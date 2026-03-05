Huawei organizuje 4. Forum Rozwoju Gospodarki Cyfrowej

Od wizji do wartości na rzecz inteligentnej przyszłości

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma Huawei zorganizowała 4. Forum Rozwoju Gospodarki Cyfrowej, które zgromadziło blisko 100 decydentów ds. strategii cyfrowych, ekspertów branżowych oraz przedstawicieli stowarzyszeń branżowych z wielu regionów świata, w tym z Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Uczestnicy wspólnie dyskutowali o nowych możliwościach rozwoju gospodarki cyfrowej w erze AI.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum

David Wang, członek zarządu i dyrektor wykonawczy Huawei, otworzył wydarzenie, dzieląc się najnowszymi przemyśleniami i praktykami dotyczącymi kluczowych obszarów, takich jak polityka, infrastruktura i kapitał ludzki, skoncentrowanymi wokół motywu przewodniego wydarzenia - Od wizji do wartości na rzecz inteligentnej przyszłości.

AI przeżywa obecnie dynamiczny rozwój na całym świecie, a agenci AI zaczynają odgrywać centralną rolę. Jednocześnie przyspiesza wdrażanie tzw. fizycznej AI. Według danych IDC do 2030 r. AI wniesie 22,3 bln USD do globalnej gospodarki. Jest to wyraźny sygnał, że gospodarka cyfrowa nie opiera się już wyłącznie na formule „łączność + dane", lecz coraz bardziej na „AI + podejmowanie decyzji". AI przekształca globalny krajobraz gospodarczy i przebudowuje łańcuchy wartości.

Opierając się na szerokim doświadczeniu Huawei w obszarze gospodarki cyfrowej, Wang wskazał trzy kluczowe obszary, którymi świat musi się zająć, aby osiągnąć wysokiej jakości rozwój globalnej gospodarki cyfrowej. Po pierwsze, konieczne są sprzyjające kierunki polityki przemysłowej, które w pełni wesprą gospodarkę cyfrową oraz pobudzą równoległy i pogłębiony rozwój gospodarki cyfrowej i realnej. Po drugie, niezbędna jest infrastruktura ukierunkowana na przyszłość, która stworzy solidne podstawy dla szerokiego zastosowania technologii cyfrowych oraz transformacji cyfrowej w różnych branżach. Po trzecie, potrzebny jest wielowarstwowy i zrównoważony ekosystem talentów, stanowiący kluczowy filar strategiczny długoterminowego rozwoju gospodarki cyfrowej.

Na zakończenie swojego wystąpienia Wang stwierdził: „Era AI już nadeszła. Huawei będzie nadal z wami współpracować, aby wspierać inteligentne branże i budować solidne fundamenty dla inteligentnego świata. Razem zamieńmy wizję w wartość i kształtujmy naszą inteligentną przyszłość".

Podczas sesji wystąpień plenarnych uczestnicy forum skupili się na analizie przyszłego rozwoju infrastruktury cyfrowej.

Joyce Liu, dyrektor oddziału operacji marketingowych ICT w Huawei, zwróciła uwagę, że infrastruktura cyfrowa stanowi fundament rozwoju przemysłu w erze AI, dlatego jej rozbudowa powinna postępować kompleksowo - obejmując sieci, energetykę oraz moce obliczeniowe. Wymaga to jak najszybszego ustanowienia sieci o opóźnieniach rzędu milisekund, aby zapobiec powstawaniu silosów informacyjnych, które mogłyby hamować rozwój AI. Równocześnie konieczne jest szybsze tworzenie ekologicznych centrów danych, co pozwoli zwiększać moce obliczeniowe przy jednoczesnym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla.

Profesor Rong Ke, dyrektor Instytutu Ekonomii przy Wydziale Nauk Społecznych Tsinghua University, w swoim wystąpieniu podkreślił, że dane są kluczowym czynnikiem produkcji w erze AI. Tylko poprzez doskonalenie infrastruktury cyfrowej na wszystkich etapach - od generowania danych, przez ich transmisję i przechowywanie, aż po zastosowanie - możliwe jest pełne uwolnienie wartości danych.

Forum doprowadziło do wypracowania podstawowego konsensusu w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarki cyfrowej: poszczególne kraje znajdują się na różnych etapach tego rozwoju i muszą opracowywać strategie rozwoju AI oraz ścieżki ich wdrażania dostosowane do własnych uwarunkowań, aby skutecznie przyspieszać inteligentną transformację.

Od momentu inauguracji w 2023 r. Forum Rozwoju Gospodarki Cyfrowej Huawei stopniowo przekształciło się w innowacyjną, opartą na współpracy wysokopoziomową platformę dialogu sprzyjającą wspólnemu globalnemu sukcesowi.

