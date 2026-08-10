技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡正式上市 搭載新世代散熱系統釋放極致效能

新聞提供者

GIGABYTE

10 8月, 2026, 23:00 CST

台北2026年8月10日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布 AORUS GeForce RTX™ 5080、RTX™ 5070 Ti 與 RTX™ 5070 INFINITY 系列顯示卡正式上市。此系列產品專為追求極致效能與精緻美學的玩家打造，結合 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統、Double Flow Through 雙通道風流設計、專利 Hawk 風扇與 Overdrive 中置風扇，全面提升散熱效率。新機種同時導入相容 STEALTH 隱藏式電源接頭設計，實現更俐落的整線效果；搭配技嘉經典 RGB Halo，讓使用者可依個人風格打造專屬燈光效果。技嘉也同時推出 AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 機種，將木紋元素與精湛工藝巧妙融合，展現獨具特色的桌機組裝美學。

技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡正式上市 搭載新世代散熱系統釋放極致效能
技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡正式上市 搭載新世代散熱系統釋放極致效能

專為 AORUS INFINITY 系列量身打造的 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統，透過 Double Flow Through 雙通道風流設計，讓氣流可自顯示卡背板雙側穿透散熱模組，形成順暢且無阻的散熱通道，有效提升整體散熱效率。搭配技嘉專利 Hawk 風扇，最高可提升 53.6% 風壓與 12.5% 風量，在維持低噪音運作的同時，提供更優異的散熱表現。位於顯示卡中央的 Overdrive 中置風扇則會於高負載運作時自動啟動，注入額外冷卻氣流，有效提升散熱效率並確保系統長時間維持穩定效能。

為進一步提升裝機體驗，本次開賣機種將電源接頭移至顯示卡背側，讓線材可完整隱藏於機殼後方，搭配磁吸式飾板，能無縫將電源接頭隱藏，方便拆裝，使外觀更具一體性，打造更整潔、俐落的機殼內部空間。同時延續 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 飛機引擎設計外觀，於內外環加入 RGB 導光元素，強化產品的未來感與視覺辨識度，使用者更可自由調整燈光效果，或與其他相容硬體同步燈效，打造專屬個人風格的桌機。

不僅延續 INFINITY 系列的設計理念，AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 機種更與技嘉 WOOD 系列主機板相互呼應，以天然木紋為設計靈感，將溫潤質感融入精湛工藝硬體中，為追求獨特風格的玩家打造兼具自然美學與高效能的桌機系統。

更多 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡產品資訊，請參閱技嘉官方網站，並於各地經銷商、零售商與電商平台查詢上市供貨狀況。

SOURCE GIGABYTE

來自同一來源

技嘉 32 吋 240Hz QD-OLED 4K 電競螢幕 MO32U24 正式上市

技嘉 32 吋 240Hz QD-OLED 4K 電競螢幕 MO32U24 正式上市

全球電腦領導品牌技嘉科技推出旗下 32 吋 QD-OLED 電競螢幕 MO32U24。這款螢幕專為極致流暢的視覺表現打造，採用 QD-OLED 面板並結合最新的 ObsidianShield 抗反射鍍膜，不僅能有效強化黑階與對比表現，在強光下仍能呈現鮮明生動的色彩。此款螢幕也同時整合技嘉針對...
技嘉展示 AI TOP ATOM 四機串聯叢集，以科學運算驗證地端 AI 擴展能力

技嘉展示 AI TOP ATOM 四機串聯叢集，以科學運算驗證地端 AI 擴展能力

全球電腦領導品牌技嘉科技正式發表 AI TOP ATOM 四機串聯叢集架構，展現地端 AI 運算如何突破單機限制，支援更大規模的 AI 與科學運算工作負載。隨著 AI 模型、科學模擬及企業應用規模持續成長，記憶體容量與運算資源逐漸成為擴展工作負載規模的關鍵瓶頸。AI TOP ATOM...
此來源更多新聞稿

探索

電腦硬件

電腦硬件

電腦硬件

電腦硬件

半導體

半導體

外圍設備

外圍設備

相關題材的新聞稿