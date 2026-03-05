Spoločnosť Huawei organizuje 4. fórum pre rozvoj digitálnej ekonomiky
Mar 05, 2026, 08:03 ET
Od vízie k hodnote pre inteligentnú budúcnosť
BARCELONA, Španielsko, 5. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei 4. fórum pre rozvoj digitálnej ekonomiky, ktoré spojilo takmer 100 tvorcov digitálnych stratégií, odborníkov z odvetvia a zástupcov priemyselných združení z mnohých regiónov vrátane Ázie a Tichomoria, Blízkeho východu a Afriky. Spoločne diskutovali o nových príležitostiach pre rozvoj digitálnej ekonomiky v ére umelej inteligencie.
David Wang, výkonný riaditeľ predstavenstva spoločnosti Huawei, otvoril podujatie a podelil sa o najnovšie myšlienky a postupy v kľúčových témach, ako sú politika, infraštruktúra a talenty, všetko v duchu hlavnej myšlienky podujatia – Od vízie k hodnote pre inteligentnú budúcnosť.
Umelá inteligencia v súčasnosti zaznamenáva explozívny rast po celom svete a agenti umelej inteligencie sa začali dostávať do centra pozornosti. Okrem toho sa zrýchľuje implementácia fyzickej umelej inteligencie. Podľa spoločnosti IDC do roku 2030 sa bude umelá inteligencia podieľať na globálnej ekonomike sumou 22,3 bilióna USD. Ide o silný ukazovateľ toho, že digitálna ekonomika už nie je len o „konektivite + dátach". Teraz ide skôr o „umelú inteligenciu + rozhodovanie". Umelá inteligencia pretvára ekonomické prostredie na celom svete a reštrukturalizuje hodnotové reťazce.
Vzhľadom na rozsiahle skúsenosti spoločnosti Huawei v oblasti digitálnej ekonomiky Wang zdôraznil tri kľúčové oblasti, ktorým sa musí svet venovať, aby dosiahol vysokokvalitný rozvoj globálnej digitálnej ekonomiky. Po prvé, svet potrebuje priaznivé priemyselné politiky, ktoré budú plne podporovať digitálnu ekonomiku a poháňať hlboký a tandemový rozvoj digitálnej a reálnej ekonomiky. Po druhé, ak má digitálna ekonomika prosperovať, svet potrebuje infraštruktúru orientovanú na budúcnosť. Takáto infraštruktúra položí pevný základ pre rozsiahle uplatňovanie digitálnych technológií a digitálnu transformáciu naprieč odvetviami. Po tretie, svet potrebuje viacvrstvový, udržateľný ekosystém talentov, ktorý je absolútnym strategickým pilierom dlhodobého udržateľného rozvoja digitálnej ekonomiky.
Na záver svojho prejavu Wang uviedol: „Éra umelej inteligencie je tu. A spoločnosť Huawei bude s vami všetkými naďalej spolupracovať, aby podporovala inteligentné odvetvia a budovala pevný základ pre inteligentný svet. Spoločne premeňme víziu na hodnotu a formujme našu inteligentnú budúcnosť."
Počas hlavného prejavu sa účastníci zhromaždili, aby preskúmali ďalšie budovanie digitálnej infraštruktúry.
Joyce Liuová, riaditeľka oddelenia marketingových operácií IKT spoločnosti Huawei, poukázala na to, že digitálna infraštruktúra je základným kameňom rozvoja priemyslu v ére umelej inteligencie, čo znamená, že výstavba infraštruktúry by mala napredovať na všetkých frontoch vrátane sietí, energie a výpočtového výkonu. Takéto úsilie vyžaduje, aby odvetvie čo najskôr vytvorilo sieťové pripojenia s nízkou latenciou na úrovni milisekúnd, čo zabráni tomu, aby informačné silá brzdili rozvoj umelej inteligencie. Je tiež potrebné rýchlejšie budovať zelené dátové centrá na podporu rastu výpočtovej techniky a zároveň na zníženie emisií uhlíka.
Profesor Rong Ke, riaditeľ Inštitútu ekonómie na Fakulte sociálnych vied Univerzity Tsinghua, predniesol prejav, v ktorom zdôraznil, že dáta sú v ére umelej inteligencie nevyhnutným výrobným faktorom. Len zdokonalením digitálnej infraštruktúry v celom procese generovania, prenosu, ukladania a aplikácie údajov môže svet naplno využiť hodnotu údajov.
Fórum dosiahlo zásadný konsenzus v kľúčových témach týkajúcich sa rozvoja digitálnej ekonomiky: Krajiny sa nachádzajú v rôznych fázach vývoja digitálnej ekonomiky a potrebujú formulovať stratégie rozvoja umelej inteligencie a spôsoby realizácie, ktoré vyhovujú ich vlastným pomerom, aby efektívne podporovali inteligentnú transformáciu.
Od svojho vzniku v roku 2023 sa Fórum pre rozvoj digitálnej ekonomiky Huawei postupne rozrástlo na platformu pre komunikáciu na vysokej úrovni, ktorá je založená na inováciách a spolupráci a je zameraná na spoločný globálny úspech.
Veľtrh MWC Barcelona 2026 sa bude konať od 2. do 5. marca v španielskej Barcelone. Počas podujatia spoločnosť Huawei predstaví svoje najnovšie produkty a riešenia v stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via. Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/
