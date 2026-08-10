ĐÀI BẮC, ngày 10 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, công bố mở bán card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti và RTX™ 5070 INFINITY. Được thiết kế dành cho những người đam mê tìm kiếm hiệu năng không thỏa hiệp cùng tính thẩm mỹ tinh tế, dòng sản phẩm mới kết hợp hệ thống tản nhiệt WINDFORCE HYPERBURST với thiết kế double flow-through (tạm dịch: luồng khí xuyên suốt kép), quạt Hawk được cấp bằng sáng chế và quạt Overdrive thông minh nhằm tối đa hóa hiệu quả tản nhiệt. Các mẫu này cũng sở hữu thiết kế đầu nối nguồn ẩn tương thích với chuẩn STEALTH giúp quản lý cáp gọn gàng hơn, trong khi hiệu ứng đèn RGB Halo đặc trưng cho phép người dùng cá nhân hóa PC của họ. Gia nhập dòng sản phẩm còn có mẫu AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, kết hợp các chi tiết vân gỗ với kỹ nghệ chế tác cao cấp, mang lại vẻ đẹp độc đáo cho PC.

GIGABYTE công bố mở bán dòng card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series

WINDFORCE HYPERBURST là hệ thống tản nhiệt tiên tiến được thiết kế cho dòng AORUS INFINITY. Thiết kế double flow-through tạo ra một đường dẫn tản nhiệt thông suốt bằng cách cho phép luồng khí đi xuyên qua cả hai mặt của backplate, qua đó cải thiện đáng kể khả năng tản nhiệt. Kết hợp với quạt Hawk được cấp bằng sáng chế của GIGABYTE, có khả năng tăng áp suất gió lên tới 53,6% và lưu lượng gió lên tới 12,5%, hệ thống tản nhiệt mang lại hiệu quả tản nhiệt cao với độ ồn thấp. Quạt Overdrive thông minh, được bố trí ở vị trí trung tâm của card đồ họa, tự động kích hoạt khi card xử lý các tác vụ nặng để cung cấp bổ sung luồng khí làm mát và duy trì hiệu năng ở mức cao nhất.

Nhằm nâng cao trải nghiệm lắp ráp PC, các mẫu INFINITY mới đã chuyển đầu nối nguồn sang mặt sau của card đồ họa, cho phép đi dây cáp gọn gàng phía sau khung máy, mang lại vẻ ngoài gọn gàng hơn, không lộn xộn. Một tấm che từ tính che kín đầu nối, tạo ra một lớp hoàn thiện liền mạch và tối giản. Kết hợp với hiệu ứng đèn RGB Halo mang tính biểu tượng và vòng đèn ngoài, người dùng có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng hoặc đồng bộ ánh sáng với các phần cứng tương thích khác để phù hợp với phong cách cá nhân của họ.

Mở rộng triết lý thiết kế của dòng sản phẩm INFINITY, AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD được đồng bộ với dòng bo mạch chủ theo chủ đề WOOD của GIGABYTE. Lấy cảm hứng từ sự ấm áp và kết cấu của các yếu tố vân gỗ, sản phẩm đưa vật liệu cao cấp vào phần cứng hiệu năng cao, mang đến cho những người đam mê một lựa chọn độc đáo để lắp ráp những bộ PC thanh lịch, lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Để biết thêm thông tin về dòng card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series, vui lòng truy cập website chính thức của GIGABYTE và kiểm tra tình trạng sản phẩm tại các đại lý bán lẻ và nhà bán lẻ trực tuyến ở địa phương.

SOURCE GIGABYTE