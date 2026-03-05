Huawei تستضيف المنتدى الرابع لتطوير الاقتصاد الرقمي

من الرؤية إلى القيمة من أجل مستقبل ذكي

برشلونة، إسبانيا ، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في إطار "المؤتمر العالمي للجوال" 2026 في برشلونة (MWC Barcelona 2026)، استضافت شركة "هواوي" (Huawei) المنتدى الرابع لتطوير الاقتصاد الرقمي، والذي جمع ما يقرب من 100 من صانعي الاستراتيجيات الرقمية وخبراء الصناعة وممثلي جمعيات الصناعة من العديد من المناطق ، بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا. وقد ناقشوا معًا الفرص الجديدة لتطوير الاقتصاد الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum

افتتح "ديفيد وانغ"، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة "هواوي" ، الحدث من خلال مشاركة أحدث الأفكار والممارسات حول الموضوعات الرئيسية مثل السياسة، والبنية التحتية، والمواهب ، وكلها تركز على موضوع الحدث المتمثل في شعار "من الرؤية إلى القيمة من أجل مستقبل ذكي".

يشهد الذكاء الاصطناعي حاليًا نموًا هائلاً في جميع أنحاء العالم ، وأصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن في بؤرة التركيز. علاوةً على ذلك ، يتسارع التنفيذ المادي للذكاء الاصطناعي. وفقًا لشركة "آي دي سي" (IDC)، بحلول عام 2030 ، سيساهم الذكاء الاصطناعي بـ 22.3 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي. هذا مؤشر قوي على أن الاقتصاد الرقمي لم يعد يتعلق فقط بـ "الاتصال + البيانات". بدلاً من ذلك ، يتعلق الأمر الآن بـ "الذكاء الاصطناعي + صنع القرار". يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وإعادة هيكلة سلاسل القيمة.

استنادًا إلى خبرة "هواوي" الواسعة في الاقتصاد الرقمي ، سلط "وانغ" الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية يجب على العالم معالجتها لتحقيق التنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي العالمي. أولاً ، يحتاج العالم إلى سياسات صناعية مواتية تدعم الاقتصاد الرقمي بصورة كاملة وتدفع التنمية العميقة والمتزامنة للاقتصادات الرقمية والواقعية. ثانياً ، يحتاج العالم إلى بنية تحتية موجهة نحو المستقبل من أجل أن يزدهر الاقتصاد الرقمي. ستضع هذه البنية التحتية أساسًا متينًا لتطبيق التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي على نطاق واسع عبر الصناعات. يحتاج العالم الثالث إلى منظومة متعددة الطبقات ومستدامة للمواهب ، لتشكل ركيزة استراتيجية مطلقة للتنمية المستدامة على المدى الطويل للاقتصاد الرقمي.

في ختام خطابه ، قال "وانغ": "لقد بدأ عصر الذكاء الاصطناعي بالفعل. وستواصل "هواوي" العمل معكم جميعًا لتمكين الصناعات الذكية وبناء أساس متين للعالم الذكي. دعونا معًا نحول الرؤية إلى قيمة ونشكل مستقبلنا الذكي."

خلال جلسة الخطاب الرئيسي للحدث ، تجمع الحضور لاستكشاف أبعاد البناء المستقبلي للبنية التحتية الرقمية.

أشار "جويس ليو"، مدير إدارة عمليات التسويق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "هواوي"، إلى أن البنية التحتية الرقمية هي حجر الزاوية في تطوير الصناعة في عصر الذكاء الاصطناعي ، مما يعني أنه يجب تطوير بناء البنية التحتية على جميع الجبهات ، بما في ذلك الشبكات والطاقة وقوة الحوسبة. تتطلب مثل هذه الجهود من اللاعبين في الصناعة إنشاء اتصالات شبكات منخفضة التأخير على مستوى الملي ثانية في أقرب وقت ممكن ، وبالتالي منع صوامع المعلومات من عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي. من الضروري أيضًا بناء مراكز البيانات الخضراء بشكل أسرع ، وبالتالي دفع نمو الحوسبة مع تقليل انبعاثات الكربون.

ألقى البروفيسور "رونغ كيه"، مدير معهد الاقتصاد بكلية العلوم الاجتماعية ، جامعة تسينغهوا ، خطابًا أكد فيه أن البيانات هي عامل إنتاج أساسي في عصر الذكاء الاصطناعي. فقط من خلال صقل البنية التحتية الرقمية على امتداد عملية توليد البيانات ونقلها وتخزينها وتطبيقها ، يمكن للعالم أن يطلق الآفاق لقيمة البيانات بالكامل.

وصل المنتدى إلى إجماع أساسي حول المواضيع الرئيسية المحيطة بتنمية الاقتصاد الرقمي؛ حيث: تقع البلدان في مراحل مختلفة من تطوير الاقتصاد الرقمي ، وتحتاج إلى صياغة استراتيجيات تطوير الذكاء الاصطناعي ومسارات التنفيذ التي تناسب ظروفها الخاصة من أجل تعزيز التحول الذكي بكفاءة.

منذ إنشائه في عام 2023 ، نما "منتدى تطوير الاقتصاد الرقمي" الذي تنظمه "هواوي" تدريجيًا ليتحول إلى منصة اتصال عالية المستوى مدفوعة بالابتكار ، قائمة على التعاون ، لتحقيق النجاح العالمي المشترك.

ينعقد حاليًا "المؤتمر العالمي للجوال" ببرشلونة 2026 (MWC Barcelona 2026) في الفترة من 2 مارس إلى 5 مارس في مدينة برشلونة بإسبانيا.

