Se lanza nubia Neo 5 Series en MWC Barcelona 2026 con el único ventilador incorporado de su clase

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- nubia presentó su revolucionaria serie nubia Neo 5 en el MWC Barcelona 2026, liderada por el nubia Neo 5 GT, el único dispositivo de su categoría con ventilador integrado y un diseño completamente plano, junto con los más accesibles nubia Neo 5 y nubia Neo 5 Max, con una gran pantalla de 7,5 pulgadas. Con el objetivo de ofrecer una experiencia de juego excepcional a los jóvenes usuarios, incorporan potentes funciones de juego, como refrigeración de nivel profesional, gatillos ultrarrápidos, batería de larga duración, AI Game Space y el exclusivo AI Copilot Demi 2.0 en un elegante dispositivo para juegos.

"En nubia, nuestra visión es simple pero ambiciosa: convertirnos en la marca tecnológica que mejor se adapte al estilo de vida de los jóvenes", declaró Bai Keke, vicepresidente de ZTE. "Estamos desarrollando una cartera de productos diversa que aborda todos los aspectos del estilo de vida de los jóvenes. Al combinar inteligencia artificial optimizada para videojuegos con funciones profesionales de esports en un diseño delgado y accesible, la serie nubia Neo está verdaderamente 'nacida para ganar', ya sea para batallas intensas o para las tareas diarias".

El único ventilador integrado de su clase para una estabilidad inigualable

Mientras que otros teléfonos dependen únicamente de la refrigeración pasiva, el nubia Neo 5 GT es el primer y único dispositivo de su clase que incorpora un ventilador activo real en su interior, combinado con una enorme superficie de refrigeración de 29.508 mm². Esta revolucionaria tecnología funciona con un diseño especializado de conductos de flujo continuo, que dirige el flujo de aire fresco directamente sobre la CPU y la batería.

El dispositivo funciona con el núcleo Cold-Core Trinity, compuesto por una eficiente arquitectura MediaTek D7400 de 4 nm con memoria dinámica LPDDR Max de 6400 Mbps, gestionada por el motor NeoTurbo, que optimiza inteligentemente los recursos para ofrecer velocidades de fotogramas altas y estables, ofreciendo experiencias de juego excepcionales. La antena de juegos de 360° garantiza una conexión potente. nubia colabora estrechamente con los mejores desarrolladores de juegos para optimizar conjuntamente el rendimiento. El nubia Neo 5 GT está oficialmente certificado para jugar a 120 FPS en Garena Free Fire y MLBB. Además, el dispositivo ofrece una impresionante experiencia de 90 FPS en el potente juego gráfico Delta Force (compatible con la versión actualizada de mitad de temporada).

Trigger Victory con precisión de consola

nubia Neo 5 GT cuenta con Neo Triggers 5.0 de 550 Hz, una latencia inferior a 5,5 ms, líder en la industria, y una frecuencia de toque instantánea de 3049 Hz, lo que lo convierte en una consola de juegos dedicada, con una respuesta instantánea y cero retardo. El algoritmo Magic Touch 3.0 mantiene la pantalla sensible incluso cuando los dedos están sudorosos, mojados o grasientos.

La pantalla AMOLED 1.5K de 6.8 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits, ofrece imágenes nítidas y fluidas. Para largas sesiones de juego, el Eye Care con certificación SGS ayuda a reducir la fatiga visual, haciendo que el juego prolongado sea menos agotador. Para garantizar una racha ganadora que dure todo el día, el nubia Neo 5 GT incorpora una potente batería de doble celda de 6210 mAh, combinada con carga superrápida de hasta 80 W (45 W PD para el mercado de la UE). Para los jugadores más exigentes, la carga por derivación alimenta el teléfono directamente sin cargar la batería mientras juegas.

Experiencia de juego inmersiva con un diseño completamente plano

nubia Neo 5 GT presenta un diseño único ID y CMF, el único diseño de parte trasera plana de su clase, eliminando la protuberancia de la cámara para un agarre firme. Esta comodidad se ve reforzada por sus elegantes esquinas redondeadas y un cable de carga especializado de 90°. El teléfono ofrece experiencias audiovisuales inmersivas a través de altavoces estéreo duales con DTS:X® Ultra y un motor lineal X-Axis, mejorado por la iluminación Eagle Eye y Fan RGB que reacciona al juego.

El AI Game Space 5.0, diseñado para esports, reúne todos los ajustes de rendimiento y la gestión del juego en un solo lugar. En su interior, incorpora el exclusivo AI Copilot Demi 2.0, que actúa como entrenador y compañero. Gaming Coach ofrece actualizaciones de estado en tiempo real, mientras que Gaming Chatbot responde preguntas de juego al instante, y Demi Auto-Chat lee y responde mensajes automáticamente.

La serie nubia Neo 5 es más que un simple smartphone para juegos, potenciado por la triple cámara trasera con IA de 50 MP, una cámara frontal de 16 MP y prácticas funciones de IA. La serie nubia Neo 5 comenzará su lanzamiento global, primero en el sudeste asiático este marzo. Los precios parten de 399 € para el nubia Neo 5 GT y 299 € para el nubia Neo 5, ambos disponibles en tres colores distintos.

