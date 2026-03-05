La série nubia Neo 5 sera présentée au MWC de Barcelone 2026 avec le seul ventilateur intégré de sa catégorie

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- nubia a dévoilé sa série révolutionnaire nubia Neo 5 au MWC Barcelona 2026, avec en tête le nubia Neo 5 GT - le seul appareil de sa catégorie doté d'un ventilateur intégré et d'un design complètement plat, aux côtés des nubia Neo 5 et nubia Neo 5 Max, plus accessibles et dotés d'un grand écran de 7,5 pouces. Visant à offrir une expérience de jeu digne des champions aux jeunes utilisateurs, ils intègrent de puissantes capacités gaming – notamment un système de refroidissement de niveau professionnel, des gâchettes ultra-réactives, une autonomie longue durée, l'AI Game Space ainsi que l'AI Copilot exclusif Demi 2.0 – dans un concentré de performance au design élégant.

« Chez nubia, notre vision est simple mais ambitieuse : devenir la marque technologique qui correspond le mieux au style de vie des jeunes », a déclaré Bai Keke, vice-président de ZTE. « Nous construisons un portefeuille de produits diversifiés qui répondent à tous les scénarios du mode de vie des jeunes. En combinant une intelligence artificielle adaptée au jeu et des fonctions d'esport professionnel dans un boîtier mince et accessible, la série nubia Neo est véritablement « née pour gagner », que ce soit pour des batailles intenses ou des tâches quotidiennes. »

Le seul ventilateur intégré de sa catégorie pour une stabilité imbattable

Alors que d'autres téléphones se contentent d'un refroidissement passif, le nubia Neo 5 GT est le premier et le seul appareil de sa catégorie à intégrer un véritable ventilateur de refroidissement actif, associé à une zone de refroidissement massive de 29 508 mm². Cet objet révolutionnaire repose sur une conception spécialisée de conduit à flux traversant (Through-Flow Duct Design), qui dirige l'air frais directement au-dessus du processeur et de la batterie.

L'appareil fonctionne avec le Cold-Core Trinity, composé d'une architecture efficace MediaTek D7400 4nm avec une mémoire dynamique LPDDR Max 6400Mbps, gérée par le moteur NeoTurbo, qui optimise intelligemment les ressources pour offrir des taux de rafraîchissement élevés et stables pour des expériences de jeu toujours exceptionnelles. L'antenne de jeu à 360° garantit une connexion solide. nubia travaille en étroite collaboration avec les meilleurs développeurs de jeux pour optimiser conjointement les performances de jeu. Le nubia Neo 5 GT est officiellement certifié pour un gameplay de 120FPS sur Garena Free Fire et MLBB. De plus, l'appareil offre une expérience impressionnante de 90 FPS sur le jeu Delta Force, graphiquement intense (compatible avec la version mise à jour de la mi-saison).

Obtenez la victoire avec une précision digne d'une console

Le nubia Neo 5 GT est doté de Neo Triggers 5.0 à 550 Hz, d'une latence inférieure à 5,5 ms et d'une fréquence tactile instantanée de 3049 Hz, ce qui le fait ressembler à une console de jeu dédiée promettant une réponse instantanée et un délai nul. L'algorithme Magic Touch 3.0 permet à l'écran de rester réactif même lorsque les doigts sont moites, mouillés ou gras.

L'écran AMOLED 1,5K de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits offre des images nettes et fluides. Pour les longues sessions de jeu, le système Eye Care certifié SGS aide à réduire la fatigue oculaire, rendant le jeu prolongé moins fatigant. Pour s'assurer que le succès dure toute la journée, le nubia Neo 5 GT embarque une énorme batterie à deux cellules de 6210 mAh, associée à une charge super rapide de 80 W (45 W PD pour le marché de l'UE). Pour les joueurs invétérés, la fonction Bypass Charging permet d'alimenter directement le téléphone sans charger la batterie pendant le jeu.

Une expérience de jeu immersive pour un design totalement plat

Le nubia Neo 5 GT est doté d'un design ID et CMF unique, marquant le seul design à dos plat de sa catégorie, éliminant la bosse de l'appareil photo pour une prise en main stable. Ce confort est encore amélioré par des coins arrondis et un câble de chargement spécialisé à 90°. Le téléphone offre des expériences audiovisuelles immersives grâce à deux haut-parleurs stéréo avec DTS:X® Ultra et un moteur linéaire X-Axis, amélioré par l'éclairage RVB Eagle Eye & Fan qui réagit au gameplay.

L'AI Game Space 5.0, de niveau esport, regroupe tous les paramètres de performance et la gestion des jeux en un seul endroit. L'intérieur est équipé du copilote AI exclusif Demi 2.0, qui joue le rôle de coach et de compagnon. Gaming Coach offre des mises à jour de statut en temps réel, tandis que Gaming Chatbot répond instantanément aux questions sur le gameplay, Demi Auto-Chat lit les messages et y répond automatiquement.

La série nubia Neo 5 est plus qu'un simple smartphone de jeu, renforcé par une triple caméra arrière AI de 50MP, une caméra frontale de 16MP et des fonctions AI pratiques. La série nubia Neo 5 commencera son déploiement mondial d'abord en Asie du Sud-Est au mois de mars. Les prix commencent à 399 € pour le nubia Neo 5 GT et 299 € pour le nubia Neo 5 - tous deux disponibles en trois couleurs distinctes.

Pour plus d'informations, rendez-vous au stand ZTE (3F30, hall 3, Fira Gran Via) au MWC Barcelona 2026 ou sur https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

