TAIPEI, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia a disponibilidade das placas de vídeo AORUS GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti e RTX™ 5070 INFINITY, ampliando seu portfólio de soluções de alto desempenho. Projetadas para entusiastas que buscam desempenho sem concessões e estética refinada, as novas placas combinam o sistema de resfriamento WINDFORCE HYPERBURST a um design de fluxo duplo, ventoinhas Hawk patenteadas e uma ventoinha Overdrive inteligente para maximizar a eficiência térmica. Esses modelos também apresentam um design de conector de alimentação oculto compatível com o padrão STEALTH, proporcionando uma organização de cabos mais limpa, enquanto a iluminação exclusiva RGB Halo permite que os usuários personalizem suas configurações. A AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD passa a integrar a linha de produtos, combinando elementos com acabamento em madeira e acabamento premium para oferecer uma estética de PC diferenciada.

A GIGABYTE anunciou a disponibilidade das placas de vídeo da série AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY

O WINDFORCE HYPERBURST é um sistema de resfriamento avançado projetado para a série AORUS INFINITY. O design de fluxo duplo cria um caminho de resfriamento livre, permitindo que o ar penetre por ambos os lados da placa traseira, o que melhora significativamente a dissipação de calor. Em conjunto com as ventoinhas Hawk patenteadas da GIGABYTE, que aumentam a pressão do ar em até 53,6% e o volume de ar em até 12,5%, o sistema de resfriamento oferece desempenho térmico eficiente com baixo ruído. Uma ventoinha inteligente Overdrive, posicionada no centro da placa de vídeo, é acionada automaticamente durante cargas de trabalho mais intensas, fornecendo fluxo de ar adicional para preservar o desempenho máximo.

Para aprimorar ainda mais a experiência de montagem de PCs, os novos modelos INFINITY realocam o conector de alimentação para a parte traseira da placa de vídeo. Assim, os cabos podem ser encaminhados de forma organizada para trás do gabinete, proporcionando uma aparência mais limpa e livre de fios. Uma placa de cobertura magnética oculta o conector, proporcionando um acabamento elegante e minimalista. Juntamente com o icônico halo RGB e o anel de luz externo, os usuários podem personalizar os efeitos de iluminação ou sincronizá-los com outros dispositivos compatíveis, criando uma configuração alinhada ao seu estilo pessoal.

Expandindo a filosofia de design da família INFINITY, a AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD integra-se à linha de placas-mãe GIGABYTE com acabamento em madeira, proporcionando uma identidade visual harmoniosa. Inspirada no calor e na textura da madeira, ela incorpora materiais premium a um hardware de alto desempenho, oferecendo aos entusiastas uma maneira única de montar PCs elegantes e inspirados na natureza. Para obter informações adicionais sobre as placas de vídeo AORUS GeForce RTX™ Série 50, visite o site oficial da GIGABYTE e consulte a disponibilidade dos produtos nos revendedores locais e nas lojas on-line.

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FONTE GIGABYTE