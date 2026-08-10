GIGABYTE annonce la mise sur le marché des cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ 50 de la série INFINITY

TAIPEI, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, leader mondial dans le domaine de l'informatique, annonce la disponibilité des cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti et RTX™ 5070 INFINITY. Conçue pour les passionnés à la recherche de performances sans compromis et d'une esthétique raffinée, cette nouvelle gamme associe le système de refroidissement WINDFORCE HYPERBURST à une conception à double flux, des ventilateurs Hawk brevetés et un ventilateur intelligent Overdrive afin d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Ces modèles intègrent également un connecteur d'alimentation dissimulé compatible avec la technologie STEALTH, pour une gestion plus épurée des câbles, tandis que l'éclairage RGB Halo, caractéristique de la marque, permet aux utilisateurs de personnaliser leurs configurations. La gamme s'enrichit de la carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, qui allie des éléments imitant le grain du bois à une fabrication haut de gamme afin d'offrir un style unique à votre PC.

GIGABYTE Announces the Availability of AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY Series Graphics Cards

Le WINDFORCE HYPERBURST est un système de refroidissement de pointe conçu pour la gamme AORUS INFINITY. La conception à double circulation d'air crée un circuit de refroidissement sans obstruction en permettant à l'air de circuler de part et d'autre de la plaque arrière, ce qui améliore considérablement la dissipation thermique. Associé aux ventilateurs Hawk brevetés par GIGABYTE, qui augmentent la pression d'air jusqu'à 53,6 % et le débit d'air jusqu'à 12,5 %, ce système de refroidissement offre des performances thermiques efficaces tout en restant très silencieux. Un ventilateur Overdrive intelligent, situé au centre de la carte graphique, s'active automatiquement lors de charges de travail intensives afin d'assurer un flux d'air supplémentaire et de maintenir des performances optimales.

Afin d'améliorer encore davantage l'expérience d'assemblage d'un PC, les nouveaux modèles INFINITY déplacent le connecteur d'alimentation à l'arrière de la carte graphique, ce qui permet d'acheminer les câbles de manière ordonnée derrière le châssis pour un rendu plus épuré et sans encombrement. Une plaque de protection magnétique dissimule le connecteur, conférant ainsi à l'ensemble une finition épurée et minimaliste. Grâce à l'emblématique « Halo » RGB et à l'anneau lumineux extérieur, les utilisateurs peuvent personnaliser les effets lumineux ou synchroniser l'éclairage avec d'autres périphériques compatibles afin de l'adapter à leur style personnel.

Poursuivant la philosophie de conception de la gamme INFINITY, la carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD s'inscrit dans la lignée des cartes mères GIGABYTE sur le thème du bois. Inspirée par la chaleur et la texture des éléments imitant le grain du bois, cette gamme intègre des matériaux haut de gamme dans du matériel informatique hautement performant, offrant ainsi aux passionnés une façon unique de concevoir des PC élégants, inspirés de la nature. Pour plus d'informations sur les cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ 50 de la série INFINITY, visitez le site officiel de GIGABYTE et vérifiez la disponibilité du produit auprès de vos revendeurs locaux et en ligne.

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