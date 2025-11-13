A estratégia de "Três Transformações" da SANY Heavy Industry impulsiona o crescimento: a receita do terceiro trimestre dispara 10,73%

XANGAI, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) divulgou recentemente seu relatório financeiro do terceiro trimestre de 2025, relatando um forte crescimento nas principais métricas de desempenho:

Descarbonização e transformação digital impulsionando o desenvolvimento de alta qualidade (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)
  • A receita do terceiro trimestre atingiu US$ 2,96 bilhões, um aumento de 10,73% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas aumentou 48,18%, para US$ 0,27 bilhão.
  • A receita acumulada nos primeiros três trimestres foi de US$ 9,18 bilhões, um aumento de 13,56% em relação ao ano anterior, com o lucro líquido atribuível aos acionistas subindo para US$ 1 bilhão, um aumento de 46,58% em relação ao ano anterior. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais nos primeiros três trimestres atingiu US$ 2,03 bilhões, representando um aumento de 17,55% em relação ao ano anterior, indicando uma melhora significativa na rentabilidade.

Esses resultados expressivos reforçam o sucesso da estratégia de "Três Transformações" da SANY Heavy Industry, que se concentra na globalização, digitalização e desenvolvimento de baixo carbono.

Globalização e Descarbonização em Sinergia

A expansão global e a estratégia de desenvolvimento sustentável da SANY estão a obter progressos significativos em todo o mundo.

No mercado africano, o projeto de energia solar da mina Chowa, na Zâmbia, construído pela SANY Silicon Energy, foi conectado com sucesso à rede elétrica em 1º de novembro. Este projeto integra recursos existentes na área da mina e utiliza um sistema avançado de microrrede, atendendo de forma eficiente às necessidades energéticas dos veículos de mineração e das máquinas de construção. Esta iniciativa não só fornece suporte energético estável para as operações da mina, como também contribui para a criação de uma base de demonstração de "mina verde" na Zâmbia.

Além disso, a SANY alcançou um marco no mercado europeu por meio de uma parceria estratégica com o Raiffeisen International Bank da Áustria, com o objetivo de explorar novos modelos de financiamento para projetos de energia e impulsionar o crescimento no mercado europeu.

Transformação Digital: Impulsionando o Desenvolvimento de Alta Qualidade

O SANY Group apresentou tecnologias inovadoras de simulação com inteligência artificial na Conferência Global de Simulação de 2025, com ênfase em simulação em tempo real, direção inteligente, simulação de operação e colaboração entre múltiplas máquinas. Ao aprofundar a colaboração com o setor industrial e o meio acadêmico, a SANY visa aplicar a tecnologia de simulação inteligente à inovação de produtos, aumentando a competitividade e impulsionando a transformação digital do setor de máquinas de construção.

A execução eficaz da estratégia de "Três Transformações" da SANY Heavy Industry resultou em progressos substanciais na expansão global, digitalização e iniciativas de baixo carbono. Olhando para o futuro, a empresa mantém o firme compromisso de avançar com essas estratégias essenciais: atender às necessidades em constante evolução dos clientes globais, fortalecer a competitividade por meio da transformação digital e promover um crescimento sustentável a longo prazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821241/photo.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5618311/SANY_LOGO_Logo.jpg

