MWC Barcelona 2026: Start der nubia Neo 5-Serie mit dem einzigen integrierten Lüfter in dieser Klasse

BARCELONA, Spanien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- nubia hat auf dem MWC Barcelona 2026 seine revolutionäre nubia Neo 5-Serie vorgestellt. Spitzenmodell ist das nubia Neo 5 GT – das einzige Gerät seiner Klasse mit integriertem Lüfter und komplett flachem Design. Daneben gibt es das günstigere nubia Neo 5 und das nubia Neo 5 Max mit einem 7,5 Zoll großen Display. Mit dem Ziel, jungen Nutzern ein Gaming-Erlebnis auf höchstem Niveau zu bieten, vereinen sie leistungsstarke Gaming-Funktionen wie professionelle Kühlung, blitzschnelle Trigger, extrem lange Akkulaufzeit, AI Game Space und den exklusiven AI Copilot Demi 2.0 in einem eleganten Gaming-Kraftpaket.

„Bei nubia haben wir eine einfache, aber ehrgeizige Vision: Wir wollen die Technologiemarke werden, die am besten zum Lebensstil junger Menschen passt", so Bai Keke, Vice President von ZTE. „Wir setzen auf ein vielfältiges Produktportfolio, das alle Lebensbereiche junger Menschen abdeckt. Durch die Kombination von gaming-optimierter KI mit professionellen E-Sport-Funktionen in einem schlanken, erschwinglichen Paket ist die nubia Neo-Serie wahrhaftig „Born to Win" („geboren, um zu gewinnen") – egal, ob für intensive Wettkämpfe oder alltägliche Aufgaben."

Einzigartiger integrierter Lüfter für unübertroffene Stabilität

Während andere Smartphones nur über passive Kühlung verfügen, ist das nubia Neo 5 GT das erste und einzige Gerät seiner Klasse, das mit einem echten aktiven Lüfter und einer riesigen Kühlfläche von 29.508 mm² ausgestattet ist. Diese bahnbrechende Innovation arbeitet mit einem speziellen Luftstromkanal-Design, das die Frischluft direkt über die CPU und den Akku leitet.

Das Gerät läuft mit der Cold-Core Trinity, bestehend aus einer effizienten 4-nm-Architektur MediaTek D7400 mit dynamischem LPDDR-Speicher mit maximal 6400 Mbit/s, die von der NeoTurbo Engine verwaltet wird. Diese optimiert Ressourcen auf intelligente Weise, um hohe und stabile Bildraten für ein durchweg hervorragendes Spielerlebnis zu liefern. Die 360°-Gaming-Antenne sorgt für eine starke Verbindung. nubia arbeitet eng mit führenden Spieleentwicklern zusammen, um die Gaming-Leistung gemeinsam zu optimieren. Das nubia Neo 5 GT ist offiziell für 120 FPS-Gaming auf Garena Free Fire und MLBB zertifiziert. Darüber hinaus bietet das Gerät ein beeindruckendes 90-FPS-Erlebnis beim grafikintensiven Delta Force (kompatibel mit der aktualisierten Mid-Season-Version).

Siege mit Konsolen-Präzision

Das nubia Neo 5 GT verfügt über 550-Hz-Neo-Trigger 5.0, die branchenführende Latenzzeit von unter 5,5 ms und eine sofortige Berührungsrate von 3049 Hz, wodurch es sich wie eine dedizierte Spielekonsole anfühlt, die sofortige Reaktion und null Verzögerung verspricht. Der Magic Touch 3.0-Algorithmus sorgt dafür, dass der Bildschirm auch dann reaktionsschnell bleibt, wenn die Finger verschwitzt, nass oder fettig sind.

Das 6,8-Zoll-1,5K-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits bietet scharfe und flüssige Bilder. Bei langen Gaming-Sessions hilft die SGS-zertifizierte Eye Care-Technologie, die Belastung der Augen zu reduzieren, was das Spielen über einen längeren Zeitraum weniger ermüdend macht. Damit die Siegesserie den ganzen Tag anhält, verfügt das nubia Neo 5 GT über einen leistungsstarken 6210-mAh-Dual-Cell-Akku, gepaart mit einer Super-Schnellladefunktion von bis zu 80 W (45 W PD für den EU-Markt). Für Vielspieler versorgt die Bypass-Ladefunktion das Telefon direkt mit Strom, ohne den Akku während des Spielens aufzuladen.

Immersives Gaming-Erlebnis trifft auf komplett flaches Design

Das nubia Neo 5 GT verfügt über ein einzigartiges ID- und CMF-Design und ist das einzige Modell seiner Klasse mit einer flachen Rückseite, wodurch die Kameraausbuchtung entfällt und ein sicherer Halt gewährleistet ist. Dieser Komfort wird durch raffinierte abgerundete Ecken und ein spezialisiertes 90°-Ladekabel optimiert. Das Smartphone bietet ein immersives audiovisuelles Erlebnis durch Stereo-Dual-Lautsprecher mit DTS:X® Ultra und einem linearen X-Achsen-Motor, ergänzt durch Eagle Eye & Fan RGB-Beleuchtung, die auf das Gameplay reagiert.

Der AI Game Space 5.0 auf E-Sport-Niveau vereint alle Leistungseinstellungen und die Spielverwaltung an einem Ort. Im Inneren befindet sich der exklusive AI Copilot Demi 2.0, der sowohl als Coach als auch als Begleiter fungiert. Der Gaming Coach bietet Status-Updates in Echtzeit. Der Gaming Chatbot beantwortet Fragen zum Gameplay sofort, während Demi Auto-Chat Nachrichten automatisch liest und beantwortet.

Die nubia Neo 5-Serie ist mehr als nur ein Gaming-Smartphone und wird durch die 50-MP-AI-Dreifach-Rückkamera, eine 16-MP-Frontkamera und praktische AI-Funktionen noch weiter aufgewertet. Die nubia Neo 5-Serie kommt im März dieses Jahres zunächst in Südostasien auf den Markt. Die Preise beginnen bei 399 € für das nubia Neo 5 GT und 299 € für das nubia Neo 5. Beide sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ZTE-Stand (3F30, Halle 3, Fira Gran Via) auf dem MWC Barcelona 2026 oder informieren Sie sich hier: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

