Huawei Gelar 4th Digital Economy Development Forum

David Wang, Executive Director of the Board, Huawei, membuka acara dengan memaparkan perspektif dan praktik terbaru Huawei terkait sejumlah isu penting seperti kebijakan, infrastruktur, dan pengembangan talenta yang selaras dengan tema acara "From Vision to Value for an Intelligent Future" (Beralih dari Visi Menjadi Nilai Tambah untuk Masa Depan yang Cerdas).

Saat ini, AI berkembang pesat di seluruh dunia. Agen AI juga mulai memainkan peran penting. Selain itu, penerapan AI berwujud fisik juga semakin cepat. Menurut IDC, pada 2030, AI diperkirakan berkontribusi sebesar US$22,3 triliun terhadap perekonomian global. Hal tersebut menunjukkan, ekonomi digital tidak lagi hanya tentang "konektivitas + data", namun telah berkembang menjadi "AI + pengambilan keputusan." AI pun mulai mengubah lanskap ekonomi global dan menata ulang rantai nilai industri.

Berdasarkan pengalaman Huawei dalam pengembangan ekonomi digital, Wang menyoroti tiga hal utama yang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital global yang berkualitas. Pertama, dunia memerlukan kebijakan industri yang kondusif guna mempercepat pengembangan ekonomi digital serta mendorong integrasi antara ekonomi digital dan ekonomi riil. Kedua, dunia membutuhkan infrastruktur yang berorientasi pada masa depan agar ekonomi digital dapat berkembang. Infrastruktur ini akan menjadi fondasi penting dalam penerapan teknologi digital secara luas, serta transformasi digital di berbagai industri. Ketiga, dunia membutuhkan ekosistem talenta yang berlapis dan berkelanjutan sebagai pilar strategis bagi perkembangan ekonomi digital dalam jangka panjang.

Di akhir paparannya, Wang mengatakan, "Era AI telah tiba. Huawei akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan industri cerdas, serta membangun fondasi kuat bagi dunia yang semakin cerdas. Bersama-sama, mari kita mengubah visi menjadi nilai tambah dan mewujudkan masa depan yang cerdas."

Pada sesi utama, para peserta juga membahas pembangunan infrastruktur digital masa depan.

Joyce Liu, Director, Huawei ICT Marketing Operations Department, menyampaikan, infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam perkembangan industri di era AI. Maka, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada jaringan, energi, dan daya komputasi. Menurutnya, pelaku industri harus segera membangun jaringan berlatensi rendah level milidetik agar tidak terjadi kesenjangan informasi yang dapat menghambat perkembangan AI. Selain itu, pembangunan pusat data hijau juga perlu dipercepat untuk meningkatkan kapasitas komputasi sekaligus mengurangi emisi karbon.

Profesor Rong Ke, Director, Institute of Economics at the School of Social Sciences, Tsinghua University, menekankan, data merupakan faktor produksi penting di era AI. Nilai tambah data dapat dimaksimalkan jika infrastruktur digital diperkuat dalam seluruh proses, mulai dari pembuatan, transmisi, penyimpanan, hingga pemanfaatan data.

Forum tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai sejumlah isu penting terkait pengembangan ekonomi digital. Setiap negara berada pada tahap perkembangan ekonomi digital yang berbeda beda sehingga perlu merumuskan strategi pengembangan AI dan jalur implementasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing, agar transformasi cerdas dapat berjalan lebih efektif.

Sejak pertama kali digelar pada 2023, Huawei Digital Economy Development Forum telah berkembang menjadi platform komunikasi tingkat tinggi yang mendorong inovasi dan kolaborasi global demi mencapai kemajuan bersama.

MWC Barcelona 2026 berlangsung pada 2–5 Maret di Barcelona, Spanyol. Di ajang tersebut, Huawei juga menampilkan berbagai produk dan solusi terbaru di booth 1H50, Fira Gran Via Hall 1. Informasi selengkapnya: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

