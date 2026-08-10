GIGABYTE ประกาศวางจำหน่ายการ์ดจอซีรีส์ AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY อย่างเป็นทางการ
News provided byGIGABYTE
10 Aug, 2026, 23:00 CST
ไทเป, 10 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศวางจำหน่ายกราฟิกการ์ดซีรีส์ AORUS GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti และ RTX™ 5070 INFINITY อย่างเป็นทางการ ออกแบบมาเพื่อเอาใจผู้ที่มองหาสมรรถนะขั้นสุดพร้อมความสวยงามไร้ที่ติ กราฟิกการ์ดไลน์อัปนี้มาพร้อมระบบระบายความร้อน WINDFORCE HYPERBURST ผสานดีไซน์การไหลเวียนอากาศแบบ Double Flow Through, พัดลม Hawk สิทธิบัตรเฉพาะ และพัดลมอัจฉริยะ Overdrive Fan เพื่อดึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนออกมาให้ได้สูงสุด นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์การซ่อนช่องต่อไฟเลี้ยงที่รองรับ STEALTH ช่วยให้จัดสายไฟได้เป็นระเบียบ สะอาดตา และเพิ่มความสวยงามเฉพาะตัวด้วยไฟ RGB Halo ที่ปรับแต่งได้ตามสไตล์ผู้ใช้ พร้อมกันนี้ GIGABYTE ยังขอเปิดตัวรุ่นพิเศษ AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD ที่นำลวดลายไม้ธรรมชาติมาผสานเข้ากับงานประกอบระดับพรีเมียม เติมเต็มความโดดเด่นให้ตัว PC อย่างมีระดับ
WINDFORCE HYPERBURST คือระบบระบายความร้อนอันก้าวล้ำ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับซีรีส์ AORUS INFINITY โดยเฉพาะ ชูจุดเด่นด้วยดีไซน์การไหลเวียนอากาศแบบ Double Flow Through เปิดทางให้อากาศไหลทะลุผ่านแบ็กเพลตทั้งสองด้านได้อย่างอิสระ ช่วยเร่งการระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทำงานประสานกับพัดลมลาย Hawk สิทธิบัตรเฉพาะของ GIGABYTE ที่ช่วยเพิ่มแรงดันลมได้สูงสุดถึง 53.6% และเพิ่มปริมาตรลมได้สูงสุดถึง 12.5% แล้ว จึงรับประกันประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนอันเหนือชั้นโดยยังคงความเงียบขณะทำงาน นอกจากนี้ ยังเสริมพลังด้วยพัดลมอัจฉริยะ Overdrive บริเวณกลางการ์ดจอ ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติขณะประมวลผลหนัก เพื่อเพิ่มปริมาณลมหมุนเวียนและรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลา
เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการประกอบ PC ไปอีกขั้น กราฟิกการ์ดซีรีส์ INFINITY รุ่นใหม่ได้ย้ายตำแหน่งช่องต่อไฟเลี้ยงไปไว้บริเวณด้านหลังการ์ด ช่วยให้ร้อยสายไฟซ่อนไว้หลังแผงได้อย่างเป็นระเบียบ เรียบหรู สะอาดตา หมดปัญหาสายไฟรบกวนสายตา พร้อมเพิ่มแผ่นปิดแม่เหล็กซ่อนช่องเสียบเพื่อเติมเต็มความมินิมอล ผสานรวมเข้ากับไฟ RGB Halo และวงแหวนไฟส่องสว่างด้านนอก ให้ผู้ใช้เลือกปรับแต่งเอฟเฟกต์แสงไฟ หรือซิงก์ไฟร่วมกับฮาร์ดแวร์ที่รองรับเพื่อให้สอดรับกับสไตล์ของแต่ละคน
นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดแนวคิดการออกแบบของตระกูล INFINITY ทาง GIGABYTE ยังส่ง AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD ดีไซน์แมตช์กับมาเธอร์บอร์ดธีม WOOD ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความอบอุ่นและเทกเจอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของลายไม้ ถือเป็นการนำวัสดุเกรดพรีเมียมมาผสานเข้ากับฮาร์ดแวร์สมรรถนะสูง เปิดมิติใหม่ให้สายแต่งคอมได้สร้างสรรค์ PC ที่สะท้อนกลิ่นอายธรรมชาติได้อย่างเรียบหรู สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิกการ์ดซีรีส์ AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ GIGABYTE หรือสอบถามการวางจำหน่ายได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ในพื้นที่ของท่าน
SOURCE GIGABYTE
Share this article