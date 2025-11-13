Strategie Tři transformace společnosti SANY Heavy Industry podporuje růst: Tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 10,73 %

ŠANGHAJ, 13. listopadu 2025/PRNewswire/ -- Společnost SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) nedávno zveřejnila svou finanční zprávu za třetí čtvrtletí 2025, v níž oznámila silný růst napříč klíčovými výkonnostními ukazateli:

  • Tržby ve třetím čtvrtletí dosáhly 2,96 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 10,73 %. Čistý zisk připadající akcionářům vzrostl o 48,18 % na 0,27 miliardy USD.
  • Kumulované tržby za první tři čtvrtletí dosáhly 9,18 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 13,56 %, přičemž čistý zisk připadající akcionářům vzrostl na 1 miliardu USD, tedy meziročně o 46,58 %. Čistý peněžní tok z provozní činnosti za první tři čtvrtletí dosáhl 2,03 miliardy USD, což znamená meziroční nárůst o 17,55 % a naznačuje výrazné zlepšení ziskovosti.

Tyto výborné výsledky potvrzují úspěch strategie společnosti SANY Heavy Industry jménem Tři transformace, která se zaměřuje na globalizaci, digitalizaci a rozvoj s nízkou uhlíkovou stopou.

Globalizace a dekarbonizace v synergii

Strategie globální expanze a udržitelného rozvoje společnosti SANY dosahuje významného pokroku po celém světě.

Na africkém trhu byl 1. listopadu úspěšně připojen k síti solární energetický projekt Zambia Chowa Mine, který postavila společnost SANY Silicon Energy. Tento projekt integruje stávající zdroje v oblasti dolu a využívá pokročilý energetický systém sítí microgrid, který efektivně pokrývá energetické potřeby těžebních vozidel a stavebních strojů. Tato iniciativa nejen poskytuje stabilní elektrickou energii pro provoz dolu, ale také přispívá k vytvoření demonstrační základny „zeleného dolu" v Zambii.

Společnost SANY také dosáhla průlomu na evropském trhu, a to prostřednictvím strategického partnerství s rakouskou Raiffeisen International Bank, jehož cílem je zkoumat nové modely financování energetických projektů a podpořit růst na evropském trhu.

Transformace digitalizace posilující kvalitní rozvoj

Skupina SANY představila na Globální konferenci o simulacích 2025 inovativní simulační technologie podporované umělou inteligencí, které se zaměřují na simulace v reálném čase, inteligentní řízení, simulační provoz a spolupráci více strojů. Prohlubováním spolupráce s průmyslem a akademickou sférou si SANY klade za cíl aplikovat inteligentní simulační technologie v rámci inovace produktů, zvyšovat konkurenceschopnost a urychlovat digitální transformaci odvětví stavebních strojů.

Efektivní realizace strategie Tři transformace společnosti SANY Heavy Industry vedla k výraznému pokroku v oblasti globální expanze, digitalizace a iniciativ s nízkou uhlíkovou stopou. Do budoucna společnost zůstává pevně odhodlána pokračovat v rozvoji těchto klíčových strategií: uspokojovat rostoucí potřeby globálních zákazníků, posilovat konkurenceschopnost prostřednictvím digitální transformace a podporovat dlouhodobý, udržitelný růst.

Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2821179/photo.jpg
Logo -  https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg  

