A Huawei realiza o quarto Fórum de Desenvolvimento da Economia Digital

Da visão ao valor para um futuro inteligente

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, a Huawei realizou o 4º Fórum de Desenvolvimento da Economia Digital, reunindo cerca de 100 formuladores de estratégias digitais, especialistas do setor e representantes de associações setoriais de diversas regiões, incluindo Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. Juntos, eles discutiram novas oportunidades para o desenvolvimento da economia digital na era da IA.

David Wang, diretor executivo do Conselho da Huawei, fazendo o discurso de abertura do 4º Fórum de Desenvolvimento da Economia Digital (PRNewsfoto/Huawei)

David Wang, Diretor Executivo do Conselho da Huawei, abriu o evento compartilhando os pensamentos e práticas mais recentes sobre temas fundamentais como políticas, infraestrutura e talentos, todos com foco no tema do evento – Da visão ao valor para um futuro inteligente.

A IA está atualmente passando por um crescimento explosivo em todo o mundo, e os agentes de IA começaram a assumir o papel principal. Além disso, a implementação da IA física está acelerando. De acordo com a IDC, até 2030, a IA contribuirá com 22,3 trilhões de dólares para a economia global. Este é um forte indicativo de que a economia digital já não se resume apenas a "conectividade + dados". Em vez disso, agora trata-se de "IA + tomada de decisão". A IA está remodelando o cenário econômico global e reestruturando as cadeias de valor.

Com base na ampla experiência da Huawei na economia digital, Wang destacou três áreas principais que o mundo deve abordar para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade da economia digital global. Primeiro, o mundo precisa de políticas industriais favoráveis que apoiem plenamente a economia digital e impulsionem o desenvolvimento profundo e conjunto das economias digital e real. Em segundo lugar, o mundo precisa de uma infraestrutura voltada para o futuro, se a economia digital quiser prosperar. Essa infraestrutura estabelecerá uma base sólida para a aplicação em larga escala da tecnologia digital e para a transformação digital em diversos setores. Em terceiro lugar, o mundo precisa de um ecossistema de talentos sustentável e em múltiplos níveis, que seja um pilar estratégico absoluto para o desenvolvimento sustentável de longo prazo da economia digital.

Ao concluir seu discurso, Wang declarou: "A era da IA já chegou. E a Huawei continuará trabalhando com todos vocês para viabilizar setores inteligentes e construir uma base sólida para o mundo inteligente. Juntos, vamos transformar visão em valor e moldar nosso futuro inteligente."

Durante a sessão de palestras do evento, os participantes se reuniram para explorar o futuro da construção da infraestrutura digital.

Joyce Liu, Diretora do Departamento de Operações de Marketing de TIC da Huawei, destacou que a infraestrutura digital é a pedra angular do desenvolvimento do setor na era da IA, o que significa que a construção dessa infraestrutura deve avançar em todas as frentes, incluindo redes, energia e poder de computação. Esses esforços exigem que os participantes do setor estabeleçam conexões de rede com latência de nível de milissegundos o mais rápido possível, evitando assim que silos de informação atrapalhem o desenvolvimento da IA. Também é necessário acelerar a construção de data centers ecológicos, promovendo o crescimento da capacidade de computação, reduzindo as emissões de carbono.

O professor Rong Ke, diretor do Instituto de Economia da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Tsinghua, fez um discurso no qual enfatizou que os dados são um fator essencial de produção na era da IA. Somente ao aprimorar a infraestrutura digital em todo o processo de geração, transferência, armazenamento e aplicação de dados, o mundo poderá liberar plenamente o valor dos dados.

O fórum chegou a um consenso fundamental sobre os principais tópicos relacionados ao desenvolvimento da economia digital: os países estão em diferentes estágios de desenvolvimento da economia digital e precisam formular estratégias de desenvolvimento da IA e caminhos de implementação que se adequem às suas próprias circunstâncias para promover de forma eficiente a transformação inteligente.

Desde sua criação em 2023, o Huawei Digital Economy Development Forum cresceu gradualmente e se consolidou como uma plataforma de comunicação de alto nível, com foco na inovação e baseada na colaboração para o sucesso global compartilhado.

