Huawei ist Gastgeber des 4. Forums zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft

Von der Vision zum Wert für eine intelligente Zukunft

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei das 4. Forum zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft, an dem fast 100 Entscheidungsträger für digitale Strategien, Branchenexperten und Vertreter von Branchenverbänden aus zahlreichen Regionen, darunter Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, teilnahmen. Gemeinsam diskutierten sie neue Möglichkeiten für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im Zeitalter der KI.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum

David Wang, Vorstandsvorsitzender von Huawei, eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag über die neuesten Überlegungen und Praktiken zu wichtigen Themen wie Politik, Infrastruktur und Talente, die sich alle um das Thema der Veranstaltung drehten: „Von der Vision zum Wert für eine intelligente Zukunft".

KI erlebt derzeit weltweit ein explosives Wachstum, und KI-Agenten rücken zunehmend in den Mittelpunkt. Darüber hinaus beschleunigt sich die Implementierung physischer KI. Laut IDC wird KI bis 2030 einen Beitrag von 22,3 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft leisten. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es in der digitalen Wirtschaft nicht mehr nur um „Konnektivität + Daten" geht. Vielmehr geht es jetzt um „KI + Entscheidungsfindung". KI verändert die globale Wirtschaftslandschaft und restrukturiert Wertschöpfungsketten.

Basierend auf der umfangreichen Erfahrung von Huawei in der digitalen Wirtschaft hob Wang drei Schlüsselbereiche hervor, die die Welt angehen muss, um eine hochwertige Entwicklung der globalen digitalen Wirtschaft zu erreichen. Erstens braucht die Welt günstige Industriepolitiken, die die digitale Wirtschaft vollständig unterstützen und die tiefgreifende und parallele Entwicklung der digitalen und realen Wirtschaft vorantreiben. Zweitens benötigt die Welt eine zukunftsorientierte Infrastruktur, wenn die digitale Wirtschaft florieren soll. Eine solche Infrastruktur wird eine solide Grundlage für den großflächigen Einsatz digitaler Technologien und die digitale Transformation in allen Branchen schaffen. Drittens braucht die Welt ein vielschichtiges, nachhaltiges Talent-Ökosystem, das eine unverzichtbare strategische Säule für die langfristige nachhaltige Entwicklung der digitalen Wirtschaft darstellt.

Zum Abschluss seiner Rede erklärte Wang: „Das Zeitalter der KI ist angebrochen. Und Huawei wird weiterhin mit Ihnen allen zusammenarbeiten, um intelligente Industrien zu ermöglichen und eine solide Grundlage für die intelligente Welt zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam Visionen in Werte umsetzen und unsere intelligente Zukunft gestalten."

Während der Keynote-Rede der Veranstaltung versammelten sich die Teilnehmer, um die zukünftige Gestaltung der digitalen Infrastruktur zu erörtern.

Joyce Liu, Direktorin der Abteilung für ICT-Marketing bei Huawei, wies darauf hin, dass die digitale Infrastruktur der Grundstein für die industrielle Entwicklung im Zeitalter der KI ist, was bedeutet, dass der Aufbau der Infrastruktur in allen Bereichen vorangetrieben werden sollte, einschließlich Netzwerken, Energie und Rechenleistung. Solche Bemühungen erfordern, dass die Akteure der Branche so schnell wie möglich Netzwerkverbindungen mit einer Latenz im Millisekundenbereich einrichten, um zu verhindern, dass Informationssilos die Entwicklung der KI behindern. Außerdem müssen schneller grüne Rechenzentren aufgebaut werden, um das Wachstum der Rechenleistung voranzutreiben und gleichzeitig die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Professor Rong Ke, Direktor des Instituts für Wirtschaftswissenschaften an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Tsinghua-Universität, betonte in seiner Rede, dass Daten im Zeitalter der KI ein wesentlicher Produktionsfaktor sind. Nur durch die Verfeinerung der digitalen Infrastruktur während des gesamten Prozesses der Datengenerierung, -übertragung, -speicherung und -anwendung kann die Welt den Wert von Daten voll ausschöpfen.

Das Forum erzielte einen grundlegenden Konsens zu wichtigen Themen rund um die Entwicklung der digitalen Wirtschaft: Die Länder befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung der digitalen Wirtschaft und müssen KI-Entwicklungsstrategien und Umsetzungswege formulieren, die ihren eigenen Gegebenheiten entsprechen, um die intelligente Transformation effizient voranzutreiben.

Seit seiner Gründung 2023 hat sich das Huawei Digital Economy Development Forum nach und nach zu einer innovationsgetriebenen, auf Zusammenarbeit basierenden Kommunikationsplattform auf hoher Ebene für gemeinsamen globalen Erfolg entwickelt.

