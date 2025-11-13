Стратегия «Тройной трансформации» компании SANY Heavy Industry стимулирует рост: выручка за 3-й квартал увеличилась на 10,73%

ШАНХАЙ, 13 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) недавно опубликовала свой финансовый отчет за 3-й квартал 2025 года, в котором отмечается значительный рост по ключевым показателям эффективности:

Decarbonization and Digitalization Transformation Empowering High-quality Development

Выручка в третьем квартале достигла 2,96 млрд долларов, что на 10,73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров, выросла на 48,18% до 0,27 млрд долларов.

Накопленная выручка за первые три квартала составила 9,18 млрд долларов, что соответствует росту на 13,56% в годовом исчислении, а чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров, выросла до 1 млрд долларов, что на 46,58% больше, чем годом ранее. Чистый денежный поток от операционной деятельности за первые три квартала достиг 2,03 млрд долларов, увеличившись на 17,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном улучшении рентабельности.

Эти высокие результаты подчеркивают успех стратегии компании SANY Heavy Industry «Тройная трансформация» (Three Transformation), основными направлениями которой являются глобализация, цифровизация и низкоуглеродное развитие.

Глобализация и декарбонизация в синергии

Глобальное расширение и стратегия устойчивого развития SANY демонстрируют значительные успехи во всем мире.

На африканском рынке 1 ноября к сети был успешно подключен проект по использованию солнечной энергии на шахте Чова (Chowa Mine) в Замбии, реализованный компанией SANY Silicon Energy. Проект интегрирует существующие ресурсы в районе расположения шахты и использует передовую энергетическую систему на основе микросети, эффективно удовлетворяя энергетические потребности шахтного транспорта и строительной техники. Эта инициатива не только обеспечивает стабильное энергоснабжение для работы шахты, но и способствует созданию демонстрационной базы «экологичного рудника» в Замбии.

Компания SANY также добилась прорыва и на европейском рынке благодаря стратегическому партнерству с австрийским банком Raiffeisen International Bank, направленному на изучение новых моделей финансирования энергетических проектов и стимулирование роста в Европе.

Цифровая трансформация, способствующая высококачественному развитию

SANY Group продемонстрировала инновационные технологии моделирования с использованием искусственного интеллекта на Глобальной конференции по моделированию (Global Simulation Conference) 2025 года, уделив особое внимание моделированию в реальном времени, интеллектуальному вождению, моделированию эксплуатации и межмашинному взаимодействию. Углубляя сотрудничество с промышленностью и научным сообществом, SANY стремится применять интеллектуальные технологии моделирования для инноваций в области разработки продукции, повышения конкурентоспособности и стимулирования цифровой трансформации в строительном машиностроении.

Эффективная реализация компанией SANY Heavy Industry стратегии «Тройной трансформации» привела к значительному прогрессу в сфере глобального расширения, цифровизации и реализации инициатив по снижению выбросов углерода. В дальнейшем компания по-прежнему твердо намерена продвигать этих основные стратегии, удовлетворяя меняющиеся потребности глобальных клиентов, укрепляя конкурентоспособность за счет цифровой трансформации и содействуя долгосрочному устойчивому росту.

