Strategi "Tiga Transformasi" Dorong Pertumbuhan SANY Heavy Industry: Pendapatan Triwulan Ketiga Naik 10,73%

Pendapatan Triwulan III-2025 mencapai US$2,96 miliar, meningkat 10,73% YoY. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham meningkat 48,18% menjadi US$0,27 miliar.

Pendapatan kumulatif selama tiga triwulan pertama mencapai US$9,18 miliar, naik 13,56% YoY, sedangkan laba bersih meningkat 46,58% YoY menjadi US$1 miliar. Arus kas bersih dari aktivitas operasional mencapai US$2,03 miliar, naik 17,55% YoY, mencerminkan profitabilitas yang meningkat signifikan.

Kinerja solid ini membuktikan kesuksesan implementasi strategi "Tiga Transformasi" SANY Heavy Industry yang menargetkan globalisasi, digitalisasi, dan pengembangan produk rendah karbon.

Sinergi Globalisasi dan Dekarbonisasi

SANY terus mencatat perkembangan penting dari sisi strategi ekspansi global dan pembangunan berkelanjutan di berbagai pasar dunia.

Di pasar Afrika, proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Tambang Chowa di Zambia, dibangun oleh SANY Silicon Energy, berhasil tersambung ke jaringan listrik pada 1 November. Proyek ini memanfaatkan sumber daya yang berada di area tambang dan mengintegrasikannya lewat sistem energi microgrid canggih untuk memenuhi kebutuhan energi kendaraan tambang dan mesin konstruksi. Selain menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk kegiatan pertambangan, PLTS tersebut juga berkontribusi menciptakan "tambang hijau" yang menjadi proyek percontohan di Zambia.

Selain itu, SANY juga membuat terobosan di pasar Eropa melalui kemitraan strategis dengan Raiffeisen International Bank asal Austria. Kedua pihak berhasil mengembangkan model pembiayaan baru untuk proyek energi dan mendorong pertumbuhan di kawasan Eropa.

Transformasi Digital Mendorong Pengembangan Bisnis Berkualitas Tinggi

Di Global Simulation Conference 2025, SANY Group memamerkan teknologi simulasi berbasiskan kecerdasan buatan (AI) yang inovatif, mencakup simulasi langsung, pengemudian cerdas, simulasi operasional, dan kolaborasi multimesin. Melalui kolaborasi yang semakin erat antara industri dan dunia akademik, SANY berupaya menerapkan teknologi simulasi cerdas dalam inovasi produk guna meningkatkan daya saing dan mempercepat transformasi digital di industri alat berat konstruksi.

Dengan strategi "Tiga Transformasi", SANY Heavy Industry telah mencatat kemajuan besar dalam globalisasi, digitalisasi, dan inisiatif rendah karbon. Ke depan, SANY Heavy Industry berkomitmen untuk terus memperkuat tiga pilar strategi tersebut — menjawab kebutuhan pelanggan global yang terus berkembang, memperkuat daya saing melalui transformasi digital, serta menggerakkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

