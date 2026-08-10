A GIGABYTE anunciou a disponibilidade das placas de vídeo da série AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY

Notícias fornecidas por

GIGABYTE

10 ago, 2026, 15:00 GMT

TAIPEI, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia a disponibilidade das placas de vídeo AORUS GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti e RTX™ 5070 INFINITY, ampliando seu portfólio de soluções de alto desempenho. Projetadas para entusiastas que buscam desempenho sem concessões e estética refinada, as novas placas combinam o sistema de resfriamento WINDFORCE HYPERBURST a um design de fluxo duplo, ventoinhas Hawk patenteadas e uma ventoinha Overdrive inteligente para maximizar a eficiência térmica. Esses modelos também apresentam um design de conector de alimentação oculto compatível com o padrão STEALTH, proporcionando uma organização de cabos mais limpa, enquanto a iluminação exclusiva RGB Halo permite que os usuários personalizem suas configurações. A AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD passa a integrar a linha de produtos, combinando elementos com acabamento em madeira e acabamento premium para oferecer uma estética de PC diferenciada.

Continue Reading
A GIGABYTE anunciou a disponibilidade das placas de vídeo da série AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY
A GIGABYTE anunciou a disponibilidade das placas de vídeo da série AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY

O WINDFORCE HYPERBURST é um sistema de resfriamento avançado projetado para a série AORUS INFINITY. O design de fluxo duplo cria um caminho de resfriamento livre, permitindo que o ar penetre por ambos os lados da placa traseira, o que melhora significativamente a dissipação de calor. Em conjunto com as ventoinhas Hawk patenteadas da GIGABYTE, que aumentam a pressão do ar em até 53,6% e o volume de ar em até 12,5%, o sistema de resfriamento oferece desempenho térmico eficiente com baixo ruído. Uma ventoinha inteligente Overdrive, posicionada no centro da placa de vídeo, é acionada automaticamente durante cargas de trabalho mais intensas, fornecendo fluxo de ar adicional para preservar o desempenho máximo.

Para aprimorar ainda mais a experiência de montagem de PCs, os novos modelos INFINITY realocam o conector de alimentação para a parte traseira da placa de vídeo. Assim, os cabos podem ser encaminhados de forma organizada para trás do gabinete, proporcionando uma aparência mais limpa e livre de fios. Uma placa de cobertura magnética oculta o conector, proporcionando um acabamento elegante e minimalista. Juntamente com o icônico halo RGB e o anel de luz externo, os usuários podem personalizar os efeitos de iluminação ou sincronizá-los com outros dispositivos compatíveis, criando uma configuração alinhada ao seu estilo pessoal.

Expandindo a filosofia de design da família INFINITY, a AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD integra-se à linha de placas-mãe GIGABYTE com acabamento em madeira, proporcionando uma identidade visual harmoniosa. Inspirada no calor e na textura da madeira, ela incorpora materiais premium a um hardware de alto desempenho, oferecendo aos entusiastas uma maneira única de montar PCs elegantes e inspirados na natureza. Para obter informações adicionais sobre as placas de vídeo AORUS GeForce RTX™ Série 50, visite o site oficial da GIGABYTE e consulte a disponibilidade dos produtos nos revendedores locais e nas lojas on-line.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008499/image1.jpg

FONTE GIGABYTE

Da mesma fonte

GIGABYTE demonstra o clustering de quatro nós do AI TOP ATOM na computação científica

GIGABYTE demonstra o clustering de quatro nós do AI TOP ATOM na computação científica

GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, demonstra como o clustering de quatro nós da AI TOP ATOM amplia a computação local de IA para...
GIGABYTE celebra 40 anos na COMPUTEX 2026 com soluções premiadas em IA, games e design

GIGABYTE celebra 40 anos na COMPUTEX 2026 com soluções premiadas em IA, games e design

A GIGABYTE, uma das principais marcas globais de tecnologia e computação, encerrou sua participação na COMPUTEX 2026 com uma série de produtos...
More Releases From This Source

Explorar

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Electronic Gaming

Electronic Gaming

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics