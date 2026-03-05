Huawei accueille le 4e Forum sur le développement de l'économie numérique

De la vision à la valeur pour un avenir intelligent

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2026, Huawei a accueilli le 4e Forum sur le développement de l'économie numérique, réunissant près de 100 responsables de stratégies numériques, experts de l'industrie et représentants d'associations de l'industrie provenant de nombreuses régions, dont l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ensemble, ils ont discuté de nouvelles possibilités de développement de l'économie numérique à l'ère de l'IA.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum

David Wang, directeur exécutif, membre du conseil d'administration de Huawei, a ouvert l'événement en partageant les dernières réflexions et pratiques sur des sujets clés tels que les politiques, les infrastructures et les talents, tous centrés sur le thème de l'événement – De la vision à la valeur pour un avenir intelligent.

L'IA connaît actuellement une croissance explosive partout dans le monde, et les agents d'IA occupent désormais une place centrale. En outre, la mise en œuvre de l'IA physique s'accélère. Selon IDC, l'IA contribuera à hauteur de 22,3 billions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Cela indique clairement que l'économie numérique ne se limite plus à la « connectivité et aux données ». Il est désormais question de « l'IA au service de la prise de décision ». L'IA redessine le contexte économique mondial et restructure les chaînes de valeur.

S'appuyant sur la vaste expérience de Huawei en matière d'économie numérique, M. Wang a souligné trois enjeux fondamentaux que la communauté internationale doit relever pour assurer un développement de grande qualité de l'économie numérique mondiale. Tout d'abord, le monde a besoin de politiques industrielles favorables qui soutiendront pleinement l'économie numérique et stimuleront le développement profond et conjoint des économies numériques et réelles. Deuxièmement, le monde a besoin d'infrastructures orientées vers l'avenir pour permettre à l'économie numérique de prospérer. Cette infrastructure jettera des bases solides pour l'application à grande échelle de la technologie numérique et de la transformation numérique dans l'ensemble des secteurs d'activité. Troisièmement, le monde a besoin d'un écosystème de talents durable et à plusieurs niveaux, un pilier stratégique absolu pour le développement durable à long terme de l'économie numérique.

À la fin de son discours, M. Wang a déclaré : « L'ère de l'IA est arrivée. Huawei continuera de travailler avec vous tous pour favoriser les industries intelligentes et jeter des bases solides pour le monde intelligent. Ensemble, transformons notre vision en valeur et façonnons notre avenir intelligent. »

Lors du discours d'ouverture de l'événement, les participants se sont réunis pour explorer la construction future de l'infrastructure numérique.

Joyce Liu, directrice du département des opérations marketing des TIC de Huawei, a souligné que l'infrastructure numérique est la pierre angulaire du développement de l'industrie à l'ère de l'IA, ce qui signifie que la construction d'infrastructures devrait être accélérée sur tous les fronts, notamment les réseaux, l'énergie et la puissance informatique. De tels efforts obligent les acteurs de l'industrie à établir dès que possible des connexions réseau à faible latence de niveau milliseconde, empêchant ainsi les silos d'information d'entraver le développement de l'IA. Il est également nécessaire de mettre en place plus rapidement des centres de données écologiques, afin de favoriser la croissance des calculs tout en réduisant les émissions de carbone.

Le professeur Rong Ke, directeur de l'Institut d'économie à l'École des sciences sociales de l'Université de Tsinghua, a prononcé un discours dans lequel il a souligné que les données constituent un facteur de production essentiel à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'en perfectionnant l'infrastructure numérique tout au long du processus de génération, de transfert, de stockage et d'application des données que le monde pourra exploiter pleinement la valeur des données.

Le Forum est parvenu à un consensus fondamental sur des sujets clés liés au développement de l'économie numérique : les pays en sont à différentes étapes du développement de l'économie numérique et doivent formuler des stratégies de développement de l'IA et des voies de mise en œuvre adaptées à leurs propres circonstances afin de promouvoir efficacement une transformation intelligente.

Depuis sa création en 2023, le Forum sur le développement de l'économie numérique de Huawei s'est progressivement transformé en plateforme de communication de haut niveau axée sur l'innovation, la collaboration et le succès partagé à l'échelle mondiale.

Le MWC Barcelona 2026 se tiendra du 2 au 5 mars à Barcelone, en Espagne. Durant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions sur le stand 1H50 dans le hall 1 du Fira Gran Via. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://carrier.huawei.com/fr/minisite/events/mwc2026/.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2924361/David_Wang_Huawei_s_Executive_Director_Board_delivering_opening_speech_4th.jpg