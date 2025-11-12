- La estrategia de "Tres transformaciones" de SANY Heavy Industry impulsa el crecimiento: los ingresos del tercer trimestre aumentan un 10,73 %

SHANGHAI, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) publicó recientemente su informe financiero del tercer trimestre de 2025, en el que notifica un fuerte crecimiento en todos los indicadores clave de rendimiento:

Decarbonization and Digitalization Transformation Empowering High-quality Development

Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los 2.960 millones de dólares, un 10,73 % más que el año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas aumentó un 48,18 %, hasta los 270 millones de dólares.

Los ingresos acumulados de los tres primeros trimestres fueron de 9.180 millones de dólares, un 13,56 % más que el año anterior, con un beneficio neto atribuible a los accionistas que ascendió a 1.000 millones de dólares, un 46,58 % más que el año anterior. El flujo de caja neto de las actividades operativas de los tres primeros trimestres alcanzó los 2.030 millones de dólares, lo que representa un aumento del 17,55 % con respecto al año anterior, lo que indica una mejora significativa de la rentabilidad.

Estos sólidos resultados subrayan el éxito de la estrategia de "Tres transformaciones" de SANY Heavy Industry, que se centra en la globalización, la digitalización y el desarrollo con bajas emisiones de carbono.

Globalización y descarbonización en sinergia

La estrategia de expansión global y desarrollo sostenible de SANY está logrando avances significativos en todo el mundo.

En el mercado africano, el proyecto de energía solar de la mina Chowa de Zambia, construido por SANY Silicon Energy, se conectó con éxito a la red eléctrica el 1 de noviembre. Este proyecto integra los recursos existentes en la zona minera y utiliza un avanzado sistema de microrred, satisfaciendo de manera eficiente las necesidades energéticas de los vehículos mineros y la maquinaria de construcción. Esta iniciativa no solo proporciona un suministro eléctrico estable para las operaciones mineras, sino que también contribuye a la creación de una base de demostración de "mina verde" en Zambia.

Además, SANY logró un hito en el mercado europeo a través de una alianza estratégica con el banco austriaco Raiffeisen International Bank, con el objetivo de explorar nuevos modelos de financiación para proyectos energéticos e impulsar el crecimiento en el mercado europeo.

La transformación digital impulsa el desarrollo de alta calidad

En la Conferencia Global de Simulación 2025, el Grupo SANY presentó tecnologías innovadoras de simulación con inteligencia artificial, haciendo hincapié en la simulación en tiempo real, la conducción inteligente, la simulación de operaciones y la colaboración entre múltiples máquinas. Mediante la profundización de la colaboración con la industria y la academia, SANY busca aplicar la tecnología de simulación inteligente a la innovación de productos, mejorando la competitividad e impulsando la transformación digital del sector de la maquinaria de construcción.

La eficaz ejecución por parte de SANY Heavy Industry de su estrategia de "Tres transformaciones" ha propiciado un progreso sustancial en la expansión global, la digitalización y las iniciativas de bajas emisiones de carbono. De cara al futuro, la compañía mantiene su firme compromiso de impulsar estas estrategias clave: satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes globales, fortalecer su competitividad mediante la transformación digital y fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo.