione intelligente che propone un nuovo modello operativo per i servizi gestiti. Concepito come un singolo livello controllato e sicuro, DXC OASIS si integra perfettamente con l'infrastruttura IT esistente di un'organizzazione. Ripensa il modo di erogare i servizi gestiti, unendo l'esperienza umana con l'IA agentica, passando da un supporto reattivo a operazioni intelligenti in tempo reale nell'intero ambiente tecnologico e offrendo maggiore affidabilità nelle operazioni di importanza critica. Grazie a decenni di esperienza nella fornitura di servizi DXC, convalidata dall'approccio Customer Zero di DXC e modellata dalla collaborazione diretta con i clienti, DXC OASIS connette ogni sistema, segnale e decisione a livello tecnologico, unendo il giudizio umano e l'IA agentica, per gestire i sistemi critici con maggiore velocità, chiarezza e controllo.

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Una nuova piattaforma tecnologica, pensata per offrire sicurezza a livello operativo

Oggi, le aziende lavorano in ambienti complessi con più fornitori, tuttavia, spesso mancano di una visione unificata in termini di prestazioni, costi, rischi e stato di salute a livello operativo. Le infrastrutture tecnologiche si sono sviluppate nel corso di anni, spesso decenni, creando dati isolati e flussi di lavoro frammentati, che riducono la visibilità e rendono più difficile operare in modo rapido e affidabile. Pertanto, i dirigenti e i responsabili IT sono spesso costretti a navigare tra molteplici sistemi scollegati per mettere insieme dati e informazioni necessari, rallentando i tempi di risposta e aumentando il rischio a livello operativo.

DXC OASIS gestisce questa complessità, offrendo una visione affidabile e su scala aziendale delle operazioni in ambito tecnologico, riunendo dati, flussi di lavoro e sistemi in un unico modello operativo intelligente. Ciò consente ai team di allineare azioni, decisioni e risultati in tutta l'azienda in tempo reale, affinché ogni azione sia tracciabile e ogni intuizione sia comprensibile. Anziché sostituire gli strumenti esistenti, si pone al di sopra di essi come un livello di orchestrazione aperto e agentico, potenziando la loro sinergia per creare un modello operativo più connesso, reattivo e adattivo, consentendo ai team di ottenere prestazioni migliori nel tempo senza ulteriori complessità.

"DXC sta delineando una nuova categoria nei servizi gestiti. Abbiamo alle spalle decenni di fiducia, esperienza e risultati affidabili per le aziende leader a livello mondiale", ha dichiarato Chris Drumgoole, Presidente, Global Infrastructure Services, DXC Technology. "Tuttavia, il modo in cui il settore offre i servizi oggi non si è evoluto di pari passo con il modo in cui le imprese lavorano effettivamente. DXC è alla guida di un cambiamento verso standard superiori. Con DXC OASIS, ci stiamo muovendo verso operazioni agentiche orchestrate in tempo reale nell'intero ambiente IT. Creato specificamente per le moderne infrastrutture basate sull'IA, offre ai clienti un controllo chiaro e continuo sulle prestazioni, consentendo loro di generare un maggiore valore aziendale."

Un modello più trasparente e connesso per i servizi gestiti

Le principali funzionalità di DXC OASIS che, nell'insieme, creano un modello operativo trasparente, governato e in continuo miglioramento, comprendono:

Visibilità unificata su tutto il patrimonio tecnologico – collega i dati tra sistemi, fornitori e ambienti, in modo da creare una visione unica e in tempo reale delle prestazioni, affinché i team siano in grado di capire immediatamente ciò che è importante e dove agire

– collega i dati tra sistemi, fornitori e ambienti, in modo da creare una visione unica e in tempo reale delle prestazioni, affinché i team siano in grado di capire immediatamente ciò che è importante e dove agire Intelligenza predittiva basata sull'IA – individua modelli, prevede i rischi e suggerisce le azioni da intraprendere, prima che i problemi colpiscano il business, consentendo ai team di anticipare le interruzioni anziché limitarsi a gestirle

– individua modelli, prevede i rischi e suggerisce le azioni da intraprendere, prima che i problemi colpiscano il business, consentendo ai team di anticipare le interruzioni anziché limitarsi a gestirle Collaborazione uomo-IA su larga scala – gli agenti gestiscono i volumi e automatizzano le attività di routine, consentendo agli esperti di applicare il proprio giudizio e concentrarsi su lavori di maggior valore, permettendo ai team di operare più velocemente e con maggiore precisione

Pensato per il modo in cui le imprese operano

DXC OASIS pone nuove basi per la modalità di progettazione, offerta e sviluppo dei servizi gestiti nell'era dell'IA e rispecchia le esigenze delle imprese moderne, in cui i team dipendono da un contesto condiviso, da un coordinamento continuo e da una visione chiara per gestire la complessità. Il design incentrato sull'uomo riunisce ingegneri, operatori e dirigenti aziendali intorno a un'unica visione in tempo reale delle prestazioni, allineando i team su cosa è più importante e consentendo di agire in modo più rapido e informato.

Al centro di questo modello vi è l'approccio Human+ di DXC, che mette insieme persone e tecnologia, in modo da integrare l'IA direttamente nelle modalità di erogazione dei servizi. DXC OASIS utilizza agenti IA basati su contesto, competenza e responsabilità per interpretare costantemente i segnali, individuare modelli e intervenire in tempo reale. Lavorando al fianco degli esperti DXC, questi agenti riducono il lavoro manuale, evidenziano le informazioni chiave e consentono ai team di concentrarsi su decisioni di maggior valore, invece di doversi districare tra sistemi frammentati. In ambienti di importanza critica, dove il fallimento non è un'opzione, questo approccio combina la velocità dell'IA con il giudizio umano, in modo da offrire operazioni più coerenti, controllate e resilienti su larga scala.

"DXC OASIS è un contesto che non si riposa mai. Grazie a esso, i responsabili IT possono concentrarsi sulla gestione delle proprie attività, invece di perdere tempo a gestire avvisi o progettare, creare e generare report", ha dichiarato Dan Gray, VP, Direttore tecnico, Global Infrastructure Services, DXC Technology. "Gli agenti IA operano costantemente con velocità e precisione a fianco degli esseri umani, che offrono giudizio e competenza. DXC OASIS sblocca il collegamento tra spesa IT e risultati aziendali tangibili, offrendo una visione olistica e in tempo reale dei KPI. In un momento in cui la rapidità e l'accelerazione del Time to Value sono essenziali, DXC OASIS trasforma questa necessità in una realtà."

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader nel campo della tecnologia e dell'innovazione aziendale che fornisce software, servizi e soluzioni ad aziende globali e organizzazioni del settore pubblico, aiutandole a sfruttare l'IA per ottenere risultati in tempi rapidi in un momento di cambiamenti esponenziali. Grazie alla sua profonda esperienza nei servizi di infrastruttura gestita, nella modernizzazione delle applicazioni e nelle soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcune delle infrastrutture tecnologiche più complesse al mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito dxc.com.

CONTATTO PER I MEDIA: Ashley Houk-Temple, Relazioni con i media, [email protected]

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