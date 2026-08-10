技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡正式上市 搭載新世代散熱系統釋放極致效能

專為 AORUS INFINITY 系列量身打造的 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統，透過 Double Flow Through 雙通道風流設計，讓氣流可自顯示卡背板雙側穿透散熱模組，形成順暢且無阻的散熱通道，有效提升整體散熱效率。搭配技嘉專利 Hawk 風扇，最高可提升 53.6% 風壓與 12.5% 風量，在維持低噪音運作的同時，提供更優異的散熱表現。位於顯示卡中央的 Overdrive 中置風扇則會於高負載運作時自動啟動，注入額外冷卻氣流，有效提升散熱效率並確保系統長時間維持穩定效能。

為進一步提升裝機體驗，本次開賣機種將電源接頭移至顯示卡背側，讓線材可完整隱藏於機殼後方，搭配磁吸式飾板，能無縫將電源接頭隱藏，方便拆裝，使外觀更具一體性，打造更整潔、俐落的機殼內部空間。同時延續 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 飛機引擎設計外觀，於內外環加入 RGB 導光元素，強化產品的未來感與視覺辨識度，使用者更可自由調整燈光效果，或與其他相容硬體同步燈效，打造專屬個人風格的桌機。

不僅延續 INFINITY 系列的設計理念，AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 機種更與技嘉 WOOD 系列主機板相互呼應，以天然木紋為設計靈感，將溫潤質感融入精湛工藝硬體中，為追求獨特風格的玩家打造兼具自然美學與高效能的桌機系統。

更多 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡產品資訊，請參閱技嘉官方網站，並於各地經銷商、零售商與電商平台查詢上市供貨狀況。

SOURCE GIGABYTE