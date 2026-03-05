Huawei organiza el Cuarto Foro de Desarrollo de la Economía Digital

De la visión al valor por un futuro inteligente

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei organizó el 4.º Foro de Desarrollo de la Economía Digital en el marco del MWC Barcelona 2026, que acogió a cerca de 100 responsables de estrategias digitales, expertos del sector y representantes de asociaciones de la industria provenientes de varias regiones, entre ellas, Asia-Pacífico, el Medio Oriente y África. Juntos, analizaron nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía digital en la era de la IA.

David Wang, director ejecutivo de la Junta Directiva de Huawei, pronunciando el discurso inaugural del 4.º Foro de Desarrollo de la Economía Digital (PRNewsfoto/Huawei)

David Wang, director ejecutivo de la Junta Directiva de Huawei, inauguró el evento compartiendo sus más recientes ideas y prácticas en temas clave como la política, la infraestructura y el talento, todas centradas en el tema del evento: De la visión al valor por un futuro inteligente.

La IA está experimentando actualmente un crecimiento exponencial en todo el mundo, y los agentes de IA han comenzado a tomar protagonismo. Asimismo, se está produciendo una aceleración de la implementación de la IA física. Según la IDC, para 2030 la IA aportará 22,3 billones de dólares a la economía mundial. Este es un sólido indicador de que la economía digital ya no se trata solamente de "conectividad + datos". Más bien, de "IA + toma de decisiones". La IA está redefiniendo el escenario de la economía mundial y reestructurando las cadenas de valor.

Basado en la amplia experiencia de Huawei en la economía digital, Wang resaltó tres áreas fundamentales que el mundo debe abordar para alcanzar un desarrollo de la economía digital global de alta calidad. En primer lugar, el mundo necesita políticas industriales favorables que apoyen plenamente la economía digital e impulsen el desarrollo amplio y conjunto de las economías digital y real. En segundo lugar, para que la economía digital prospere el mundo necesita de una infraestructura orientada al futuro. Dicha infraestructura sentará una base sólida para la aplicación a gran escala de la tecnología digital y la transformación digital en todos los sectores. En tercer lugar, el mundo necesita de un ecosistema de talentos sostenible y de varios niveles, lo que constituye un auténtico pilar estratégico para el desarrollo sostenible a largo plazo de la economía digital.

Al finalizar su discurso, Wang afirmó: "Ya estamos en la era de la IA. Y Huawei continuará trabajando con ustedes para permitir industrias inteligentes y construir una base sólida para un mundo inteligente. Juntos, convirtamos la visión en valor y definamos nuestro futuro inteligente".

Durante la sesión del discurso inaugural del evento, los participantes se reunieron para explorar la futura construcción de la infraestructura digital.

Joyce Liu, directora del Departamento de Operaciones de Marketing de ICT, señaló que la infraestructura digital es la piedra angular del desarrollo industrial en la era de la IA, lo que significa que la construcción de la infraestructura debe promoverse desde todos los frentes, incluidas las redes, la energía y la potencia informática. Dichas iniciativas necesitan que los actores del sector establezcan tan pronto como sea posible conexiones de redes de baja latencia a nivel de milisegundos, y con ello evitar que los silos de información obstaculicen el desarrollo de la IA. También es necesario construir de manera más rápida centros de datos ecológicos, de tal forma que se impulse el crecimiento informático a la vez que se reducen las emisiones de carbono.

El profesor Rong Ke, director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Tsinghua, pronunció un discurso en el que enfatizó que los datos constituyen un factor de producción vital en la era de la IA. Solo mediante la perfección de la infraestructura digital a través de todo el proceso de generación, transferencia, almacenamiento y aplicación de datos, el mundo puede liberar completamente el valor de los datos.

El foro logró un consenso fundamental en torno a temas clave sobre el desarrollo de la economía digital: los países se encuentran en distintas etapas del desarrollo de la economía digital y necesitan formular estrategias de desarrollo de la IA, así como vías de implementación que se ajusten a sus propias circunstancias con el objetivo de promover de manera eficiente la transformación digital.

Desde sus orígenes en 2023, el Foro de Desarrollo de la Economía Digital de Huawei ha crecido gradualmente hasta convertirse en una plataforma de comunicación de alto nivel, impulsada por la innovación y basada en la colaboración para conseguir el éxito mundial común.

