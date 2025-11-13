Stratégia „troch transformácií" spoločnosti SANY Heavy Industry podporuje rast: tržby za 3. štvrťrok prudko vzrástli o 10,73 %
Nov 13, 2025, 09:15 ET
ŠANGHAJ, 13. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) nedávno zverejnila svoju finančnú správu za 3. štvrťrok 2025, v ktorej vykázala silný rast v kľúčových ukazovateľoch výkonnosti:
- Tržby za tretí štvrťrok dosiahli 2,96 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 10,73 %. Čistý zisk pripadajúci na akcionárov vzrástol o 48,18 % na 0,27 miliardy USD.
- Kumulované tržby za prvé tri štvrťroky dosiahli 9,18 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 13,56 %, pričom čistý zisk pripadajúci akcionárom vzrástol na 1 miliardu USD, čo predstavuje medziročný nárast o 46,58 %. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti za prvé tri štvrťroky dosiahol 2,03 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 17,55 % a naznačuje výrazné zlepšenie ziskovosti.
Tieto silné výsledky podčiarkujú úspech stratégie „tri transformácie" spoločnosti SANY Heavy Industry, ktorá sa zameriava na globalizáciu, digitalizáciu a nízkouhlíkový rozvoj.
Globalizácia a dekarbonizácia v synergii
Globálna expanzia a stratégia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti SANY dosahujú celosvetovo významný pokrok.
Na africkom trhu sa 1. novembra úspešne pripojil k sieti projekt solárnej energie v bani Zambia Chowa, ktorý vytvorila spoločnosť SANY Silicon Energy. Tento projekt integruje existujúce zdroje v banskej oblasti a využíva pokročilý energetický systém mikrosiete, ktorý efektívne uspokojuje energetické potreby banských vozidiel a stavebných strojov. Táto iniciatíva nielenže poskytuje stabilnú energetickú podporu pre banské operácie, ale prispieva aj k vytvoreniu demonštračnej základne „zelenej bane" v Zambii.
Spoločnosť SANY navyše dosiahla prielom na európskom trhu prostredníctvom strategického partnerstva s rakúskou Raiffeisen International Bank s cieľom preskúmať nové modely financovania energetických projektov a podporiť rast na európskom trhu.
Transformácia digitalizácie posilňuje vysokokvalitný rozvoj
Skupina SANY predstavila na Globálnej konferencii simulačného modelovania 2025 inovatívne simulačné technológie s využitím umelej inteligencie s dôrazom na simuláciu v reálnom čase, inteligentné riadenie, simuláciu prevádzky a spoluprácu viacerých strojov. Prehĺbením spolupráce s priemyslom a akademickou obcou sa spoločnosť SANY snaží aplikovať inteligentnú simulačnú technológiu na inovácie produktov, zvyšovať konkurencieschopnosť a poháňať digitálnu transformáciu odvetvia stavebných strojov.
Efektívne vykonávanie stratégie „troch transformácií" viedlo spoločnosť SANY Heavy Industry k výraznému pokroku v oblasti globálnej expanzie, digitalizácie a iniciatív zameraných na nízke emisie uhlíka. Spoločnosť je aj naďalej pevne odhodlaná rozvíjať tieto základné stratégie – uspokojovať vyvíjajúce sa potreby globálnych zákazníkov, posilňovať konkurencieschopnosť prostredníctvom digitálnej transformácie a podporovať dlhodobý a udržateľný rast.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2821179/photo.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg
