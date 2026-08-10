台北、2026年8月10日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピュータブランドであるGIGABYTEは、AORUS GeForce RTX™ 5080、RTX™ 5070 Ti、およびRTX™ 5070 INFINITYグラフィックカードの発売を発表しました。妥協のない性能と洗練された美しさを求める愛好家のために設計されたこの新ラインナップは、「WINDFORCE HYPERBURST」冷却システムとダブルフロースルー設計、特許取得済みの「Hawk」ファン、そしてインテリジェントな「Overdrive Fan」を組み合わせ、冷却効率を最大限に高めています。また、これらのモデルには、ケーブル配線をすっきりさせるSTEALTH対応の隠し電源コネクタ設計が採用されており、特徴的なRGBハロー照明により、ユーザーは自分のPCを自分好みにカスタマイズすることができます。ラインナップに新たに加わった「AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD」は、木目調のデザインと上質な職人技を融合させ、PCに独特な美しさを演出します。

GIGABYTE、AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY シリーズグラフィックスカードの発売を発表

「WINDFORCE HYPERBURST」は、AORUS INFINITYシリーズ向けに設計された先進的な冷却システムです。ダブルフロースルー設計は、バックプレートの両側を気流が通過できるようにすることで妨げのない冷却経路を形成し、放熱性能を大幅に向上させます。最大53.6％の風圧増加と最大12.5％の風量増加を実現するGIGABYTEの特許取得済みホークファンと組み合わせることで、この冷却システムは低騒音でありながら効率的な放熱性能を発揮します。グラフィックスカードの中央に配置されたインテリジェントなオーバードライブファンは、高負荷時に自動的に作動し、追加の気流を供給して最高のパフォーマンスを維持します。

PCの組み立て体験をさらに向上させるため、新しいINFINITYモデルでは、電源コネクタをグラフィックスカードの背面に移設しました。これにより、ケーブルをケースの背面で整然と配線でき、すっきりとした見栄えを実現しています。磁気式のカバープレートがコネクタを覆い隠し、洗練されたミニマルな仕上がりを実現しています。象徴的なRGB Haloと外周ライトリングにより、ユーザーは照明効果をカスタマイズしたり、対応する他のハードウェアとライティングを同期させたりして、自分のスタイルに合わせることができます。

INFINITYシリーズのデザイン哲学をさらに発展させた「AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD」は、GIGABYTEの「WOOD」をテーマにしたマザーボードラインナップと調和しています。木目調の温かみや質感に着想を得て、高品質な素材を高性能なハードウェアに取り入れ、愛好家たちに、自然をモチーフにしたエレガントなPCを組み立てるユニークな方法を提供します。AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY シリーズのグラフィックスカードに関する詳細については、GIGABYTEの公式ウェブサイトをご覧いただき、お近くの小売店やオンラインショップにて製品の在庫状況をご確認ください。

SOURCE GIGABYTE