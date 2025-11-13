استراتيجية "التحولات الثلاثة" لشركة SANY Heavy Industryتدفع عجلة النمو: إيرادات الربع الثالث تقفز بنسبة %10.73

شنغهاي، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أصدرت شركة SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) مؤخرًا تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2025، والذي أظهر نموًا قويًا عبر مؤشرات الأداء الرئيسية:

Decarbonization and Digitalization Transformation Empowering High-quality Development

بلغت إيرادات الربع الثالث 2.96 مليار دولار، بزيادة % 10.73 على أساس سنوي. ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة % 48.18 ليصل إلى 0.27 مليار دولار.

بلغت الإيرادات المتراكمة للأرباع الثلاثة الأولى 9.18 مليار دولار، بزيادة % 13.56 على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 1 مليار دولار، بزيادة % 46.58 على أساس سنوي. وصل صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأرباع الثلاثة الأولى إلى 2.03 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة % 17.55 على أساس سنوي، مما يشير إلى تحسن كبير في الربحية.

تؤكد هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية "التحولات الثلاثة" لشركة SANY Heavy Industry ، والتي تركز على العولمة، والتحول الرقمي، والتنمية منخفضة الكربون.

العولمة وإزالة الكربون في تآزر

تحرز استراتيجية SANY للتوسع العالمي والتنمية المستدامة تقدمًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

ففي السوق الأفريقية، تم بنجاح ربط مشروع الطاقة الشمسية في منجم تشوا بزامبيا، والذي أنشأته شركة SANY Silicon Energy ، بالشبكة في 1 نوفمبر. يدمج هذا المشروع الموارد الحالية في منطقة المنجم ويستخدم نظام شبكة طاقة مصغرة متقدم، مما يلبي احتياجات الطاقة لمركبات التعدين وآليات البناء بكفاءة. لا توفر هذه المبادرة دعمًا ثابتًا للطاقة لعمليات المنجم فحسب، بل تساهم أيضًا في إنشاء قاعدة نموذجية "للمنجم الأخضر" في زامبيا.

علاوة على ذلك، حققت SANY إنجازًا كبيرًا في السوق الأوروبية من خلال شراكة استراتيجية مع بنك رايفايزن الدولي النمساوي، بهدف استكشاف نماذج تمويل جديدة لمشاريع الطاقة ودفع عجلة النمو في السوق الأوروبية.

التحول الرقمي يدعم التنمية عالية الجودة

استعرضت مجموعة SANY تقنيات محاكاة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للمحاكاة لعام 2025، مع التركيز على المحاكاة في الوقت الفعلي، والقيادة الذكية، ومحاكاة التشغيل، والتعاون متعدد الآلات. من خلال تعميق التعاون مع القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية، تهدف SANY إلى تطبيق تكنولوجيا المحاكاة الذكية في ابتكار المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع التحول الرقمي في صناعة آليات البناء.

أدى التنفيذ الفعال لاستراتيجية "التحولات الثلاثة" من قبل SANY Heavy Industry إلى إحراز تقدم كبير في التوسع العالمي، والتحول الرقمي، والمبادرات منخفضة الكربون. للمضي قدمًا، تظل الشركة ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز هذه الاستراتيجيات الأساسية: تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء العالميين، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال التحول الرقمي، ودعم النمو المستدام طويل الأجل.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2821179/photo.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

للتواصل: Jiawei Zhao ، البريد الإلكتروني: [email protected]