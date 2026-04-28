DXC presenta DXC OASIS para reinventar los servicios gestionados en la era de la IA

DXC OASIS es una plataforma de orquestación inteligente que se integra a la perfección con los entornos de TI existentes, conectando y gestionando activamente toda la infraestructura de TI de las organizaciones en tiempo real.

DXC OASIS introduce un nuevo modelo operativo de servicios gestionados que combina la experiencia humana con la IA activa para impulsar operaciones predictivas, resilientes y en constante mejora a gran escala, pasando del soporte reactivo a la ejecución inteligente.

ASHBURN, Va. , 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy DXC OASIS, una plataforma de orquestación inteligente que introduce un nuevo modelo operativo de servicios gestionados. Diseñada como una capa única, gobernada y segura, DXC OASIS se integra a la perfección en toda la infraestructura de TI existente de una organización. Redefine la forma en que se prestan los servicios gestionados al combinar la experiencia humana con la IA activa, pasando del soporte reactivo a operaciones inteligentes en tiempo real en todo el entorno tecnológico y permitiendo una mayor confianza en las operaciones de misión crítica. Aprovechando décadas de experiencia de DXC en la prestación de servicios, validada a través del enfoque Customer Zero de DXC y desarrollada mediante la colaboración directa con los clientes, DXC OASIS conecta cada sistema, señal y decisión tecnológica, reuniendo el juicio humano y la IA activa para ejecutar sistemas críticos con mayor velocidad, claridad y control.

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Una nueva plataforma tecnológica diseñada para proporcionar confianza operativa

Actualmente, las empresas operan en entornos complejos con múltiples proveedores, pero a menudo carecen de una visión unificada del rendimiento, el coste, el riesgo y la salud operativa. Las infraestructuras tecnológicas se han desarrollado a lo largo de años, incluso décadas, lo que ha dado lugar a datos aislados y flujos de trabajo fragmentados que limitan la visibilidad y dificultan la toma de decisiones con rapidez y confianza. Como resultado, los ejecutivos y los líderes de TI a menudo se ven obligados a navegar por múltiples sistemas desconectados para recopilar los datos y la información que necesitan, lo que ralentiza los tiempos de respuesta y aumenta el riesgo operativo.

DXC OASIS aborda esta complejidad al establecer una visión confiable y global de las operaciones tecnológicas, integrando datos, flujos de trabajo y sistemas en un modelo operativo inteligente. Esto permite a los equipos alinear acciones, decisiones y resultados en toda la empresa en tiempo real, de modo que cada acción sea rastreable y cada información explicable. En lugar de reemplazar las herramientas existentes, se integra con ellas como una capa de orquestación abierta y dinámica, mejorando su funcionamiento conjunto para crear un modelo operativo más conectado, receptivo y adaptable, lo que ayuda a los equipos a lograr un mayor rendimiento a lo largo del tiempo sin añadir complejidad.

"DXC está definiendo una nueva categoría en servicios gestionados. Contamos con décadas de confianza, experiencia y resultados fiables para las empresas líderes del mundo", afirmó Chris Drumgoole, presidente de Servicios de Infraestructura Global de DXC Technology. "Sin embargo, la forma en que la industria presta servicios actualmente no se ha adaptado al ritmo de las operaciones reales de las empresas. DXC lidera la transición hacia algo mejor. Con DXC OASIS, estamos implementando operaciones basadas en agentes, orquestadas y en tiempo real en todo el entorno de TI. Diseñado específicamente para entornos modernos impulsados por IA, ofrece a los clientes un control claro y continuo sobre el rendimiento, lo que les permite generar mayor valor empresarial".

Un modelo más transparente y conectado para servicios gestionados

Las capacidades clave de DXC OASIS que, en conjunto, crean un modelo operativo transparente, gobernado y en constante mejora incluyen:

Visibilidad unificada de todo el entorno tecnológico: Conecta datos de sistemas, proveedores y entornos para crear una visión única y en tiempo real del rendimiento, permitiendo a los equipos comprender de inmediato qué es importante y dónde actuar.

Conecta datos de sistemas, proveedores y entornos para crear una visión única y en tiempo real del rendimiento, permitiendo a los equipos comprender de inmediato qué es importante y dónde actuar. Inteligencia predictiva basada en IA: Identifica patrones, pronostica riesgos y recomienda acciones antes de que los problemas afecten al negocio, ayudando a los equipos a anticiparse a las interrupciones en lugar de reaccionar a posteriori.

Identifica patrones, pronostica riesgos y recomienda acciones antes de que los problemas afecten al negocio, ayudando a los equipos a anticiparse a las interrupciones en lugar de reaccionar a posteriori. Colaboración a gran escala entre humanos e IA: Los agentes gestionan el volumen de datos y automatizan las tareas rutinarias, lo que permite a los expertos aplicar su criterio y centrarse en tareas de mayor valor para que los equipos operen con mayor rapidez y precisión.

Diseñado para la forma en que operan las empresas

DXC OASIS establece una nueva base para el diseño, la entrega y la evolución de los servicios gestionados en la era de la IA, reflejando la realidad de la empresa moderna, donde los equipos dependen de un contexto compartido, una coordinación continua y una visión clara para gestionar la complejidad. Su diseño centrado en el ser humano reúne a ingenieros, operadores y líderes empresariales en torno a una única vista del rendimiento en tiempo real, alineando a los equipos en lo que más importa y permitiendo una acción más rápida e informada.

En el núcleo de este modelo se encuentra el enfoque Human+ de DXC, que combina personas y tecnología para integrar la IA directamente en la prestación de servicios. DXC OASIS utiliza agentes de IA basados en el contexto, la experiencia y la responsabilidad para interpretar continuamente señales, identificar patrones y actuar en tiempo real. Trabajando junto con los expertos de DXC, estos agentes reducen el esfuerzo manual, resaltan lo relevante y permiten a los equipos centrarse en decisiones de mayor valor en lugar de navegar por sistemas fragmentados. En entornos de misión crítica donde el fallo no es una opción, este enfoque combina la velocidad de la IA con el juicio humano para ofrecer operaciones más consistentes, controladas y resilientes a gran escala.

"DXC OASIS ofrece un contexto que nunca duerme. Con él, los líderes de TI pueden centrarse en dirigir sus operaciones en lugar de estar pendientes de alertas o diseñar, crear y generar informes", comentó Dan Gray, vicepresidente y director de tecnología de Servicios de Infraestructura Global de DXC Technology. "Los agentes de IA operan continuamente con rapidez y precisión junto a los humanos, quienes aportan criterio y experiencia. DXC OASIS desbloquea la conexión entre la inversión en TI y los resultados empresariales tangibles al proporcionar una visión integral y en tiempo real de los KPI. En un momento en que es fundamental actuar con mayor rapidez y acelerar la obtención de valor, DXC OASIS lo hace posible".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, [email protected]

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