타이베이, 2026년 8월 10일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 AORUS GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti 및 RTX™ 5070 INFINITY 그래픽카드를 출시했다.압도적인 성능과 세련된 디자인을 원하는 마니아를 위해 설계된 이번 신제품 라인업은 WINDFORCE HYPERBURST 냉각 시스템에 더블 플로우 스루(Double Flow Through) 설계, 특허받은 Hawk 팬, 지능형 오버드라이브 팬(Overdrive Fan)을 결합해 냉각 효율을 극대화했다. 또한 깔끔한 케이블 정리를 위한 STEALTH 호환 히든 파워 후면 커넥터 설계를 적용했으며, 시그니처 RGB Halo 조명을 통해 사용자가 자신만의 시스템을 꾸밀 수 있도록 지원한다. 이와 함께 우드 질감 요소와 프리미엄 제작 공법을 결합해 독창적인 PC 디자인을 구현한 AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD도 라인업에 합류했다.

기가바이트, AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 시리즈 그래픽카드 출시

WINDFORCE HYPERBURST는 AORUS INFINITY 시리즈를 위해 설계된 첨단 냉각 시스템이다. 더블 플로우 스루 설계는 공기가 백플레이트 양쪽을 통과해 막힘 없는 냉각 경로를 형성함으로써 방열 성능을 획기적으로 향상한다. 공기 압력을 최대 53.6%, 풍량을 최대 12.5%까지 증가시키는 기가바이트의 특허받은 Hawk 팬과 결합해 낮은 소음으로 효율적인 냉각 성능을 제공한다. 그래픽카드 중앙에 배치된 지능형 오버드라이브 팬은 고부하 작업 시 자동으로 작동해 추가적인 공기 흐름을 제공하고 최상의 성능을 지속적으로 유지한다.

새로운 INFINITY 모델은 PC 조립 경험을 한층 향상하기 위해 전원 커넥터를 그래픽카드 후면으로 옮겨 케이블을 섀시 뒤쪽으로 깔끔하게 배선할 수 있도록 함으로써 군더더기 없는 외관을 구현했다. 마그네틱 커버 플레이트가 커넥터를 가려 세련되고 미니멀한 마감을 완성한다. 사용자는 GIGABYTE의 시그니처인 RGB Halo와 외곽 라이트 링을 활용해 조명 효과를 맞춤 설정하거나, 다른 호환 하드웨어와 조명을 동기화해 개인 취향에 맞는 스타일을 연출할 수 있다.

AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD는 INFINITY 제품군의 디자인 철학을 확장해 기가바이트의 우드(WOOD) 테마 메인보드 라인업과 조화를 이루도록 설계됐다. 목재 질감이 주는 따뜻함과 자연스러운 질감에서 영감을 받아 고성능 하드웨어에 고급 소재를 접목했으며, 마니아들이 우아하고 자연에서 영감을 받은 독창적인 PC를 구성할 수 있도록 한다. 기가바이트 공식 웹사이트를 방문하면 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 시리즈 그래픽카드에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있으며, 제품 판매 여부는 현지 소매점과 온라인 판매점에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE