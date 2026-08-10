GIGABYTE anuncia la disponibilidad de las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ de la serie 50 INFINITY

TAIPÉI, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia la disponibilidad de las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti y RTX™ 5070 INFINITY. Diseñada para los aficionados que buscan un rendimiento sin sacrificios y una estética refinada, la nueva gama combina el sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST con un diseño de doble flujo, ventiladores Hawk patentados y un ventilador inteligente Overdrive para maximizar la eficiencia de la refrigeración. Estos modelos también incorporan un diseño de conector de alimentación oculto compatible con STEALTH para una gestión más ordenada de los cables, mientras que la característica iluminación RGB Halo permite a los usuarios personalizar sus montajes. A la gama se suma la AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, que combina elementos con acabado en madera y una fabricación de primera calidad para ofrecer una estética distintiva al ordenador.

GIGABYTE Announces the Availability of AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series Graphics Cards

El WINDFORCE HYPERBURST es un avanzado sistema de refrigeración diseñado para la serie AORUS INFINITY. El diseño de doble flujo crea una vía de refrigeración sin obstrucciones al permitir que el aire penetre por ambos lados de la placa trasera, lo que mejora considerablemente la disipación del calor. En combinación con los ventiladores Hawk patentados por GIGABYTE, que aumentan la presión del aire hasta un 53,6 % y el volumen de aire hasta un 12,5 %, el sistema de refrigeración ofrece un rendimiento térmico eficiente con un bajo nivel de ruido. Un ventilador Overdrive inteligente, situado en el centro de la tarjeta gráfica, se activa automáticamente durante las cargas de trabajo intensivas para proporcionar un flujo de aire adicional y mantener el máximo rendimiento.

Para mejorar aún más la experiencia de montaje de un ordenador, los nuevos modelos INFINITY trasladan el conector de alimentación a la parte trasera de la tarjeta gráfica, lo que permite pasar los cables de forma ordenada por detrás del chasis y conseguir así un aspecto más limpio y despejado. Una placa con cubierta magnética oculta el conector, lo que le confiere un acabado elegante y minimalista. Junto con el emblemático RGB Halo y el anillo luminoso exterior, los usuarios pueden personalizar los efectos de iluminación o sincronizarla con otros dispositivos compatibles para adaptarla a su estilo personal.

Ampliando la filosofía de diseño de la familia INFINITY, la AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD se integra a la perfección con la gama de placas base de GIGABYTE inspiradas en la madera. Con la influencia de la calidez y la textura de los elementos con vetas de madera, incorpora materiales de primera calidad en componentes de alto rendimiento, lo que ofrece a los aficionados una forma única de montar ordenadores elegantes e inspirados en la naturaleza. Para obtener más información sobre las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ de la serie 50 INFINITY, visite la página web oficial de GIGABYTE y consulte la disponibilidad de los productos en sus tiendas online y físicas locales.

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