La stratégie de « triple transformation » de SANY Heavy Industry stimule la croissance : augmentation de 10,73 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre

SHANGHAI, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry Co. Ltd. (600031) a récemment publié son rapport financier pour le troisième trimestre de 2025, faisant état d'une forte croissance des principaux indicateurs de performance :

Decarbonization and Digitalization Transformation Empowering High-quality Development

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 2,96 milliards de dollars, en hausse de 10,73 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a bondi de 48,18 % pour atteindre 0,27 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires cumulé pour les trois premiers trimestres s'élève à 9,18 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,56 % en glissement annuel, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'établit à 1 milliard de dollars, soit une augmentation de 46,58 % en glissement annuel. Le flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour les trois premiers trimestres a atteint 2,03 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,55 % en glissement annuel, indiquant une amélioration notable de la rentabilité.

Ces bons résultats soulignent le succès de la stratégie de « triple transformation » de SANY Heavy Industry, qui se concentre sur la mondialisation, la transition numérique et le développement à faible émission de carbone.

Mondialisation et décarbonation en synergie

L'expansion mondiale et la stratégie de développement durable de SANY progressent de manière significative dans le monde entier.

Sur le marché africain, le projet d'énergie solaire de la mine de Chowa en Zambie, construit par SANY Silicon Energy, a été relié avec succès au réseau le 1er novembre. Ce projet intègre les ressources existantes dans la zone minière et utilise un système énergétique avancé de microréseau pour répondre efficacement aux besoins en énergie des véhicules miniers et des machines de construction. Cette initiative permet non seulement de fournir une alimentation électrique stable pour les opérations minières, mais contribue également à la création d'une base de démonstration de « mines vertes » en Zambie.

En outre, SANY a réalisé une percée sur le marché européen grâce à un partenariat stratégique avec la banque autrichienne Raiffeisen Bank International, dans le but d'étudier de nouveaux modèles de financement pour les projets énergétiques et de stimuler la croissance sur le marché européen.

Transition numérique et transformation au service d'un développement de qualité

Lors de la conférence mondiale 2025 sur la simulation, le groupe SANY a présenté des technologies de simulation innovantes mettant l'accent sur la simulation en temps réel, la conduite intelligente, la simulation de fonctionnement et la collaboration entre plusieurs machines. En approfondissant les collaborations avec l'industrie et les universités, SANY entend appliquer la technologie de simulation intelligente à l'innovation relative aux produits, afin d'améliorer la compétitivité et de stimuler la transformation numérique de l'industrie des machines de construction.

La mise en œuvre efficace de sa stratégie de « triple transformation » a fait réaliser à SANY Heavy Industry des progrès substantiels en matière d'expansion mondiale, de transition numérique et d'initiatives à bas carbone. Pour l'avenir, l'entreprise reste fermement déterminée à faire progresser ces stratégies fondamentales : répondre aux besoins évolutifs des clients mondiaux, renforcer la compétitivité grâce à la transformation numérique et favoriser une croissance durable à long terme.

