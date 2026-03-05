Huawei проводит 4-й Форум по развитию цифровой экономики

От видения к ценности для интеллектуального будущего

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei провела 4-й Форум по развитию цифровой экономики, в котором приняли участие около 100 разработчиков цифровых стратегий, отраслевых экспертов и представителей отраслевых ассоциаций из различных регионов, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку. Вместе они обсудили новые возможности развития цифровой экономики в эпоху ИИ.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum

Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор совета директоров Huawei, открыл мероприятие, поделившись последними мыслями и практиками по ключевым темам, таким как политика, инфраструктура и таланты, и все они были сосредоточены на теме мероприятия — «От видения к ценности для интеллектуального будущего».

В настоящее время ИИ переживает взрывной рост во всем мире, и агенты ИИ начали занимать центральное место. Кроме того, ускоряется внедрение физического ИИ. По данным IDC, к 2030 году ИИ внесет в мировую экономику 22,3 триллиона долларов. Это сильный показатель того, что цифровая экономика — это уже не просто «подключение + данные». Скорее, сейчас речь идет об «ИИ + принятие решений». ИИ меняет глобальный экономический ландшафт и реструктурирует цепочки создания стоимости.

Основываясь на обширном опыте Huawei в области цифровой экономики, Ван выделил три ключевые области, на которых мир должен сосредоточиться для достижения высококачественного развития глобальной цифровой экономики. Во-первых, миру нужна благоприятная отраслевая политика, которая будет полностью поддерживать цифровую экономику и стимулировать глубокое и тандемное развитие цифровой и реальной экономики. Во-вторых, мир нуждается в инфраструктуре, ориентированной на будущее, если цифровая экономика будет процветать. Такая инфраструктура заложит прочную основу для масштабного применения цифровых технологий и цифровой трансформации в разных отраслях. В-третьих, миру нужна многоуровневая, устойчивая экосистема талантов, которая является абсолютной стратегической опорой для долгосрочного устойчивого развития цифровой экономики.

В заключение своей речи Ван заявил: «Эпоха ИИ уже настала. И Huawei продолжит работать со всеми вами, чтобы создать интеллектуальные отрасли и заложить прочную основу для интеллектуального мира. Давайте вместе превратим видение в ценность и сформируем наше интеллектуальное будущее».

Во время основной сессии мероприятия участники собрались, чтобы изучить будущее строительство цифровой инфраструктуры.

Джойс Лю, директор департамента маркетинговых операций Huawei в области ИКТ, отметила, что цифровая инфраструктура является краеугольным камнем развития отрасли в эпоху ИИ, а это означает, что строительство инфраструктуры должно продвигаться по всем направлениям, включая сети, энергию и вычислительную мощность. Такие усилия требуют от игроков отрасли как можно скорее установить сетевые соединения с низкой задержкой миллисекундного уровня, тем самым предотвращая препятствование развитию ИИ из-за разрозненности информационных систем. Также необходимо быстрее создавать зеленые центры обработки данных, тем самым стимулируя рост вычислительной техники при одновременном сокращении выбросов углерода.

Профессор Ронг Кэ (Rong Ke), директор Института экономики Школы социальных наук Университета Цинхуа, выступил с речью, в которой подчеркнул, что данные являются важным производственным фактором в эпоху ИИ. Только совершенствуя цифровую инфраструктуру на протяжении всего процесса генерации, передачи, хранения и применения данных, мир может полностью раскрыть ценность данных.

На форуме был достигнут фундаментальный консенсус по ключевым темам развития цифровой экономики: Страны находятся на разных этапах развития цифровой экономики, и им необходимо сформулировать стратегии развития ИИ и пути реализации, которые соответствуют их собственным обстоятельствам, чтобы эффективно продвигать интеллектуальную трансформацию.

С момента своего создания в 2023 году Форум развития цифровой экономики Huawei постепенно превратился в коммуникационную платформу высокого уровня, ориентированную на инновации, основанную на сотрудничестве и обеспечивающую общий глобальный успех.

