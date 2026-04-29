DXC, AI 시대를 위한 매니지드 서비스 재구상을 위해 DXC OASIS 출시

DXC OASIS, 기존 IT 환경 전반에 원활하게 통합돼 조직의 전체 IT 자산을 실시간으로 연결하고 적극적으로 관리하는 지능형 오케스트레이션 플랫폼

DXC OASIS, 인간의 전문성과 에이전트형 AI를 결합해 대규모에서 예측 가능하고 탄력적이며 지속적으로 개선되는 운영을 추진해, 사후 대응적 지원에서 지능형 실행으로 전환하는 새로운 매니지드 서비스 운영 모델 도입

애슈번, 버지니아, 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 선도적인 기업 기술 및 혁신 파트너인 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 4월 28일, 새로운 매니지드 서비스 운영 모델을 도입하는 지능형 오케스트레이션 플랫폼인 DXC OASIS를 발표했다. 관리되고 안전한 단일 레이어로 설계된 DXC OASIS는 조직의 기존 IT 자산 전반에 원활하게 통합된다. 이는 인간 전문성과 에이전트형 AI를 결합해 매니지드 서비스 제공 방식을 재구상하고, 사후 대응적 지원에서 전체 기술 환경에 걸친 실시간 지능형 운영으로 전환하며 미션 크리티컬 운영에 대한 더 큰 확신을 실현한다. DXC의 커스터머 제로(Customer Zero) 접근법으로 검증되고 직접적인 고객 협력을 통해 형성된 수십 년간의 DXC 제공 전문성을 통해, DXC OASIS는 모든 시스템, 신호, 기술 결정을 연결하고 인간의 판단력과 에이전트형 AI를 결합해 더 큰 속도, 명확성 및 제어로 핵심 시스템을 운영한다.

운영에 대한 확신을 제공하도록 설계된 새로운 기술 플랫폼

DXC Technology Company Logo

오늘날 기업들은 복잡한 멀티벤더 환경에서 운영되지만 성능, 비용, 위험 및 운영 상태에 대한 통합된 관점이 부족한 경우가 많다. 기술 자산은 수년, 종종 수십 년에 걸쳐 구축돼 사일로화된 데이터와 파편화된 워크플로를 초래하여 가시성을 제한하고 속도와 확신을 가지고 행동하기 어렵게 만든다. 결과적으로 경영진과 IT 리더들은 종종 필요한 데이터와 통찰력을 조합하기 위해 여러 개의 연결되지 않은 시스템을 탐색해, 응답 시간이 느려지고 운영 위험이 증가하게 된다.

DXC OASIS는 기술 운영에 대한 신뢰할 수 있는 전사적 보기를 확립해 데이터, 워크플로, 시스템을 하나의 지능형 운영 모델로 통합해 이러한 복잡성을 해결한다. 이를 통해 팀은 기업 전반에 걸쳐 실시간으로 행동, 결정, 결과를 조정할 수 있어, 모든 행동이 추적 가능한 상태가 되고 모든 인사이트는 설명할 수 있는 것이 된다. 기존 도구를 대체하는 대신 개방형 에이전트 오케스트레이션 레이어로 그 위에 위치해 툴이 함께 작동하는 방식을 향상하고, 연결성과 응답성이 뛰어나며 적응력 있는 운영 모델을 만들고, 팀들이 추가적인 복잡성 없이 시간이 지남에 따라 더 강력한 성능을 제공하도록 돕는다.

DXC 테크놀로지 글로벌 인프라 서비스 부문의 크리스 드럼굴(Chris Drumgoole) 사장은 "DXC는 매니지드 서비스 분야에서 새로운 카테고리를 정의하고 있다. 우리는 세계 최고의 기업들에 대해 수십 년의 신뢰, 경험, 신뢰할 수 있는 결과 제공 실적을 보유하고 있다"고 말했다. 이어 "하지만 오늘날 업계가 서비스를 제공하는 방식은 기업들이 실제로 운영하는 방식과 보조를 맞추지 못했다. DXC는 더 나은 것으로의 전환을 주도하고 있다. DXC OASIS를 통해 우리는 전체 IT 환경에 걸친 실시간으로 오케스트레이션된 에이전트 운영으로 전환하고 있다. 현대적인 AI 기반 자산을 위해 특별히 구축된 이것은 고객들에게 성능에 대한 명확하고 지속적인 제어를 제공해 증가한 비즈니스 가치를 제공하도록 돕는다"고 덧붙였다.

