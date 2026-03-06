A série nubia Neo 5 será lançada no MWC Barcelona 2026 contando com o único ventilador integrado em sua categoria.

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ --A nubia apresentou sua revolucionária série nubia Neo 5 no MWC Barcelona 2026, liderada pelo nubia Neo 5 GT — o único dispositivo em sua categoria a contar com ventilador integrado e design totalmente plano —, juntamente com os mais acessíveis nubia Neo 5 e nubia Neo 5 Max, que se destacam pela ampla tela de 7,5 polegadas. Com o objetivo de proporcionar uma experiência de jogo de nível profissional para usuários jovens, eles reúnem recursos poderosos para jogos, incluindo resfriamento de nível profissional, gatilhos ultrarrápidos, bateria de longa duração, AI Game Space e o exclusivo AI Copilot Demi 2.0 em um design elegante e potente.

"Na núbia, nossa visão é simples, mas ambiciosa: tornar-se a marca de tecnologia que melhor se conecta com o estilo de vida dos jovens", disse Bai Keke, vice-presidente da ZTE. "Estamos construindo um portfólio de produtos diversificado que atende a todos os cenários dos estilos de vida dos jovens. Ao combinar IA otimizada para jogos com recursos de eSports de nível profissional em um pacote compacto e acessível, a série nubia Neo realmente 'Nasceu para Vencer', seja em batalhas intensas ou nas tarefas diárias."

Única ventoinha integrada da sua categoria para uma estabilidade imbatível.

Enquanto outros smartphones dependem apenas de resfriamento passivo, o nubia Neo 5 GT é o primeiro e único dispositivo da sua categoria a incluir uma ventoinha de resfriamento ativa genuína, combinada com uma ampla área de dissipação térmica de 29.508 mm². Essa inovação revolucionária opera com um design especializado de dutos de fluxo contínuo, direcionando o fluxo de ar frio diretamente para a CPU e a bateria.

O dispositivo utiliza a arquitetura Cold-Core Trinity, composta por um processador MediaTek D7400 de 4 nm com memória dinâmica LPDDR Max de 6400 Mbps, gerenciada pelo mecanismo NeoTurbo, que otimiza os recursos de forma inteligente para oferecer taxas de quadros elevadas e estáveis, proporcionando experiências de jogo excepcionais e consistentes. A antena de jogos de 360° assegura uma conexão estável. A nubia faz um trabalho conjunto intensivo com os principais desenvolvedores de jogos para otimizar o desempenho em jogos. O nubia Neo 5 GT possui certificação oficial para jogos a 120 FPS em Garena Free Fire e MLBB. Além disso, o dispositivo oferece uma experiência impressionante de 90 FPS no jogo Delta Force, que possui gráficos intensos (compatível com a versão atualizada de meio de temporada).

Alcance a vitória com precisão digna de console

O nubia Neo 5 GT apresenta Neo Triggers 5.0 de 550 Hz, com latência inferior a 5,5 ms — líder do setor — e taxa de toque instantânea de 3049 Hz, proporcionando a sensação de um console de jogos dedicado, com resposta imediata e praticamente sem atrasos. O algoritmo Magic Touch 3.0 mantém a tela altamente responsiva mesmo quando os dedos estão suados, molhados ou oleosos.

A tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução 1.5K, taxa de atualização de 144Hz e brilho máximo de 4.500 nits oferece imagens nítidas e suaves. Para longas sessões de jogos, o Eye Care com certificação SGS ajuda a reduzir o cansaço visual, tornando o jogo prolongado menos cansativo. Para garantir que a sequência de vitórias dure o dia todo, o nubia Neo 5 GT vem equipado com uma bateria de duas células de 6210 mAh, combinada com carregamento ultrarrápido de até 80 W (45 W PD para o mercado da UE). Para jogadores assíduos, o carregamento sem fio (Bypass Charging) alimenta o telefone diretamente, sem carregar a bateria, durante o jogo.

Experiência de jogo imersiva aliada a um design totalmente plano e sofisticado

O nubia Neo 5 GT apresenta um design exclusivo de ID e CMF, sendo o único com traseira totalmente plana em sua categoria, eliminando a saliência da câmera para proporcionar uma pegada mais firme e confortável. Esse conforto é ainda mais aprimorado por cantos arredondados refinados e um cabo de carregamento especializado de 90°. O telefone proporciona experiências audiovisuais imersivas por meio de alto-falantes estéreo duplos com DTS:X® Ultra e um motor linear no eixo X, aprimorados pela iluminação RGB Eagle Eye & Fan que reage ao jogo.

O AI Game Space 5.0, com nível de excelência em eSports, reúne todas as configurações de desempenho e gerenciamento de jogos em um só lugar. No interior, o dispositivo conta com o exclusivo copiloto de IA Demi 2.0, que atua como treinador e companheiro virtual. O Gaming Coach oferece atualizações de status em tempo real, enquanto o Gaming Chatbot responde instantaneamente às perguntas sobre o jogo, e o Demi Auto-Chat lê e responde às mensagens automaticamente.

A série nubia Neo 5 é mais do que apenas um smartphone para jogos, sendo ainda mais completa com câmera traseira tripla com IA de 50 MP, câmera frontal de 16 MP e funções práticas de IA. A série nubia Neo 5 dará início ao seu lançamento global, começando pelo Sudeste Asiático, em março. Os preços começam em € 399,00 para o nubia Neo 5 GT e € 299,00 para o nubia Neo 5 - ambos disponíveis em três cores distintas.

Para obter informações adicionais, visite o estande da ZTE (3F30, Pavilhão 3, Fira Gran Via) no MWC Barcelona 2026 ou explore: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

