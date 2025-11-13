Strategia „trzech transformacji" SANY Heavy Industry napędza wzrost: przychody w III kwartale wzrosły o 10,73%

SZANGHAJ, 13 listopada 2025 r./PRNewswire/ – Firma SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) opublikowała niedawno raport finansowy za trzeci kwartał 2025 roku, wykazując silny wzrost we wszystkich kluczowych wskaźnikach efektywności:

Decarbonization and Digitalization Transformation Empowering High-quality Development

Przychody w III kwartale osiągnęły 2,96 mld USD, co stanowi wzrost o 10,73% rok do roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom wzrósł o 48,18%, osiągając poziom 0,27 mld USD.

Skumulowane przychody za trzy pierwsze kwartały wyniosły 9,18 mld USD, co oznacza wzrost o 13,56% rok do roku, a zysk netto przypadający akcjonariuszom wzrósł do 1 mld USD, czyli o 46,58% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w trzech pierwszych kwartałach wyniosły 2,03 mld USD, co oznacza wzrost o 17,55% rok do roku, wskazując na znaczną poprawę rentowności.

Te imponujące wyniki potwierdzają skuteczność strategii „trzech transformacji" SANY Heavy Industry, koncentrującej się na globalizacji, cyfryzacji i rozwoju niskoemisyjnym.

Globalizacja i dekarbonizacja w synergii

Globalna ekspansja i strategia zrównoważonego rozwoju SANY odnotowały znaczny wzrost na całym świecie.

Na rynku afrykańskim inwestycja w zakresie energetyki słonecznej Chowa Mine w Zambii realizowana przez SANY Silicon Energy została pomyślnie podłączona do sieci 1 listopada. Projekt ten łączy istniejące zasoby w rejonie kopalni i wykorzystuje zaawansowany system mikrosieci energetycznych, który efektywnie zaspokaja potrzeby energetyczne pojazdów górniczych i maszyn budowlanych. Inicjatywa ta nie tylko zapewnia stabilne dostawy energii dla operacji wydobywczych, lecz także przyczynia się do utworzenia w Zambii pokazowej „zielonej kopalni".

Ponadto SANY osiągnęło przełom na rynku europejskim, nawiązując strategiczne partnerstwo z austriackim Raiffeisen International Bank, którego celem jest opracowanie nowych modeli finansowania inwestycji energetycznych oraz napędzanie wzrostu na rynku europejskim.

Transformacja cyfrowa wspierająca rozwój wysokiej jakości

Podczas Global Simulation Conference 2025 Grupa SANY zaprezentowała innowacyjne technologie symulacyjne oparte na sztucznej inteligencji, koncentrując się na symulacjach w czasie rzeczywistym, inteligentnym prowadzeniu, symulacji operacji oraz współpracy wielu maszyn. Poprzez pogłębianie współpracy z sektorem przemysłowym i środowiskiem akademickim SANY dąży do zastosowania inteligentnych technologii symulacyjnych w procesach innowacyjnych, zwiększając konkurencyjność i przyspieszając cyfrową transformację branży maszyn budowlanych.

Efektywna realizacja strategii „trzech transformacji" przez SANY Heavy Industry doprowadziła do znaczących postępów w zakresie globalnej ekspansji, cyfryzacji i inicjatyw niskoemisyjnych. W przyszłości firma pozostanie konsekwentna w realizacji tych kluczowych strategii - zaspokajając zmieniające się potrzeby globalnych klientów, wzmacniając konkurencyjność poprzez transformację cyfrową i wspierając długoterminowy zrównoważony rozwój.

