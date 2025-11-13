La estrategia de "tres transformaciones" de SANY Heavy Industry impulsa el crecimiento: los ingresos del tercer trimestre aumentan un 10,73 %

SHANGHÁI, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) publicó recientemente su informe financiero del tercer trimestre de 2025, en el que se refleja un fuerte crecimiento en los principales indicadores de rendimiento:

Transformación hacia la descarbonización y la digitalización para impulsar un desarrollo de alta calidad (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los 2.960 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 10,73 %. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas aumentaron un 48,18 %, hasta alcanzar los 270 millones de dólares.

Los ingresos acumulados durante los tres primeros trimestres ascendieron a 9.180 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 13,56 %, y el beneficio neto atribuible a los accionistas ascendió a 1.000 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 46,58 %. El flujo de caja neto de las actividades operativas durante los tres primeros trimestres alcanzó los 2.030 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 17,55 %, lo que indica una mejora considerable de la rentabilidad.

Estos sólidos resultados destacan el éxito de la estrategia de "tres transformaciones" de SANY Heavy Industry, que se centra en la globalización, la digitalización y el desarrollo con bajas emisiones de carbono.

Globalización y descarbonización en sinergia

La expansión mundial y la estrategia de desarrollo sostenible de SANY están logrando avances significativos en todo el mundo.

En el mercado africano, el proyecto de energía solar de la mina Chowa de Zambia, construido por SANY Silicon Energy, se conectó con éxito a la red el 1 de noviembre. Este proyecto integra los recursos existentes en la zona minera y utiliza un avanzado sistema energético de microrred, que satisface de manera eficiente las necesidades energéticas de los vehículos mineros y la maquinaria de construcción. Esta iniciativa no solo ofrece un suministro eléctrico estable para las operaciones mineras, sino que también contribuye a la creación de una base de demostración de "minas ecológicas" en Zambia.

Además, SANY logró un gran avance en el mercado europeo gracias a una alianza estratégica con el banco austriaco Raiffeisen International Bank, con el objetivo de explorar nuevos modelos de financiamiento para proyectos energéticos e impulsar el crecimiento en el mercado europeo.

Transformación digital que impulsa un desarrollo de alta calidad

SANY Group presentó tecnologías innovadoras de simulación basadas en IA en la Conferencia Global de Simulación 2025, con especial énfasis en la simulación en tiempo real, la conducción inteligente, la simulación de operaciones y la colaboración entre múltiples máquinas. Al estrechar la colaboración con la industria y el mundo académico, SANY pretende aplicar la tecnología de simulación inteligente a la innovación de productos y así mejorar la competitividad e impulsar la transformación digital del sector de máquinas de construcción.

La eficaz ejecución de la estrategia de "tres transformaciones" de SANY Heavy Industry ha dado lugar a avances sustanciales en expansión mundial, digitalización e iniciativas de bajas emisiones de carbono. De cara al futuro, la empresa mantiene su firme compromiso con el avance de estas estrategias fundamentales: satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes a nivel mundial, fortalecer la competitividad a través de la transformación digital y fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821242/photo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5618313/SANY_LOGO_Logo.jpg

FUENTE SANY Heavy Industry