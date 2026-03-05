クラス唯一の内蔵ファン搭載nubia Neo 5シリーズ、MWCバルセロナ2026で発表

バルセロナ（スペイン）、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- ZTEのブランドnubiaは、世界最大級のモバイル通信展示会「MWCバルセロナ 2026（MWC Barcelona 2026）」において革新的なnubia Neo 5シリーズを発表しました。なかでもメインモデルのnubia Neo 5 GTは、同価格帯で唯一の、冷却ファンを内蔵した完全なフラットデザインを特徴とする端末であり、より手頃な価格帯のnubia Neo 5や7.5インチの大画面搭載のnubia Neo 5 Maxとともにシリーズを構成しています。チャンピオンレベルのゲーミング体験を若年層にも提供できるよう、プロ仕様の冷却機能、電光石火のトリガー、長時間のバッテリー駆動、AI Game Space、独自のAI Copilot Demi 2.0などの強力なゲーミング機能の数々を洗練されたゲーミングマシンに満載しています。

「nubiaの設計思想は至ってシンプル。若者のライフスタイルに最も寄り添う技術ブランドになることです」と、ZTEの副社長を務めるBai Keke氏は述べています。また、「当社は、若者のライフスタイルのあらゆるシーンに対応するさまざまな製品ポートフォリオを構築しています。nubia Neoシリーズは、ゲームに特化したAIとプロレベルのeスポーツ機能をスリムで使いやすいパッケージに搭載することで、激しい戦いでも日常的なタスクでも、まさに「勝つために生まれたもの（Born to Win）」なのです」とも述べています。

クラス唯一となる、内蔵ファンによる圧倒的な安定性

他の機種が受動冷却に頼っているのに対し、nubia Neo 5 GTは29,508mm²の巨大な冷却面積と組み合わせることで、この価格帯としては初となる、そして唯一の、物理的冷却ファンの内蔵に成功しました。これは従来の常識を覆すような進化であり、CPUとバッテリーに直接新鮮な気流を導く特殊なスルーフローダクト設計により実現したものです。

このデバイスは、MediaTek D7400 4nmの効率的なアーキテクチャとLPDDR Max 6400Mbpsのダイナミックメモリで構成される冷却システム「Cold-Core Trinity」を備えています。NeoTurbo Engineによって管理され、リソースをインテリジェントに最適化することで、優れたゲーム体験のための高速で安定したフレームレートを一貫して提供します。また、360°全方位ゲームアンテナにより、常に安定した強固な接続が保証されています。また、同機は一流ゲーム開発者と緊密に連携しており、協業によってゲームパフォーマンスの最適化に努めています。なお、大人気のモバイルゲーム『Garena Free Fire』および『MLBB』で120FPSのゲームプレイが可能であることが公式認定されています。さらに、グラフィック負荷が非常に高いタクティカルゲーム『Delta Force』（シーズン中の更新版）では、90FPSという驚異的な体感速度を実現しています。

コンソール並の精度で勝利を導く

nubia Neo 5 GTは、550HzのNeo Triggers 5.0、業界最高レベルとなる5.5ms以下の超低遅延、3049Hzの反応速度を叩き出しており、瞬時の反応と遅延のない、まるでゲームコンソールのような操作感を実現します。Magic Touch 3.0アルゴリズムの採用により、指が汗ばんでいたり、濡れたり、脂が付着していても画面の反応速度を維持できます。

リフレッシュレート144Hz、ピーク輝度4,500nitsを誇る6.8インチ1.5K アクティブマトリクス式有機ELは、ガビらず滑らかなビジュアルを実現します。加えて、長時間のゲームでも疲れにくいよう、SGSのアイケア認証を受けたディスプレイで目の疲れを軽減します。ゲームの勝利を妨げないよう、nubia Neo 5 GTは6210mAhの大容量デュアルセルバッテリーを搭載し、最大80Wの超高速充電に対応しています（EU市場では45WのPD）。また、ヘビーゲーマー向けには、ゲーム中にバッテリーを充電することなく、携帯電話に直接給電するバイパス充電機能を備えています。

没入感のあるゲーム体験と平面デザインの融合

nubia Neo 5 GTは特徴的な見た目とCMFデザインを採用しており、この価格帯で唯一の背面に平面設計を採用しています。優れた快適性により、丸みを帯びた角のデザインと専用の90°充電ケーブルによってさらに洗練された外観です。このスマートフォンでは、DTS:X® Ultra搭載のステレオ・デュアルスピーカーとX-Axisリニアモーターにより、没入感のあるオーディオビジュアル体験が可能であり、ゲームプレイに反応するEagle Eye & Fan RGBライティングによって強化されています。

eスポーツレベルのAIゲームスペース5.0は、すべてのパフォーマンス設定とゲーム管理が1か所に集約されています。また、コーチとしてもコンパニオンとしても機能する独自のAI Copilot Demi 2.0を搭載しています。Gaming Coachはリアルタイムでステータスを更新し、Gaming Chatbotはゲームプレイに関する質問に即座に回答し、 Demi Auto-Chatはメッセージを自動的に読み取って返信します。

nubia Neo 5シリーズは、50MP AIトリプルリアカメラ、16MPフロントカメラ、実用的なAI機能によってさらに強化されており、単なるゲーミングスマートフォンにとどまりません。nubia Neo 5シリーズは、今年3月に東南アジアを皮切りにグローバル展開を開始します。価格はnubia Neo 5 GTが399ユーロ以上、nubia Neo 5が299ユーロ以上であり、いずれも3色のカラーバリエーションが用意されています。

詳細については、「MWC Barcelona 2026」のZTEブース（Fira Gran Via、ホール3、3F30）にお越しいただくか、以下をご覧ください。https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