매니지드 서비스를 위한 더 투명하고 연결된 모델

투명하고 관리되며 지속적으로 개선되는 운영 모델을 함께 만드는 DXC OASIS의 주요 기능은 다음과 같다.

기술 자산 전반에 걸친 통합된 가시성 – 시스템, 제공업체, 환경 전반의 데이터를 연결해 성능에 대한 단일 실시간 보기를 생성하므로, 팀들은 무엇이 중요하고 어디에서 조치를 취해야 하는지 즉시 이해할 수 있음

시스템, 제공업체, 환경 전반의 데이터를 연결해 성능에 대한 단일 실시간 보기를 생성하므로, 팀들은 무엇이 중요하고 어디에서 조치를 취해야 하는지 즉시 이해할 수 있음 예측적인 AI 기반 지능 – 패턴을 식별하고 위험을 예측하며 문제가 비즈니스에 영향을 미치기 전에 조치를 권장해 팀들이 사후 대응보다는 혼란에 앞서 대처할 수 있도록 도움

패턴을 식별하고 위험을 예측하며 문제가 비즈니스에 영향을 미치기 전에 조치를 권장해 팀들이 사후 대응보다는 혼란에 앞서 대처할 수 있도록 도움 대규모 인간 + AI 협력 – 에이전트가 볼륨을 처리하고 일상적인 작업을 자동화해 전문가들이 판단력을 적용하고 더 높은 가치의 작업에 집중할 수 있도록 하므로, 팀들은 더 빠르고 정확하게 운영할 수 있음

기업 운영 방식에 맞춘 설계

DXC OASIS는 AI 시대에 매니지드 서비스가 설계, 제공 및 진화할 방식에 대한 새로운 기반을 확립하며 팀들이 복잡성을 관리하기 위해 공유된 맥락, 지속적인 조정 및 명확한 통찰력에 의존하는 현대 기업의 현실을 반영한다. 인간 중심의 설계는 엔지니어, 운영자, 비즈니스 리더들을 성능에 대한 단일 실시간 보기로 모아 가장 중요한 사항에 팀들을 정렬해, 더 빠르고 정보에 입각한 조치를 실현한다.

이 모델의 핵심은 사람과 기술을 결합해 서비스 제공 방식에 AI를 직접 내장하는 DXC의 휴먼+(Human+) 접근법이다. DXC OASIS는 맥락, 전문성, 책임감을 바탕으로 구축된 AI 에이전트를 사용해 지속적으로 신호를 해석하고 패턴을 식별하며 실시간으로 행동한다. DXC 전문가들과 함께 작업하는 이러한 에이전트들은 수동적인 노력을 줄이고 중요한 것을 표면화하며 팀들이 파편화된 시스템을 탐색하는 대신 더 높은 가치의 결정에 집중할 수 있도록 한다. 실패가 용납되지 않는 미션 크리티컬 환경에서 이 접근법은 AI의 속도와 인간의 판단력을 결합해 대규모로 더 일관되고 관리되며 탄력적인 운영을 제공한다.

DXC 테크놀로지 글로벌 인프라 서비스의 댄 그레이(Dan Gray) 부사장 겸 최고 기술 책임자는 "DXC OASIS는 잠들지 않는 맥락이다. 이를 통해 IT 리더들은 경고에 대응하거나 보고서를 설계하고, 구축하고 생성하는 대신 운영을 이끄는 데 집중할 수 있다"고 말했다. 이어 "AI 에이전트는 판단력과 전문성을 제공하는 인간과 함께 속도와 정밀성을 가지고 지속적으로 운영된다. DXC OASIS는 KPI의 전체적인 실시간 보기를 제공함으로써 IT 지출과 실질적인 비즈니스 결과 간의 연결을 해제한다. 더 빠르게 이동하고 가치 창출 시간을 가속화하는 것이 중요한 시기에 DXC OASIS는 이를 현실로 만든다"고 덧붙였다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 글로벌 기업과 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스 및 솔루션을 제공하는 선도적인 기업 기술 및 혁신 파트너로, 기하급수적 변화의 시기에 속도로 결과를 주도하기 위해 AI를 활용하도록 돕는다. 매니지드 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화 및 산업별 소프트웨어 솔루션에 대한 깊은 전문성을 바탕으로 DXC는 세계에서 가장 복잡한 기술 자산 중 일부를 현대화하고, 보호하며 운영한다. 더 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 애슐리 후크-템플(Ashley Houk-Temple), 미디어 관계, [email protected]

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SOURCE DXC Technology Company